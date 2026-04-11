    ফেং শুই অনুসারে এই ৫ জিনিস বয়ে আনে সৌভাগ্য! ঘরে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়

    ফেং শুইয়ের মূল বক্তব্য হল, ঘরের সঠিক দিক ও স্থানে নির্দিষ্ট কিছু সামগ্রী স্থাপন করলে ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। ফেং শুইয়ের এমন পাঁচটি বিশেষ সামগ্রীর কথা বলা হয়েছে, যা ঘরে সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি বয়ে আনতে অত্যন্ত সহায়ক বলে মনে করা হয়।

    Published on: Apr 11, 2026 2:00 PM IST
    By Sayani Rana
    ঠিক যেমন বাস্তুশাস্ত্র ঘরের প্রতিটি বস্তুর সঠিক দিক, অবস্থান এবং প্রতিকারের বিধান দেয়, তেমনি ফেং শুইও অনুরূপ নির্দেশিকা প্রদান করে। যা মেনে চললে সংসারে সুখ, সমৃদ্ধি এবং শান্তি বজায় থাকে। এই কারণেই ফেং শুইকে অনেকে ‘চীনের বাস্তুশাস্ত্র’ও বলে থাকেন। ফেং শুই শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল ‘বাতাস ও জল’। একটা বাড়ি কীভাবে নির্মাণ করা উচিত? কীভাবে এর নান্দনিক শোভা বৃদ্ধি করা সম্ভব? ঘরের ভেতরে ঠিক কী কী সামগ্রী রাখা প্রয়োজন? ফেং শুই এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কিত তথ্য অত্যন্ত সহজলভ্য করে তোলে। ফেং শুইয়ের মূল বক্তব্য হল, ঘরের সঠিক দিক ও স্থানে নির্দিষ্ট কিছু সামগ্রী স্থাপন করলে ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। ফেং শুইয়ের এমন পাঁচটি বিশেষ সামগ্রীর কথা বলা হয়েছে, যা ঘরে সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি বয়ে আনতে অত্যন্ত সহায়ক বলে মনে করা হয়।

    ফেং শুই অনুসারে এই ৫ জিনিস বয়ে আনে সৌভাগ্য! ঘরে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়
    ফেং শুই অনুসারে এই ৫ জিনিস বয়ে আনে সৌভাগ্য! ঘরে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়

    তিন-পাওয়ালা ব্যাঙ

    ফেং শুই মতে, তিন-পাওয়ালা ব্যাঙকে সৌভাগ্যের অত্যন্ত শুভ প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। বিশেষ করে, যে ব্যাঙের মুখে একটি মুদ্রা বা পয়সা ধরা থাকে, সেটা ধনসম্পদ আকর্ষণ করে বলে বিশ্বাস করা হয়। এই বস্তুটি ঘরের ভেতরে, মূল প্রবেশপথের কাছাকাছি স্থানে স্থাপন করা অত্যন্ত শুভ। তবে খেয়াল রাখবেন যেন এটা রান্নাঘর বা স্নানঘরে রাখা না হয়, কারণ এমনটি করলে নেতিবাচক শক্তি বা অশুভ প্রভাব ঘরে প্রবেশ করতে পারে।

    ফেং শুই-এর কচ্ছপ

    ফেং শুই-এর নীতি অনুযায়ী, কচ্ছপ দীর্ঘায়ু, স্থায়িত্ব এবং সমৃদ্ধির প্রতীক। বিশ্বাস করা হয় যে, এটি ঘরের অভ্যন্তরে বিদ্যমান বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি ও সমস্যাগুলোকে ধীরে ধীরে দূর করে দেয়। আপনি যদি আর্থিক সংকটে কিংবা অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় খরচের সমস্যায় জর্জরিত থাকেন, তবে একটা ধাতব কচ্ছপ ঘরে রাখা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। একটা কাঁচের পাত্রে জল পূর্ণ করে তার মধ্যে এই কচ্ছপটি রাখুন এবং পাত্রটি ঘরের উত্তর দিকে স্থাপন করুন। এমনটা করলে ব্যক্তির আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটে এবং তার বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টায় স্থায়িত্ব ও সুদৃঢ়তা আসে।

    এক জোড়া ড্রাগন

    ফেং শুই-তে, এক জোড়া ড্রাগনকে সমৃদ্ধি ও শক্তির প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। তাদের নখরের মাঝে ধারণ করা মুক্তোগুলিকে শক্তির মূল উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফেং শুই-এর চারটি স্বর্গীয় প্রাণীর অন্যতম হিসেবে ড্রাগন পরিগণিত হয় এবং এটি সাহস, পৌরুষ ও বীরত্বের প্রতিনিধিত্ব করে। ঘরের যেকোনও দিকেই এক জোড়া ড্রাগন স্থাপন করা যেতে পারে, তবে, পূর্ব দিকে এদের স্থাপন করাকে সর্বাধিক শুভ ও কল্যাণকর বলে মনে করা হয়।

    চীনা মুদ্রা

    ফেং শুই (Feng Shui) মতে, চীনা মুদ্রাকে সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। সম্পদ, বিত্ত এবং সৌভাগ্যকে আকর্ষণ করার জন্য ফেং শুই-তে মূল দরজার হাতলে মুদ্রা ঝুলিয়ে রাখা একটি সহজ উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি করার জন্য, তিনটি পুরনো চীনা মুদ্রাকে একটি লাল সুতো বা ফিতা দিয়ে একত্রে বেঁধে দরজার হাতলে ঝুলিয়ে দিতে পারেন। নিশ্চিত করুন যেন মুদ্রাগুলো দরজার ভেতরের দিকে ঝোলানো থাকে, বাইরের দিকে নয়। তাছাড়া, এই পদ্ধতিটি শুধুমাত্র মূল প্রবেশপথের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা উচিত, বাড়ির প্রতিটি দরজায় মুদ্রা ঝোলানোকে উপযুক্ত বলে মনে করা হয় না।

    লাফিং বুদ্ধ (হাসিমুখো বুদ্ধ)

    আপনি যদি আর্থিক সাফল্য অর্জন করতে চান, তবে আপনার বাড়িতে অবশ্যই একটি 'লাফিং বুদ্ধ' রাখা উচিত। আপনার বসার ঘরে (লিভিং রুম) একটি হাসিমুখো লাফিং বুদ্ধ স্থাপন করতে পারেন এবং সেটাকে মূল প্রবেশপথের ঠিক কোণাকুনি অবস্থানে রাখুন। বিশ্বাস করা হয় যে, এমনটা করলে জীবনে সমৃদ্ধি প্রবেশের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। লাফিং বুদ্ধকে মূল প্রবেশপথের ঠিক মুখোমুখি অবস্থানে রাখা থেকে বিরত থাকুন। বাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এই মূর্তিটি স্থাপন করলে অর্থ-সম্পদ সংক্রান্ত শক্তি বা ইতিবাচক প্রবাহ সক্রিয় হয়ে ওঠে বলে মনে করা হয়।

    পাঠকদের প্রতি: আমরা এমন কোনও দাবি করছি না যে, এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যগুলো সম্পূর্ণ সত্য বা নির্ভুল। বিস্তারিত এবং অধিকতর তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের কোনও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করুন।

