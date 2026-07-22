ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল রইল, ২২ জুলাই ২০২৬ লাকি রাশি কারা?
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের দিনটি কেমন কাটবে, তার আভাস রইল ভাগ্যফলে।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল। এই চার রাশির ২২ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন এই রাশিগুলির ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু
আপনার টাকা কোথাও আটকে থাকলে, তা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে ছোটখাটো মতবিরোধের সমাধান হবে। গাড়ি চালানোর সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন। নতুন কিছু করার ইচ্ছা আপনাকে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে। নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অসতর্ক হবেন না এবং সময়মতো নিজের যত্ন নিন।
মকর
আপনার বাবা-মায়ের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া অপরিহার্য হবে। সন্তানের পরামর্শে কোনো বড় বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালোভাবে ভেবে দেখুন। ব্যবসায় সতর্ক থাকুন, কারণ কেউ আপনাকে ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা করতে পারে। আপনার মায়ের সাথে মতবিরোধ হতে পারে, তাই ধৈর্য ও সংযম বজায় রাখুন।
কুম্ভ
কাজে তাড়াহুড়ো করবেন না এবং প্রতিটি কাজ ভেবেচিন্তে করুন। আপনি আপনার বাবার সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আপনাকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন, যা আপনাকে সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হবে। ধার দেওয়া টাকা ফেরত পেলে স্বস্তি মিলবে।
মীন
আপনার বিবাহিত জীবনে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি বিরাজ করবে এবং আপনার জীবনসঙ্গীর সমর্থন আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে। কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকুন। নতুন কোনো উদ্যোগ শুরু করার জন্য সময়টি অনুকূল এবং অংশীদারিত্ব লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে। আপনি একজন বন্ধুকে সাহায্য করার সুযোগ পাবেন, তবে কর্মক্ষেত্রে একজন সহকর্মীর কার্যকলাপের উপর নজর রাখুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More