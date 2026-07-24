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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৪ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল রইল।

    Published on: Jul 24, 2026, 05:00:22 IST
    By Sritama Mitra
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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন এই চার রাশির ২৪ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল। আজ শুক্রবার, এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির জ্যোতিষমত দেখে নিন।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৪ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৪ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল

    সিংহ

    আজকের দিনটি খরচের দিন হতে পারে, কারণ আপনার পকেট এবং মন দুটোই কিছুটা চাপে থাকতে পারে। অপ্রত্যাশিত খরচ আপনার উদ্বেগ বাড়িয়ে দিতে পারে, তাই বিচক্ষণতার সাথে পদক্ষেপ নিন। আপাতত চাকরি পরিবর্তনের পরিকল্পনা স্থগিত রাখুন; সময় আপনার অনুকূলে আসছে। সৎ কাজ আপনাকে আত্মতৃপ্তি এনে দেবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিকল্পনা করলে আপনাদের সম্পর্ক আরও মজবুত হবে।

    কন্যা

    আজ আপনি একটি নতুন শুরুর জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত, যেন ভাগ্য আপনার পক্ষে রয়েছে। সম্পর্কগুলো সতেজ থাকবে এবং আপনার ঘর আনন্দে ভরে উঠবে। সামাজিক পরিবেশে কাজ করা সাফল্যের নতুন পথ খুলে দেবে। আপনার ব্যবসায় কোনো পরিবর্তন আনা থেকে বিরত থাকুন, কারণ বর্তমান পরিস্থিতিই আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো। আপনি নিজেকে ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে নিমগ্ন দেখতে পাবেন এবং আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে কাটানো সময় স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

    তুলা

    আজ আপনার কর্মজীবন আপনাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। আপনার পরিবারে ভালোবাসা ও বোঝাপড়ার পরিবেশ বিরাজ করবে, কিন্তু দূরবর্তী কোনো প্রিয়জনের স্মৃতি আপনার হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির আলোচনা এগোতে পারে, কিন্তু কারো প্রভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। রাজনীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিরা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ পেতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন, বিশেষ করে রক্তে শর্করা এবং রক্তচাপের বিষয়ে।

    বৃশ্চিক

    আজ আপনার ধৈর্যের পরীক্ষা হবে। তাড়াহুড়ো করে নেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে, তাই প্রতিটি পদক্ষেপে সতর্ক থাকুন। আর্থিক বিষয়ে কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। পরিবারের সাথে খোলামেলা আলোচনা আপনার বোঝা হালকা করবে এবং সম্পর্কের মধুরতা ফিরিয়ে আনবে। ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব এড়িয়ে চলুন, কারণ এতে প্রতারণার ঝুঁকি রয়েছে। ভ্রমণের পরিকল্পনা আপনার মনকে উত্তেজিত করতে পারে।

    ( এই প্রতিবাদ মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৪ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল

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