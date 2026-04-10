বাড়িতে নিত্যদিন তুমুল অশান্তি লেগেই আছে? শান্তি ফিরিয়ে আনতে এই ৪টি জিনিস সরিয়ে ফেলুন

বাড়িতে নিত্যদিন তুমুল অশান্তি লেগেই আছে? শান্তি ফিরিয়ে আনতে এই ৪টি জিনিস সরিয়ে ফেলুন
বাস্তুশাস্ত্রের মতোই, ফেং শুইও পারিপার্শ্বিক শক্তিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার বিভিন্ন প্রতিকার প্রদান করে। অনেকেই এই দুইয়ের মধ্যকার পার্থক্যটি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেন না, অথচ প্রকৃতপক্ষে, এ দুটি একে অপরের চেয়ে বেশ স্বতন্ত্র। ফেং শুইয়ের মতে, আমাদের বাড়িতে স্থাপিত প্রতিটি বস্তুই পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ওপর এক গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাব কেবল পরিবেশেই দৃশ্যমান হয় না, বরং—অত্যন্ত স্পষ্টভাবে—ব্যক্তির মানসিক অবস্থার ওপরও তা অনুভূত হয়।
ফলস্বরূপ, প্রায়ই এমনটা লক্ষ্য করা যায় যে, ঘরে যখনই অগোছালো জিনিসপত্র ও অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী জমতে শুরু করে, তখনই মনটা ভারাক্রান্ত ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কোনও আপাত কারণ ছাড়াই মেজাজ খিটখিটে হয়ে ওঠে এবং বাড়িতে কলহ ও অশান্তি যেন এক নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়ায়।
ফেং শুইয়ের পরামর্শ হল, মাঝেমধ্যে ঘর থেকে নির্দিষ্ট কিছু জিনিস সরিয়ে ফেলা উচিত, বিশেষ করে সেই বস্তুগুলো, যা কোনও কাজেই আসে না, উপরন্তু, জরাজীর্ণ বা ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। এমনটা করলে পারিপার্শ্বিক শক্তির প্রবাহে তাৎক্ষণিক পরিবর্তন আসে এবং পরিস্থিতির উন্নতি ঘটতে শুরু করে। জেনে নেওয়া যাক, ঠিক কোন কোন জিনিস ঘরে রেখে দিলে তা বিবাদ ও অশান্তির জন্ম দেয়।
ঘরে শান্তি ফিরিয়ে আনতে এই ৪টি জিনিস সরিয়ে ফেলুন:
ভাঙা ঘড়ি
ফেং শুইয়ের মতে, একটি ভাঙা ঘড়ি সময়ের বোধ এবং সময়জ্ঞানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ঘরে এমন ঘড়ি রাখা অশুভ বলে মনে করা হয়। একটা অচল বা ভাঙা ঘড়ি কখনওই সুসময়ের বার্তা বহন করে না। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, একটা থেমে থাকা ঘড়ি অনেক প্রচেষ্টাকেই স্থবির করে দিতে পারে। এই ঘড়ি থেকে নির্গত শক্তি ঘরের সামগ্রিক পরিবেশকে দূষিত করে তুলতে পারে। ঠিক এই কারণেই একটা সচল ও চলমান ঘড়িকে ইতিবাচকতার প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়।
ভাঙা বাসনপত্র
অনেকেই এই ভেবে ভাঙা বাসনপত্র জমিয়ে রাখেন যে, হয়তো কোনও একদিন সেগুলো কাজে লেগে যেতে পারে, কিন্তু বাস্তবে এমনটা খুব কমই ঘটে। প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের ভাঙা জিনিসপত্র ঘরে নেতিবাচকতা বয়ে আনে এবং এর বিরূপ প্রভাব অনিবার্য ভাবেই পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর পড়ে। ফেং শুই শাস্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী, ঘরবাড়ি যত বেশি সুশৃঙ্খল ও পরিপাটি হবে, ব্যক্তিগত জীবনও ততটাই সুশৃঙ্খল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। ফেং শুইয়ের মতে, ক্ষতিগ্রস্ত বা ত্রুটিপূর্ণ বাসনপত্র ইতিবাচক চিন্তাভাবনাকে ক্ষয় করে দেয়, যার ফলে মনোজগৎ কেবল নেতিবাচকতা দিয়েই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।
ভাঙা আয়না
বাস্তুশাস্ত্রে, ভাঙা আয়নাকে সবচেয়ে বড় অশুভ লক্ষণ হিসেবে গণ্য করা হয়। একই ভাবে, ফেং শুই-ও এটাকে অশুভ বলে মনে করে। ভাঙা আয়না কেবল দেখতেই বিশ্রী নয়, বরং এর নেতিবাচক শক্তি এতটাই প্রবল যে, তা ঘরের সুখ-শান্তির ওপর অশুভ দৃষ্টি বা কুদৃষ্টি ফেলতে পারে। ভাঙা আয়না মানসিক অবস্থার ওপর সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে, তাই, যত দ্রুত সম্ভব এটা সরিয়ে ফেলা উচিত।
ছেঁড়া জুতো-স্যান্ডেল
অনেকেই ছেঁড়া জুতো ও স্যান্ডেল মেরামত করিয়ে পুনরায় ব্যবহার করার আশায় দীর্ঘদিন ধরে ঘরে জমিয়ে রাখেন। এর ফলে, এই জিনিসগুলো প্রায়ই মাসের পর মাস ধরে ঘরের কোনো এক কোণে পড়ে থাকে। ছেঁড়া জুতো-স্যান্ডেল ঘরের ভেতর একটা ভারী ও নেতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করে, যা সামগ্রিক পরিবেশের প্রতিটা দিকের ওপরই বিরূপ প্রভাব ফেলে। এটা কেবল আমাদের মানসিক শান্তি এবং ঘরের স্বাভাবিক আবহকেই বিঘ্নিত করে না, বরং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক কলহ ও মনোমালিন্যেরও জন্ম দেয়। তাই, অবিলম্বে ঘর থেকে এই জিনিসগুলো সরিয়ে ফেলা অত্যন্ত জরুরি। এমনটা করলে ঘরের নিত্যদিনের ঝগড়া-বিবাদ ও মানসিক টানাপোড়েন থেকে অনেকটাই মুক্তি পাওয়া সম্ভব।
পাঠকদের প্রতি: আমরা দাবি করি না যে, এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভুল। বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে একজন ফেং শুই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।