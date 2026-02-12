Vastu tips for Fish Idol: অর্থকষ্টে ভুগছেন? মাছের ধাতব মূর্তি দিতে পারে নিস্তার! কী বলছে বাস্তুশাস্ত্র?
বাস্তুর মতে, বাড়িতে মাছের মূর্তি রাখা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। এটি কেবল সম্পদকেই আকর্ষণ করে না তবে বাড়িতে সুখ এবং সুসংবাদ নিয়ে আসে। আপনার জীবনে যদি অর্থের সমস্যা থাকে, অগ্রগতি স্থগিত হয়ে যায় বা আপনি ব্যবসায় কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাচ্ছেন না, তবে এই প্রতিকারটি আপনার পক্ষে খুব কার্যকর হতে পারে।
বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, বাড়িতে রাখা প্রতিটি জিনিসের নিজস্ব শক্তি রয়েছে, যা পুরো বাড়িকে প্রভাবিত করে। বলা হয়ে থাকে, সবকিছু সঠিক ও সুশৃঙ্খলভাবে রাখলে ঘরে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। যদি জিনিসগুলি বাস্তু অনুসারে না হয় তবে বাড়ির সদস্যরা খারাপভাবে প্রভাবিত হন। বাড়িতে উত্তেজনা, বিবাহ ও অশান্তির অবস্থা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বাস্তুশাস্ত্রমতে নিজের বাড়িতে অনেকেই মাছের মূর্তি রেখে দেন। এরফলে কী লাভ হয়? দেখে নিন।
রুপোর মাছের মূর্তি
আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন কোন ধাতব মাছ রাখতে হবে। বাস্তুর মতে, বাড়িতে রুপোলি মাছ রাখা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, শনি গ্রহের সাথে মাছের সম্পর্ক রয়েছে। অন্যদিকে, রূপালী ধাতু চাঁদ এবং শুক্রের সাথে যুক্ত, চাঁদ শান্তি এবং মানসিক ভারসাম্যের প্রতীক, যখন শুক্রকে জাঁকজমক এবং সম্পদের কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এ কারণে অনেকে বাড়িতে রুপোলি মাছের মূর্তিও রাখেন। তবে যেকোনও জায়গায় এই মাছ রাখা উচিত নয়। বাস্তুর মতে, বাড়ির উত্তর-পূর্ব দিকে (উত্তর-পূর্ব কোণে) রুপোলি রঙের মাছের মূর্তি রাখা সবচেয়ে ভাল বলে মনে করা হয়। মাছের মুখ সব সময় ঘরের ভেতরের দিকে থাকতে হবে।
পিতলের মাছের মূর্তি
আজকাল রূপার দাম আকাশচুম্বী। এমন পরিস্থিতিতে মানুষ তা কিনতে পারছে না। এক্ষেত্রে পিতলের মাছ কিনে ঘরে রাখতে পারেন। এগুলোকেও শুভ বলে মনে করা হয়। বাস্তু শাস্ত্রে, পিতলকে একটি বিশুদ্ধ এবং পবিত্র ধাতু হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বাড়িতে পিতলের মাছ রাখলে ঘর থেকে বাস্তু ত্রুটি দূর হয় এবং বাড়িতে সুখ ও সমৃদ্ধি বাড়ে। বাস্তু অনুসারে, পিতলের মাছ বাড়ির উত্তর বা উত্তর-পূর্ব (উত্তর-পূর্ব কোণে) দিকে রাখাও শুভ। এটি অর্থের আগমনের জন্য নতুন পথ খুলে দেয়। এটি ব্যবসা এবং ক্যারিয়ারের বৃদ্ধিতে অগ্রগতি আনতে সহায়ক বলে মনে করা হয়।
( ডিসক্লেইমার: আমরা এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক বলে দাবি করি না। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
