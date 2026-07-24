Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    HomeNext

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৪ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    জ্যোতিষমতে দেখে নিন এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।

    Published on: Jul 24, 2026, 04:00:21 IST
    By Sritama Mitra
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ২৪ জুলাই ২০২৬, শুক্রবারের দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে জ্যোতিষমতে। এই চার রাশির ভাগ্য়ফল দেখে নিন। জ্যোতিষমতে দেখে নিন এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৪ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৪ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ

    উন্নতির পথ আপনাকে হাতছানি দেবে বলে মনে হবে এবং যদি আপনি বিদেশে পড়াশোনার স্বপ্ন দেখে থাকেন, তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ আপনাকে আনন্দ দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে মনের কথা খুলে বলা আজ উপকারী হবে, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় রাজনৈতিক কূটকৌশল থেকে দূরে থাকুন। আজ আপনার আত্মবিশ্বাসই হবে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি এবং আপনি ব্যবসায় আর্থিক লাভের সুসংবাদও পেতে পারেন।

    বৃষ

    আজ আপনার মন পড়াশোনা ও জ্ঞানার্জনে মগ্ন থাকবে, যেন প্রতিটি শব্দই আপনাকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আপনি কোনো তীর্থস্থান পরিদর্শনের সুযোগ পাবেন, যা আপনার মনে শান্তি বয়ে আনবে। কর্মক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন এবং পদোন্নতির সংবাদ আপনার হৃদয়ে শান্তি বয়ে আনতে পারে। পুরোনো কোনো ইচ্ছা পূরণ হলে আপনার মুখে হাসি ফুটবে।

    মিথুন

    আজ আপনার ভেতরের নেতা জেগে উঠবে এবং আপনি প্রতিটি বাধাকেই চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করবেন। কিছু বাধা অবশ্যই আসবে, কিন্তু আপনি সহজে হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন। নতুন ব্যবসা শুরু করার ধারণা আসতে পারে। সন্তানের ইচ্ছা পূরণ হলে ঘরে সুখ বাড়বে।

    কর্কট

    আজ আপনি একটি নতুন শুরুর জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত, যেন ভাগ্য আপনার পক্ষে রয়েছে। সম্পর্কগুলো সতেজ থাকবে এবং আপনার ঘর আনন্দে ভরে উঠবে। সামাজিক পরিবেশে কাজ করা সাফল্যের নতুন পথ খুলে দেবে। আপনার ব্যবসায় কোনো পরিবর্তন আনা থেকে বিরত থাকুন, কারণ বর্তমান পরিস্থিতিই আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো। আপনি নিজেকে ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে নিমগ্ন দেখতে পাবেন এবং আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে কাটানো সময় স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

    (এই প্রতিবাদ মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৪ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes