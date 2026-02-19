Edit Profile
    Feng shui tips: ডবল বেড-র খাটে গদি কেমন হওয়া উচিত? সমৃদ্ধি আনতে ফেংশুই মতে দেখে নিন

    বেডরুমের জন্য ফেং শুই সহজ টিপস: ফেং শুইয়ের মতে, যদি বেডরুমে জিনিসগুলি ঠিক রাখা যায়, তবে জীবনে ইতিবাচকতা বজায় থাকে। 

    Published on: Feb 19, 2026 10:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    বেডরুমের জন্য ফেং শুই টিপস: ফেং শুই সম্পর্কে অনেকেই বোঝেন যে আপনি যদি এর কিছু পণ্য গ্রহণ করেন তবে বাড়ি বা অফিসের শক্তি ভাল হবে। যাইহোক, এটি এমন নয় কারণ ফেং শুইতে এটিও বলা হয় যে বাড়ির দৈনন্দিন জিনিসগুলি কেমন হওয়া উচিত?

    আজ আমরা কথা বলব বেডরুমে ডাবল বেড থাকলে গদি কেমন হওয়া উচিত। ফেং শুইয়ের মতে, ভুল গদি বেছে নিলে ঘরের শান্তি ও সুখ বিঘ্নিত হতে শুরু করে। একই সঙ্গে শুরু হয় দম্পতিদের মধ্যে। শুধু তাই নয়, অনেক সময় পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে ডিভোর্সের মতো পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে। এই ক্ষেত্রে, সঠিক গদি নির্বাচন করা গুরুত্বপূর্ণ। নিয়ম অনুযায়ী, বিছানায় রাখা গদি আমাদের জীবনেও প্রভাব ফেলে। ফেং শুইয়ের মতে, ডাবল বেডেও গদি একই হওয়া উচিত। এর আকার ডাবল বেডের সমান হওয়া উচিত। অনেক সময় মানুষ ডাবল বেডে দুটি আলাদা গদি রাখেন, যা ঘরের এনার্জির জন্য ঠিক নয়। এর সরাসরি প্রভাব পড়ে আমাদের সম্পর্কের। একই গদি রাখা বাড়িতে সুখ বজায় রাখে। এছাড়াও, যদি দম্পতির ঘরে এমন কোনও গদি থাকে তবে তাদের মধ্যে বন্ধন আরও বৃদ্ধি পায় এবং তাদের মধ্যে বোঝাপড়া দিন দিন আলাদা হয়ে যায়।

    এসব বিষয়ও মাথায় রাখুন, ফেং শুইয়ের বেডরুম নিয়ে আরও কিছু নিয়ম উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মতে, বিছানাগুলো সঠিক জায়গায় রাখাও জরুরি। নিয়ম অনুযায়ী, বিছানা সব সময় ঘরের মাঝখানে রাখতে হবে। নিশ্চিত হয়ে নিন যে বিছানার চারপাশে কেবল সমান জায়গা রয়েছে। এটি ঘরের স্পন্দন ভাল রাখে। বিছানা এমনভাবে রাখতে হবে যাতে বিছানা থেকে দরজা দেখা যায়। এমনকি এটি দরজার ঠিক সামনে রাখার দরকার নেই। এটিও খেয়াল রাখতে হবে যে বেডরুমে কোনও ময়লা নেই এবং বিছানার নীচে কিছু রাখা হয় না। সাধারণত মানুষ বিছানার নিচে এমন কিছু জিনিস রাখে যা পুরো ঘরের এনার্জির জন্য ভালো নয়।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )ডিসক্লেইমার: (আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য ফেং শুই বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )

