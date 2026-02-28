Dol Purnima 2026 Tithi: দোল পূর্ণিমা ২০২৬র তিথি কখন থেকে পড়ছে? পঞ্জিকামতে সময়, তারিখ দেখে নিন

Dol Purnima 2026 Tithi: দোল পূর্ণিমা ২০২৬র তিথি কখন থেকে পড়ছে? পঞ্জিকামতে সময়, তারিখ দেখে নিন
দোল পূর্ণিমা ২০২৬ র তিথি দেখে নিন।
মাঝে মাত্র কয়েকদিন। তারপরই আসছে দোল পূর্ণিমা। দিকে দিকে পলাশের রঙে রাঙা হওয়ার মরশুমে বসন্তে মেতে উঠবে এই দোলের সময়। চারিদিকে, আবিরের রঙে মেতে বসন্তকে উদযাপনের করার এই উৎসব মার্চের শুরুতেই। মার্চের শুরুর সপ্তাহেই রয়েছে দোল পূর্ণিমা। তবে এই পূর্ণিমা তিথি কখন থেকে পড়ছে সেদিকে, তাকিয়ে অনেকেই। পূর্ণিমা তিথিতে বহু গৃহস্থেই সত্যনারায়ণ পুজো হয়ে থাকে। সেই জায়গা থেকে এই পূর্ণিমা তিথির তারিখ অনেকের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ।
দোল পূর্ণিমা ২০২৬:-
দোল পূর্ণিমা ২০২৬ সালে ১৮ ফাল্গুন, ৩ মার্চ, মঙ্গলবার পালিত হে। এই দিনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের আরাধনার সঙ্গে পালিত হয় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসবও। এমন এক দিনে পূর্ণিমা তিথি কখন থেকে পড়ছে, দেখে নিন।
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকামতে ১৭ ফাল্গুন, সোমবার অর্থাৎ২ মার্চ, সোমবার এই তিথি পড়ছে। এর সময়কাল বিকেল ৫টা ৫৭ মিনিট। এসেই সময় থেকে এই তিথি পড়ছে। এই তিথি শেষ হবে, ১৮ ফাল্গুন, মঙ্গলবার। তিথি শেষ হবে ৩ মার্চ, মঙ্গলবার। সেই দিন বিকেল ৫ টা ৮ মিনিটে এই তিথি শেষ হবে। এছাড়াও গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকামতে বলা হচ্ছে, ১৭ ফাল্গুন, সোমবার, ২ মার্চ তিথি শুরু হচ্ছে। আর তিথি শেষ হবে, বিকেল ৫টা ৪২ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড। তিথি শেষ হচ্ছে ১৮ ফাল্গুন,৩ মার্চ, মঙ্গলবার। তিথি শেষের সময়কাল বিকেল ৪টে ৫৭ মিনিট ৫৩ সেকেন্ড।
দোল ঘিরে দেশের বহু জায়গায় নানান ধরনের উৎসব পালিত হয়। দোলের আগে থেকেই উত্তর ভারতে লাঠমার হোলি, মাশান হোলি সহ একাধিক ধরনের উৎসব পালিত হয়। এদিকে, বাংলায় বসন্ত উৎসব ঘিরে রঙ খেলার মরশুমকে আরও খানিকটা রাঙিয়ে নেওয়া হয়। এই তিথিতে বহু বাড়িতেই শ্রীরাধা গোবিন্দের পুজো করা হয়। ফলত এই দোল পূর্ণিমার তিথি ঘিরে সকলেরই নজর থেকে যায়। আপাতত অপেক্ষা এই বিশেষ তিথির উৎসবের জন্য।
