Feng shui tips: অফিসের ডেস্কে ল্যাপটপের পাশে রাখুন এই জিনিসটি! আসবে সাফল্য, হবে উন্নতি
Feng shui tips: ফেং শুই সম্পর্কিত অনেক জিনিস আমাদের জীবনকে সহজ করে তুলতে পারে। আজকে আমরা জানবো যে জিনিসগুলো আমরা আমাদের অফিসের ডেস্কে রাখলে কাজে সাফল্য পেতে পারি।
Feng shui tips: শুধু বাড়িতেই নয়, অফিসেও বাস্তু ও ফেং শুই অনুযায়ী সবকিছু হওয়া উচিত। এটা বিশ্বাস করা হয় যে একটি ছোট পরিবর্তন আমাদের মনের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে। অফিস বা আপনার কাজের ডেস্ক এটি এমন জায়গা যেখানে আপনি আপনার দিনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেন। এই পরিস্থিতিতে এখানে ভালো শক্তি থাকা জরুরি। অফিসের পরিবেশ আমাদের কাজের শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত করে।
পরিবেশ যদি সামান্যও খারাপ হয়, তাহলে তার প্রভাব অবশ্যই আমাদের পারফরম্যান্সে দেখা যায়। ফেং শুইয়ের মতে, আশেপাশে যা কিছু রাখা হয় তা আমাদের মেজাজ এবং চিন্তাভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত করে। অফিসের ডেস্ক যদি পরিষ্কার ও সুসংগঠিত থাকে, তাহলে কর্মক্ষেত্রে ভালো মন থাকে। একই সঙ্গে এমন পরিস্থিতিতে মনোযোগ কম বিভ্রান্ত হয়। অনেকে তাদের ডেস্কে এমন জিনিস রাখেন যা তাদের অনুপ্রাণিত করে এবং একই সাথে তাদের ভাল শক্তি দেয়।
ফেং শুইয়ের মতে, কিছু জিনিস সঠিক জায়গায় রাখলে আমাদের চারপাশে একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হতে পারে এবং সমস্ত কাজও সহজেই সম্পন্ন করা যায়। ফেং শুইয়ের মতে, আপনি যদি আপনার অফিসের ডেস্কে একটি দৌড় দিচ্ছে ঘোড়ার ছবি বা মূর্তি রাখেন তাহলে আপনি অনেক উপকার পাবেন।
তবে এখানে লক্ষণীয় যে, কঠোর পরিশ্রমের বিকল্প কিছু নেই। দৌড় দিচ্ছে এমন ঘোড়ার ছবি এবং মূর্তি কাজ করার অনুপ্রেরণা দেয় এবং এটি এগিয়ে যাওয়ার প্রতীক হিসাবেও বিবেচিত হয়। যারা কোনো বাধা ছাড়াই কেরিয়ারে এগিয়ে যেতে চান তাদের অবশ্যই তাদের ডেস্কে বা কর্মস্থলে দৌড় দিচ্ছে ঘোড়ার একটি মূর্তি বা ছবি রাখতে হবে।
ফেং শুইয়ের মতে, আপনি যদি আপনার সামনে একটি দৌড় দিচ্ছে ঘোড়ার ছবি রাখেন তবে এটি আপনাকে এগিয়ে যাওয়ার অনুভূতি দেয় এবং আপনি আপনার লক্ষ্যের দিকে মনোনিবেশ করবেন। যাদের মন ঘন ঘন কাজ থেকে বিভ্রান্ত হয় তাদের অবশ্যই এটি তাদের অফিসের ডেস্কে রাখা উচিত।
মনে রাখবেন যে ফেং শুইয়ের মতে, অফিসের ডেস্কে খুব বেশি জিনিস থাকা উচিত নয়। এই জায়গায় অনেক বেশি জিনিস থাকা আমাদের অনেক বিভ্রান্ত করতে পারে। ল্যাপটপের আশেপাশে শুধু প্রয়োজনীয় জিনিস রাখার চেষ্টা করুন।
পাঠকদের প্রতি: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য ফেং শুই বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।
পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি প্রাথমিক ভাবে অন্য ভাষায় প্রকাশিত। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে এটির বাংলা তরজমা করা হয়েছে। HT বাংলার তরফে চেষ্টা করা হয়েছে, বিষয়টির গুরুত্ব অনুযায়ী নির্ভুল ভাবে পরিবেশন করার। এর পরেও ভাষান্তরের ত্রুটি থাকলে, তা ক্ষমার্হ এবং পাঠকের মার্জনা প্রার্থনীয়।