Feng shui tips: সকলেই বাড়িতে ঘড়ি থাকে! কিন্তু জানেন কি এর সঠিক নিয়ম? দেখে নিন ফেং শুই কী বলছে

Feng shui tips: সকলেই বাড়িতে ঘড়ি থাকে! কিন্তু জানেন কি এর সঠিক নিয়ম? দেখে নিন ফেং শুই কী বলছে
Feng shui tips: ফেং শুইয়ের মতে, বাড়িতে এমন অনেক জিনিস রয়েছে যা আমাদের মন এবং জীবনকে প্রভাবিত করে এবং ঘড়ি এই জিনিসগুলির মধ্যে একটি। আসুন জেনে নেওয়া যাক ঘড়ি নিয়ে ফেং শুইতে কী কী নিয়ম রয়েছে।
Feng shui tips: ফেং শুইয়ের মতে, বাড়িতে এমন অনেক জিনিস রয়েছে যা আমাদের মন এবং জীবনকে প্রভাবিত করে এবং ঘড়ি এই জিনিসগুলির মধ্যে একটি।
আপনি এটি বিশ্বাস করতে পারবেন না, তবে মাত্র এক ঘন্টার মধ্যে বাড়ির পরিবেশ ভাল এবং খারাপ হতে পারে। ফেং শুইয়ের মতে, ঘড়িটি সঠিক দিকে রাখলে তা ঘরে ইতিবাচকতা নিয়ে আসে, তবে এর ভুল দিকও জিনিস নষ্ট করে দিতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে ওয়াল ক্লক সম্পর্কিত কিছু নিয়ম জানা জরুরি। ঘড়ির জন্য সঠিক দিক ফেং শুইয়ের মতে, ঘড়িটি সর্বদা সঠিক দিকে স্থাপন করা উচিত।
আজকাল মানুষ সাজসজ্জার নামে ঘড়ি কোথাও রেখে দেয়। ফেং শুইতে, ঘড়িটি উত্তর বা পূর্ব দিকে স্থাপন করা সঠিক বলে মনে করা হয়। বলা হয়ে থাকে, ঘড়িকে এই দিকে রাখলে জীবনে ভালো দিন আসতে শুরু করে। এ ছাড়া বাড়ির ইতিবাচক পরিবেশ বজায় থাকে এবং তারপর সমস্ত কাজ সময়মতো শেষ হতে শুরু করে। উত্তর দিক সর্বদাই সুযোগ এবং প্রগতির সঙ্গে যুক্ত। একই সঙ্গে পূর্ব দিককে নতুন সূচনা হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে, ঘড়িকে এই দুটি দিকে রাখা শুভ বলে মনে করা হয়।
ফেং শুইয়ের মতে, ঘড়িটি সর্বদা সঠিক দিকে স্থাপন করা উচিত। একটি নিয়ম হিসাবে, ঘড়িটি কখনই দক্ষিণ দিকে স্থাপন করা উচিত নয়। এটি বিশ্বাস করা হয় যে এই দিকের ঘড়ি কাজ বিলম্বিত করতে পারে বা প্রতিটি কাজের বাধা বারবার অনুভব করতে পারে। এই কারণে, বাড়ির পরিবেশও কিছুটা আলাদা হয়ে যায় এবং সবকিছু ভারী অনুভূত হতে শুরু করে। ঘড়িটি এই দিকে রাখতে ভুলবেন না। ঘড়িটি যদি বাড়ির কোথাও এই দিকে থাকে তবে এটি উত্তর বা পূর্ব দিকে রাখাই সঠিক।
ঘড়ি খারাপ বা বন্ধ রাখবেন না অনেক সময় ঘড়ি বন্ধ থাকার পরও মানুষকে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখতে হয়, যা ঠিক নয়। ফেং শুইতে, একটি বন্ধ ঘড়িকে বিরতি সময়ের চিহ্ন হিসাবে দেখা হয়। আপনি জেনে অবাক হবেন যে একটি ত্রুটিযুক্ত ঘড়ি আমাদের সমস্ত কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এমন পরিস্থিতিতে যখনই ঘড়ি বন্ধ থাকবে, তখনই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা ঠিক করতে হবে। এ ছাড়া সময়ে সময়ে ঘড়িও পরিষ্কার করতে হবে। এই ছোট ছোট জিনিসগুলির যত্ন নেওয়া বাড়ির পরিবেশকে হালকা করে তোলে এবং সবকিছু ভাল লাগে। এমন পরিস্থিতিতে, ঘড়ির সাথে সম্পর্কিত এই ফেং শুই টিপসগুলির যত্ন নিতে হবে।
পাঠকদের প্রতি: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।
পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি প্রাথমিক ভাবে অন্য ভাষায় প্রকাশিত। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে এটির বাংলা তরজমা করা হয়েছে। HT বাংলার তরফে চেষ্টা করা হয়েছে, বিষয়টির গুরুত্ব অনুযায়ী নির্ভুল ভাবে পরিবেশন করার। এর পরেও ভাষান্তরের ত্রুটি থাকলে, তা ক্ষমার্হ এবং পাঠকের মার্জনা প্রার্থনীয়।