বাড়িতে বা অফিসে এই সাতটি ঘোড়ার ছবি রাখলেই আসবে সমৃদ্ধি! খুলে যাবে আয়ের নতুন উৎস

বাড়িতে বা অফিসে এই সাতটি ঘোড়ার ছবি রাখলেই আসবে সমৃদ্ধি! খুলে যাবে আয়ের নতুন উৎস
ফেং শুইতে কিছু নিয়মের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে যা কেবল ব্যক্তিগত জীবনকেই উন্নত করে না বরং পেশাগত জীবনের জন্যও উল্লেখযোগ্য সুবিধা প্রদান করতে পারে। এই প্রতিবেদনে ফেং শুইতে সবচেয়ে কার্যকর বলে বিবেচিত একটি ছবি নিয়ে আলোচনা করা হবে।
খুব মানুষই জানেন যে সাতটি ঘোড়ার ছবি ধীরে ধীরে আমাদের জীবন থেকে সমস্ত অসুবিধা দূর করতে পারে। আসুন এই ছবির সুবিধাগুলি দেখে নেওয়া যাক।
১) বাড়িতে বা অফিসে এই সাত ঘোড়ার মূর্তিটি রাখলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্য আসবে। এই মূর্তি থেকে নির্গত শক্তি জীবনের বাধা দূর করে। ফেং শুই অনুসারে, এটা সমস্ত নেতিবাচক শক্তি দূর করে, লক্ষ্যের দিকে মনোনিবেশ করতে সাহায্য করে।
২) ফেং শুই অনুসারে, এই ছবিটি আর্থিক পরিস্থিতিকেও শক্তিশালী করতে পারে। বিশ্বাস করা হয় যে, এই ছবি শক্তি আয়ের নতুন উৎস খুলে দেয় এবং অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধি করে। এটা ব্যবসার সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁদের জন্য খুবই শুভ হতে পারে।
৩) ফেং শুইতে, এই ছবিটাকে শক্তি এবং সাহসের প্রতীক হিসেবে মনে করা হয়। বাড়িতে এটা রাখলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে। যদি চাপে থাকেন বা যেকোনও ধরণের চাপে ক্রমাগত বিরক্ত থাকেন, তাহলে আপনার বাড়িতে এই ছবিটি রাখাবেন। যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমস্যায় পড়েন তারাও এই ছবিটি তাদের ঘরে রাখতে পারেন। এই ছবিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ায়।
৪) যেসব বাড়িতে সাত ঘোড়ার ছবি থাকে, সেসব বাড়ি সামাজিক ভাবে বেশ উচ্চ হয়। এই ছবি সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। যদি এটা অফিসে স্থাপন করেন, তাহলে কাজের জন্য সর্বদা প্রশংসা পাবেন এবং এমনকী পদোন্নতিও হবে। এই ছবি মানুষের ভাবমূর্তিকে শক্তিশালী করে এবং নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশ করে।
৫) বাড়িতে ঘোড়ার ছবি রাখলে ইতিবাচক পরিবেশ বজায় থাকে। এর শক্তি নেতিবাচক চিন্তাভাবনা দূর করতে সাহায্য করে এবং জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখে। এই ছবি থাকা বাড়ি শান্তি ও সুখে ভরে ওঠে এবং সমস্ত সদস্য খুশি থাকেন।
৬) সাতটি ঘোড়ার ছবি বসার ঘরে রাখা সব সময় শুভ বলে মনে করা হয়। এটা অফিসেও স্থাপন করা যেতে পারে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে যদি বাড়িতে এই ছবি রাখেন, তাহলে ঘোড়াগুলি বাইরের দিকে নয়, ভিতরের দিকে মুখ করে রাখা উচিত। তাছাড়া, ছবিটি যাতে কোনও ভাবেই ছিঁড়ে না যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তা মাথায় রাখতে হবে। এতে ধুলো পড়তে দেওয়া যাবে না। ফেং শুই অনুসারে, এই ধরনের ছবিতে ঘোড়াগুলি দ্রুতগতিতে ছুটছে এমন ভাব থাকা উচিত।