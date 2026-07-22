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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২২ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Jul 22, 2026, 04:00:24 IST
    By Sritama Mitra
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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। আজ ২২ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২২ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২২ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ

    বহু প্রতীক্ষিত পরিবর্তন এখন স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আপনি যদি অবিবাহিত হন, তবে আপনার প্রেম পারিবারিক অনুমোদন পেতে পারে। ব্যবসায় সঠিক নির্দেশনা আয় বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য দিনটি অনুকূল থাকবে। আপনার সন্তানরা পড়াশোনার জন্য বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যা কিছু আবেগঘন মুহূর্তেরও জন্ম দেবে।

    বৃষ

    সরকারি কাজে সাফল্য আনন্দ বয়ে আনবে। পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের সমর্থন ও আশীর্বাদ আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে পরিবারের সাথে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সুযোগ তৈরি হতে পারে। পুরনো মতপার্থক্যের সমাধান সম্পর্কের মধ্যে মধুরতা নিয়ে আসবে। ভিড়ের জায়গায় সতর্ক থাকুন এবং যানবাহন-সংক্রান্ত ছোটখাটো সমস্যা উপেক্ষা করবেন না।

    মিথুন

    কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমের কদর বাড়বে এবং পারিবারিক সম্পর্ক আগের চেয়ে আরও দৃঢ় হবে। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা মানসিক চাপের কারণ হতে পারে, তাই নিজের সুস্থতার দিকে মনোযোগ দিন। সন্তানদের সাথে সময় কাটানো আপনাকে আনন্দ ও শান্তি এনে দেবে। শখ পূরণের জন্য আপনি কেনাকাটাও করতে পারেন। প্রতিটি পরিস্থিতিতে আপনার জীবনসঙ্গীর সমর্থন আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে।

    কর্কট

    আপনি যদি সম্পত্তি কেনার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে সময়টি অনুকূল বলে মনে হচ্ছে। আপনার সম্মান ও সুনাম বৃদ্ধি পাবে, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। বন্ধুদের সাথে কথা বলার সময় সাবধানে শব্দচয়ন করুন। একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তি চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে। ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের প্রতি আগ্রহ বাড়বে, যদিও কোনো অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়া তথ্য কিছুটা হতাশাজনক হতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২২ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল

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