    Dol Purnima date Tithi: দোল পূর্ণিমা ২০২৬র তিথি আজ ন্য়াড়া পোড়ার দিনেই শুরু! থাকবে কতক্ষণ, দেখে নিন পঞ্জিকামত

    দোল পূর্ণিমার তিথি আজ কখন তেকে পড়ছে?

    Published on: Mar 02, 2026 3:37 PM IST
    By Sritama Mitra
    দোল পূর্ণিমা ২০২৬ আজ সোমবার বিকেল থেকেই পড়ছে । এদিকে আজ ন্যাড়াপোড়া উৎসবে মাতোয়ারা হতে চলেছে বাংলা। চিরাচরিত নিয়ম মেনে দোলের আগের দিন বিকেলেই পালিত হয় ন্যাড়াপোড়া। এদিকে, বাংলা ছাড়িয়ে দূর দূরান্তে পালিত হয় হোলিকা দহন। পৌরাণিক কাহিনী মেনে এই হোলিকার দহনের মাধ্যমে অশুভের নাশ আর শুভের শুরুর বার্তা নিয়ে আসে এই সময়কাল।

    দোল পূর্ণিমা ২০২৬র তিথি আজই শুরু! থাকবে কতক্ষণ, দেখে নিন পঞ্জিকামত (Abhishek saha)
    দোল পূর্ণিমা ২০২৬র তিথি আজই শুরু! থাকবে কতক্ষণ, দেখে নিন পঞ্জিকামত (Abhishek saha)

    এদিকে, পঞ্জিকা অনুযায়ী তিথি বলছে, আজ বিকেল থেকেই পড়ছে দোল পূর্ণিমা। দোল পূর্ণিমার তিথি বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত অনুসারে আর গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা অনুসারে খানিকটা সময়ের দিক থেকে আলাদা। দেখা যাক দুই পঞ্জিকা কী বলছে দোল পূর্ণিমার তিথি নিয়ে।

    দোল পূর্ণিমা মানেই সত্যনারায়ণ পুজো হয়ে থাকে বহু বাড়িতেই। ফলত সেক্ষেত্রে পূর্ণিমা তিথিটি অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ। দেখা যাক, এই দোল পূর্ণিমা ২০২৬ তিথি কখন থেকে পড়ছে। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকামতে আজ ১৭ ফাল্গুন, সোমবার অর্থাৎ২ মার্চ এই তিথি পড়ছে। এর সময়কাল বিকেল ৫টা ৫৭ মিনিট। এসেই সময় থেকে এই তিথি পড়ছে। এই তিথি শেষ হবে, ১৮ ফাল্গুন, অর্থাৎ কাল মঙ্গলবার। তিথি শেষ হবে ৩ মার্চ, মঙ্গলবার। সেই দিন বিকেল ৫ টা ৮ মিনিটে এই তিথি শেষ হবে। এছাড়াও গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকামতে বলা হচ্ছে, আজ ১৭ ফাল্গুন, সোমবার, ২ মার্চ তিথি শুরু হচ্ছে। আর তিথি শেষ হবে, বিকেল ৫টা ৪২ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড। তিথি শেষ হচ্ছে ১৮ ফাল্গুন,৩ মার্চ, মঙ্গলবার। তিথি শেষের সময়কাল বিকেল ৪টে ৫৭ মিনিট ৫৩ সেকেন্ড।

    দোল পূর্ণিমায় বহু গৃহস্থেই রাধা গোবিন্দের পুজো করা হয়। আবার মহাপ্রভুর জন্মোৎসবও পালিত হয় এই তিথিতে। সব মিলিয়ে এই দোল পূর্ণিমার সময়কালে পলাশের রঙে রাঙিয়ে ওঠে চারিদিকের উৎসবের মেজাজ।

    এদিকে, ৩ মার্চ রয়েছে চন্দ্রগ্রহণ। দোলের রঙে সেজে ওঠার দিনেই রয়েছে চন্দ্রগ্রহণের সময়কাল। ফলত, সেই তিথির দিকেও রয়েছে অনেকের নজর।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

