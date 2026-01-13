Edit Profile
    ভুলেও এই ৫ জায়গায় রাখবেন না তুলসী গাছ, হতে পারে মারাত্মক বিপদ

    ভুল জায়গায় তুলসী গাছ রাখলে অশুভ প্রভাব পড়ে, যার ফলে অর্থের ক্ষতি, অনৈক্য, স্বাস্থ্য সমস্যা এবং বাড়িতে নেতিবাচক শক্তি বাড়তে পারে। তুলসীকে সঠিক জায়গায় রাখলে এর পূর্ণ উপকার পাওয়া যায়।

    Published on: Jan 13, 2026 6:00 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    হিন্দু ধর্মে তুলসী গাছকে অত্যন্ত পবিত্র এবং শুভ বলে মনে করা হয়। এটি বাড়িতে রাখলে ইতিবাচক শক্তি আসে, লক্ষ্মী কৃপা করেন এবং পরিবারে সুখ ও শান্তি রয়েছে। কিন্তু বাস্তুশাস্ত্র ও পুরাণ অনুসারে, সর্বত্র তুলসী গাছ রাখা শুভ নয়। কিছু জায়গায় তুলসী রাখলে অশুভ প্রভাব পড়ে, যা বাড়িতে অর্থের ক্ষতি, অনৈক্য, স্বাস্থ্য সমস্যা এবং নেতিবাচক শক্তি সৃষ্টি করতে পারে।তুলসীকে সঠিক জায়গায় রাখলে এর পূর্ণ উপকার পাওয়া যায়।

    ভুলেও এই ৫ জায়গায় রাখবেন না তুলসী গাছ
    ভুলেও এই ৫ জায়গায় রাখবেন না তুলসী গাছ

    আসুন জেনে নেওয়া যাক সেই ৫ টি জায়গা সম্পর্কে যেখানে ভুলবশতও তুলসী গাছ রাখা উচিত নয়।

    বাস্তু শাস্ত্রে, শয়নকক্ষটি একটি ব্যক্তিগত এবং আরামদায়ক জায়গা হিসাবে বিবেচিত হয়। এখানে তুলসী গাছ থাকা খুবই অশুভ। তুলসীতে ঐশ্বরিক শক্তি রয়েছে, যা রাতে ঘুমানোর সময় একজন ব্যক্তির শক্তিকে প্রভাবিত করে। এর ফলে ঘুমের ব্যাঘাত, মানসিক চাপ বৃদ্ধি এবং দাম্পত্য জীবনে অনৈক্য দেখা দেয়। অনেক সময় এর ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি বাড়ে। বাস্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে তুলসীকে শোবার ঘরে রাখলে বাড়িতে অর্থের প্রবাহ বন্ধ হতে পারে। তাই বেডরুমে কখনোই তুলসী রাখবেন না।

    রান্নাঘরে তুলসী রান্নাঘরে খাদ্য ও সমৃদ্ধির জায়গা। এখানে তুলসী গাছ রাখলে খাদ্যের ক্ষতি হয় এবং অর্থের অভাব হয়। তুলসীর ঐশ্বরিক শক্তি রান্নাঘরের অগ্নি শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ করে, যার ফলে বাড়িতে আর্থিক অসুবিধা হয়। অনেক সময় খাবার নষ্ট হয়ে যাওয়া, পেটের সমস্যা বা অপ্রয়োজনীয় খরচের অভিযোগ আসে। বাস্তুতে, রান্নাঘরটি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে হওয়া উচিত এবং আগুনের প্রভাব রয়েছে। তুলসীকে এই দিকে রাখলে শনি ও রাহুর দোষ বাড়ে। তাই রান্নাঘরে তুলসী একেবারেই রাখবেন না।

    বাথরুম বা টয়লেটের নিকটবর্তী তুলসী বাথরুম এবং টয়লেটগুলি বাড়ির সবচেয়ে অশুচি জায়গা হিসাবে বিবেচিত হয়। এখানে তুলসী গাছ থাকা অত্যন্ত অশুভ। এটি বাড়িতে নেতিবাচক শক্তির প্রবাহ বাড়ায়। তুলসী পবিত্র এবং এটি একটি অশুদ্ধ স্থানে রাখলে এর শক্তি ধ্বংস হয়। এর ফলে পরিবারে অনৈক্য, স্বাস্থ্য সমস্যা এবং অর্থের ক্ষতি হয়। বাস্তুতে, বাথরুমটি উত্তর-পশ্চিম বা দক্ষিণ দিকে থাকে, যেখানে নেতিবাচক শক্তি থাকে।এটি কখনই বাথরুমের কাছাকাছি বা ভিতরে রাখবেন না।

    মূল দরজার ঠিক সামনে বা বাইরের প্রধান দরজাটি বাড়িতে ইতিবাচক শক্তির প্রবেশদ্বার। মূল প্রবেশদ্বারের ঠিক সামনে বা বাইরে তুলসী গাছ রাখা শুভ বলে মনে করা হয় না। এটি ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ বন্ধ করে দেয় এবং বাড়িতে নেতিবাচকতা বাড়ায়। বাস্তু শাস্ত্রে, প্রধান দরজা খোলা এবং পরিষ্কার রাখা গুরুত্বপূর্ণ। মূল প্রবেশদ্বারে তুলসী রাখলে অর্থের প্রবাহ ব্যাহত হয় এবং আর্থিক সমস্যা বাড়ে। তুলসী বাইরে রাখতে হলে মূল দরজা থেকে কিছুটা দূরে রাখুন।

    তুলসী গাছ রাখার সবচেয়ে শুভ জায়গা হল পূর্ব বা উত্তর-পূর্ব দিকে। এটি উপাসনাস্থলের কাছে বা উঠোনে রাখুন। প্রতিদিন সকালে সূর্যোদয়ের সময় তুলসীকে জল দিন এবং 'ওম তুলসী দেবৈ নমঃ' মন্ত্র জপ করুন। কখনই তুলসী কাটবেন না এবং শুকিয়ে যাওয়া পাতা সরিয়ে ফেলতে থাকুন। শনিবার তুলসী স্পর্শ করা নিষিদ্ধ।

    এই নিয়মগুলি অনুসরণ করে, লক্ষ্মী কৃপা ঘরে থাকে, সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং নেতিবাচক শক্তি দূরে থাকে। তুলসী গাছ ঘরে সুখ ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসে, কিন্তু সঠিক জায়গায় রাখলেই এর পূর্ণ সুবিধা পাওয়া যায়। ভুল জায়গায় রাখলে অশুভ প্রভাব পড়ে। আপনি যদি সঠিক নিয়ম অনুসরণ করেন তবে লক্ষ্মী সর্বদা বাড়িতে থাকবেন।

    ডিসক্লেইমার: আমরা এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক বলে দাবি করি না। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।

