    Feng shui tips: একটি উইন্ড চাইম ঘর থেকে দূর করবে নেতিবাচকতা, এটি ঝুলিয়ে রাখার সঠিক দিক কোনটি জানেন?

    Feng shui tips: আজকের চাপপূর্ণ এবং ব্যস্ত জীবনে, বাড়িতে ইতিবাচক শক্তি বজায় রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ফেং শুইয়ের মতে, একটি উইন্ড চাইম নেতিবাচকতা দূর করতে এবং বাড়িতে ইতিবাচক শক্তি বাড়ানোর জন্য একটি সহজ কিন্তু অত্যন্ত কার্যকর সমাধান। 

    Published on: Apr 16, 2026 11:10 PM IST
    By Sayani Rana
    Feng shui tips: আজকের চাপপূর্ণ এবং ব্যস্ত জীবনে, বাড়িতে ইতিবাচক শক্তি বজায় রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ফেং শুইয়ের মতে, একটি উইন্ড চাইম নেতিবাচকতা দূর করতে এবং বাড়িতে ইতিবাচক শক্তি বাড়ানোর জন্য একটি সহজ কিন্তু অত্যন্ত কার্যকর সমাধান। এটি কেবল বাড়ির সাজসজ্জার জন্য নয়, বাড়ির প্রতিটি কোণে ইতিবাচক শক্তিও প্রেরণ করে।

    একটি উইন্ড চাইম ঘর থেকে দূর করবে নেতিবাচকতা, এটি ঝুলিয়ে রাখার সঠিক দিকটি জানুন
    সঠিক দিক ও নিয়ম অনুযায়ী ঝুলিয়ে দিলে উইন্ড চাইম ঘর থেকে নেতিবাচকতা দূর করতে পারে এবং শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করতে পারে।

    উইন্ড চাইম কী এবং এটি কীভাবে কাজ করে?

    উইন্ড চাইম হল ধাতু, বাঁশ, কাচ বা কাঠ দিয়ে তৈরি ছোট লাঠি বা ঘন্টা দিয়ে তৈরি একটি আলংকারিক আইটেম। বাতাস বয়ে গেলে এই লাঠি বা ঘণ্টার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়ে সুরেলা শব্দ তৈরি হয়।

    ফেং শুইতে এই শব্দকে 'শুদ্ধির শব্দ' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি নেতিবাচক শক্তি দূর করে এবং ইতিবাচক শক্তিকে আমন্ত্রণ জানায়। উইন্ড চাইম বাড়ির স্থবির শক্তিকে গতিশীল করে তোলে, বায়ুমণ্ডলকে হালকা এবং ইতিবাচক করে তোলে। উইন্ড চাইমের উপকারিতা যদি বাড়িতে মানসিক চাপ, ঝগড়া বা দুঃখের পরিবেশ থাকে তবে উইন্ড চাইম প্রয়োগ নেতিবাচক শক্তি হ্রাস করে।

    এটি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে (মানি কর্নার) স্থাপন করা অর্থনৈতিক বাধা দূর করে এবং নতুন সুযোগ নিয়ে আসে। ফেং শুইয়ের মতে, উত্তর-পূর্ব বা পূর্ব দিকে উইন্ড চাইম স্থাপন করলে মানসিক শান্তি ও স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। একই সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তা প্রয়োগ করে পারিবারিক বন্ধন জোরদার হয়। প্রধান গেটের কাছে উইন্ড চাইম ঝুলিয়ে রাখলে বাইরে থেকে আসা খারাপ শক্তি বন্ধ হয়ে যায়।

    উইন্ড চাইম ঝুলিয়ে রাখার সঠিক দিকটি ফেং শুইতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভুল দিকে প্রয়োগ করলে বিপরীত প্রভাব পড়তে পারে।

    দক্ষিণ-পূর্ব: সম্পদ এবং সমৃদ্ধি বাড়ানোর সর্বোত্তম দিক। এখানে ৬ বা ৮ টি লাঠি দিয়ে একটি ধাতব উইন্ড চাইম রাখুন।

    পূর্ব দিক: স্বাস্থ্য এবং পারিবারিক সুস্থতার জন্য এই দিকে কাঠ বা বাঁশের উইন্ড চাইম ঝুলিয়ে রাখা সঠিক।

    উত্তর দিক: কেরিয়ার এবং সুযোগ বাড়ানোর জন্য এই দিকে একটি ধাতব উইন্ড চাইম রাখুন।

    উত্তর-পূর্ব: এই দিকে উইন্ড চাইম ঝুলিয়ে রাখা জ্ঞান, শিক্ষা এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য শুভ।

    প্রধান গেটের কাছে: বাইরে থেকে নেতিবাচক শক্তি আসা রোধ করতে প্রধান গেটে একটি উইন্ড চাইম রাখুন।

    উইন্ড চাইম নির্বাচন করার সময়, এই বিষয়গুলি মনে রাখবেন: সর্বদা ৬, ৮ বা ৯ টি স্টিক সহ একটি উইন্ড চাই করুন। ৫ টি লাঠি সহ কম কার্যকর।

    মেটাল উইন্ড চাইম সম্পদ খাতের জন্য ভাল, অন্যদিকে বাঁশ বা কাঠ স্বাস্থ্য এবং পরিবারের জন্য ভালো। কখনও ভাঙা বা ক্ষতিগ্রস্থ উইন্ড চাইম রাখবেন না, এটি নেতিবাচকতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। এটি পরিষ্কার এবং চকচকে রাখুন।

    উইন্ড চাইম ফেং শুইয়ের জন্য একটি সহজ এবং শক্তিশালী প্রতিকার। যখন সঠিক দিক এবং নিয়মে প্রয়োগ করা হয়, তখন এটি ঘর থেকে নেতিবাচকতা দূর করে এবং সুখ, শান্তি, স্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধি বাড়ায়।

    ডিসক্লেইমার: আমরা এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক বলে দাবি করি না। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি প্রাথমিক ভাবে অন্য ভাষায় প্রকাশিত। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে এটির বাংলা তরজমা করা হয়েছে। HT বাংলার তরফে চেষ্টা করা হয়েছে, বিষয়টির গুরুত্ব অনুযায়ী নির্ভুল ভাবে পরিবেশন করার। এর পরেও ভাষান্তরের ত্রুটি থাকলে, তা ক্ষমার্হ এবং পাঠকের মার্জনা প্রার্থনীয়।

