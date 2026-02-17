Edit Profile
    Feng Shui Tips: দাম্পত্যে নিত্য ঝগড়া লেগে রয়েছে? ফেংশুই মতে দেখে নিন সুখে পথ চলার উপায়

    দাম্পত্যকে সুখে রাখতে কিছু ফেংশুই টিপস রইল।

    Published on: Feb 17, 2026 6:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    দাম্পত্য ঘিরে বহু সময়ই নানান জটিলতা অনেক ক্ষেত্রে তৈরি হয়ে থাকে। এই দীর্ঘ সফরের মাঝে বহু সময়ই নানান জট, বাধা আসতে থাকে। সেই সমস্ত বাধা কাটিয়ে একসঙ্গে পথ চলার সফর এই দাম্পত্যে কখনও আসে চড়াই, কখনওহা উতরাই। এই সফরকে সুখে এগিয়ে নিয়ে যেতে ফেংশুইমতে কিছু টিপস রয়েছে। দেখে নেওয়া যাক, সেই সমস্ত টিপস।

    দাম্পত্যের সুখ আনতে রইল ফেংশুই টিপস
    দাম্পত্যের সুখ আনতে রইল ফেংশুই টিপস

    দাম্পত্যের মাঝে কখনও ঝগড়া, কখনও অশান্তি চলতেই থাকছে কি? ফেংশুই মত বলছে, এগুলি কাটাবার বহু উপায় রয়েছে। ফেং শুইতে, গোলাপী রঙকে ভালোবাসা বৃদ্ধিকারী রঙ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অতএব, যদি আপনি আপনার সঙ্গীর প্রতি আপনার ভালোবাসা বৃদ্ধি করতে চান, তাহলে আপনার শোবার ঘরে যতটা সম্ভব গোলাপী রঙ ব্যবহার করুন। আপনি দেয়ালের জন্য হালকা গোলাপী রঙও ব্যবহার করতে পারেন। আপনি আপনার শোবার ঘরে গোলাপী পর্দা, বিছানার চাদর, ফুল এবং কম্বলও ব্যবহার করতে পারেন।

    ফেংশুইমত বলছে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য, কিছু বিষয়ের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। বিশৃঙ্খলা নেতিবাচকতা ছড়ায়, যা আপনার এবং আপনার সঙ্গীর মধ্যে ঝগড়ার কারণও হতে পারে। তাই, পরিবারের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। ফেং শুই অনুসারে, ঘরের জিনিসপত্র, বিশেষ করে শোবার ঘর, গুছিয়ে রাখুন। বাড়ির প্রবেশপথও পরিষ্কার রাখা উচিত, কারণ এই পথ দিয়েই ঘরে ইতিবাচক শক্তি প্রবেশ করে।

    ফেং শুই অনুসারে, বাড়িতে লিলি গাছ লাগানো শুভ বলে মনে করা হয়। এটি বাড়িতে রাখলে ইতিবাচকতা বজায় থাকে এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও, আপনি বাঁশ, মানি প্ল্যান্ট এবং জেড গাছও লাগাতে পারেন। এগুলিও বাড়িতে ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসে। এছাড়াও বলা হচ্ছে, ঘরে ডলফিনের ছবি রাখা শুব হতে পারে। তবে একইসঙ্গে বলা হচ্ছে, শোবার ঘরে আয়না না রাখাই ভালো।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

