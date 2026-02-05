অর্থকষ্টে ভুগছেন? বৃহস্পতিবার করুন এই উপায়গুলি, খুলে যাবে উন্নতির পথ
Guruvar Vrat: বৃহস্পতিকে যেমন সবচেয়ে বড় গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তেমনি একে দেবতাদের গুরুও বলা হয়। বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণুরও পূজা করা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে এই দিনে ভগবান বিষ্ণুর পূজা এবং উপবাস করলে ভগবান বিষ্ণু শীঘ্রই প্রসন্ন হন।
বৃহস্পতি দেবের কৃপায় ব্যক্তির সমস্ত কাজ সহজ হয়ে যায়।বৃহস্পতিবার বৃহস্পতি দেবের পূজা করলে বিবাহের পথে বাধা দূর হয়। সেই সঙ্গে বৃহস্পতির কৃপায় উচ্চশিক্ষা ও অঢেল সম্পদ লাভের যোগও তৈরি হতে থাকে। আপনি যদি সুখী পারিবারিক জীবন, চাকরি, সম্পদ এবং উচ্চশিক্ষা চান, তবে আপনাকে অবশ্যই ভগবান বৃহস্পতির পূজা করতে হবে।
এই দিনে বেশি করে হলুদ রঙের জিনিস ব্যবহার করা উচিত। সকালে স্নানের পর হলুদ কাপড় পরুন। এ ছাড়া উপবাস রাখলে হলুদ ফল খান।
বৃহস্পতিবার ব্রাহ্ম মুহুর্তে স্নান করা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে এই দিনে স্নানের পরে 'ওম বৃহস্পতে নমঃ' জপ করলে ধন-সম্পদে উন্নতি হয়।
বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা করা উচিত। ভগবান বিষ্ণু এবং মা লক্ষ্মী সম্পদ এবং জাঁকজমকের প্রতীক। এছাড়াও এই দিনে বৃহস্পতিবারের ব্রতকথা পড়ুন। এর ফলে বিবাহিত জীবন সুখের হয় এবং ঘরে সুখ-সমৃদ্ধি বজায় থাকে।
বৃহস্পতিবার আটায় ছোলার ডাল, গুড় ও হলুদ দিয়ে গরুকে খাওয়ান। এছাড়া স্নানের সময় জলে এক চিমটি হলুদ মেশান। এছাড়াও, এই দিনে গরিবদের সামর্থ্য অনুযায়ী ছোলা ডাল, কলা, হলুদ কাপড় ইত্যাদি দান করুন।
বৃহস্পতিবার ধার দেওয়া বা নেওয়া উচিত নয়। কথিত আছে যে এটি করলে ব্যক্তির কুণ্ডলীতে বৃহস্পতি গ্রহের অবস্থান নষ্ট হতে পারে, যার কারণে আর্থিক সংকটে পড়তে হতে পারেন।
বৃহস্পতি গ্রহকে শক্তিশালী করতে, প্রতি বৃহস্পতিবার পূজার পরে আপনার কব্জি বা ঘাড়ে হলুদের একটি ছোট টিকা লাগান। এতে করে কুণ্ডলীতে বৃহস্পতি গ্রহ শক্তিশালী হবে। এর সাথে, ব্যক্তি প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে অর্থ এবং সুবিধা পান।
