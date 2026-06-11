Shanidev Astrology: এই ৩ রাশির ভাগ্য শনিদেবের কৃপায় ওঠে ফুলেফেঁপে! দণ্ডনায়কের কৃপা পান কারা?

Shanidev Astrology: এই ৩ রাশির ভাগ্য শনিদেবের কৃপায় ওঠে ফুলেফেঁপে! দণ্ডনায়কের কৃপা পান কারা?
Lucky Zodiac Signs: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শনি দেবকে ন্যায়ের দেবতা বলে মনে করা হয়। কথিত আছে যে শনি একজন ব্যক্তিকে তার ভাল এবং মন্দ কাজ অনুসারে ফল দেন।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, দণ্ডনায়ক শনিদেবকে এমন একটি গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয় যা কর্মের ফল দেয়। এটি বিশ্বাস করা হয় যে শনি একজন ব্যক্তিকে তার কর্ম অনুসারে ফল দেয়। এ কারণেই তাকে ন্যায়বিচারের ঈশ্বরও বলা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, কিছু রাশিচক্র রয়েছে যার উপর শনি দেবের বিশেষ কৃপা থাকে।
এদের মধ্যে মকর রাশি, কুম্ভ ও তুলা রাশির নাম প্রাধান্য পায়। মকর রাশিচক্রের প্রভু হলেন শনি দেব নিজেই। অতএব, এই রাশিচক্রটি শনির সাথে সরাসরি সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়।
মকর
জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, মকর রাশির জাতক-জাতিকারা কঠোর পরিশ্রমী, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং তাদের লক্ষ্য সম্পর্কে সিরিয়াস। এই লোকেরা ধীরে ধীরে কিন্তু অবিচলভাবে চলাফেরা করতে বিশ্বাস করে। এটি বিশ্বাস করা হয় যে শনি দেবের কৃপায় মকর রাশির লোকেরা কঠোর পরিশ্রমের ভাল ফলাফল পেতে পারে। এই লোকেরা নিজেরাই সাফল্য অর্জন করার ক্ষমতা রাখে। সমাজে সম্পদ, সম্পত্তি ও সম্মান পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। যদিও শনিকে ধীরগতির গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তবে যারা কঠোর পরিশ্রম করেন তাদের তারা হতাশ করেন না।
কুম্ভ
শনি দেব কুম্ভ রাশির অধিপতিও। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, এই রাশির জাতক জাতিকারা সৎ, ধৈর্যশীল এবং শান্ত প্রকৃতির। এই লোকেরা তাদের নীতিগুলি অনুসরণ করতে পছন্দ করে এবং অন্যকে সাহায্য করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে। কথিত আছে যে শনির কৃপায় কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকারা জীবনে স্থিতিশীলতা পেতে পারে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তারা ধীরে ধীরে শক্তি অর্জন করতে শুরু করে। কঠিন পরিস্থিতিতেও ধৈর্যকে তাদের বড় বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা হয়। এই গুণ তাঁদের জীবনের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি যোগায়।
তুলা
জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে তুলা রাশিকে শনির প্রিয় রাশিচক্রের মধ্যে গণনা করা হয়। তুলা রাশির জাতক জাতিকারা ভারসাম্যপূর্ণ এবং ন্যায়পরায়ণ বলে মনে করা হয়। এটি বিশ্বাস করা হয় যে শনি যখন শুভ অবস্থানে থাকে, তখন তুলা রাশির জাতক-জাতিকারা ক্যারিয়ার, ব্যবসা এবং সামাজিক জীবনে ভাল ফলাফল পেতে পারেন। এই জাতক জাতিকারা সবকিছু চিন্তাভাবনা করে করার চেষ্টা করেন এবং ভারসাম্য বজায় রাখতে পছন্দ করে।
জ্যোতিষশাস্ত্রে শনি দেবকে কর্মদাতা বলা হয়েছে। এটি বিশ্বাস করা হয় যে তারা যে কোনও ব্যক্তিকে তার কর্ম অনুসারে ফল দেয়। অতএব, কেবল রাশিচক্রের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে, ভাল কাজ করাও প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়। মকর রাশি, কুম্ভ এবং তুলা রাশির শনির সাথে যুক্ত একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, তবে সাফল্য এবং সম্মান পাওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম, সততা এবং শৃঙ্খলাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More