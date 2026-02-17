Vastu Tips: বাড়ির এই জিনিসগুলি খালি রাখছেন না তো? সংসারে সুখ সমৃদ্ধি আনতে বাস্তুটিপস রইল
বাস্তুশাস্ত্র মতে দেখে নিন বাড়ির কোন জিনিসগুলি খালি রাখা সুখের নয়। রইল বাস্তুশাস্ত্র টিপস।
বাস্তুশাস্ত্র মতে বিভিন্ন সময় নানান টিপস দেওয়া হয়। সংসারে সমৃদ্ধি আনতে বহু ধরনের উপায়ের কথা বলে বাস্তুশাস্ত্র। বাস্তুশাস্ত্রে বলা হচ্ছে, গৃহস্থে সুখকে ধরে রাখতে কিছু কিছু জিনিস খালি রাখা সুখের হয়না। কোন কোন জিনিস ঘরে খালি রাখলে তা শুভ ফল দেয় না তা দেখে নিন।
একনজরে দেখে নিন বাড়িতে কোন কোন জিনিসগুলি খালি রাখলে তা কোনও মতেই সংসারের শ্রীবৃদ্ধিতে লাভ দেয়না। দেখে নেওয়া যাক, কোন কোন জিনিস বাড়িতে খালি থাকলে, তা সুখের হয়না।
মানি ব্যাগত, পার্স বা টাকা জায়গা খালি রাখবেন না:-
বাস্তু মতে, আপনার পার্স বা সিন্দুক কখনও খালি রাখবেন না। সর্বদা আপনার পার্সে একটি নোট রাখুন এবং সিন্দুকের মধ্যে কিছু টাকা রাখুন। জনপ্রিয় বিশ্বাস অনুসারে, একটি পার্স বা সিন্দুক কখনই খালি রাখা উচিত নয়। এটি ঘরে অর্থের প্রবাহকে বাধা দেয়।
পুজোর ঘরের এই জিনিসটি খালি রাখবেন না:-
পুজোর ঘরে জল অর্পণ করার পাত্র খালি রাখা শুভ নয়। পুজোর ঘরে ঘট খালি রাখলে নেতিবাচক শক্তি সঞ্চারিত হবে। খালি জলপাত্র কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পুরোপুরি দেবে না। পাত্রে জল, ফুল এবং আমের পাতা রাখুন। ঠাকুরের পুজোর জায়গায় রাখা ঘটে কিছু রাখা সব সময় উচিত। নয়তো তা পরিবারের জন্য শুভ বলে বিবেচিত হয়না।
স্নানঘর নিয়ে কিছু পরামর্শ:-
বালতি বা পাত্র কখনোই খালি রাখবেন না। এতে আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে এবং মানসিক চাপ বাড়তে পারে। বালতিতে সবসময় অল্প জল রাখুন। এতে ইতিবাচকতা বজায় থাকবে। ফলত, বাথরুমে বালতিতে সামান্য হলেও জল রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন বাস্তুবিদরা। বলা হচ্ছে, খালি বালতি বা বাথরুমে খালি পাত্র খুব একটা শুভ নয়।
আনাজের বাক্স:-
মা অন্নপূর্ণা সর্বদা রান্নাঘরে থাকেন। অতএব, শস্যের পাত্র বা পাত্রটি কখনই খালি রাখবেন না। এতে মা অন্নপূর্ণা রাগ করতে পারেন। শস্য ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই সর্বদা শস্যের পাত্রটি পুনরায় পূরণ করুন।
ডিসক্লেইমার: (আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )