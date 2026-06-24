Lucky Zodiac Signs: ৫ রাশিতে ভালো সময় শুরু আজ থেকেই, লাকির লিস্টে রয়েছেন কারা!

Lucky Zodiac Signs: ৫ রাশিতে ভালো সময় শুরু আজ থেকেই, লাকির লিস্টে রয়েছেন কারা!
শুক্র রাশিফল শুক্র গোচর বুধ কে নক্ষত্র ২০২৬: আশ্লেষা নক্ষত্রের প্রভুকে গ্রহের রাজপুত্র বুধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বুধের আশ্লেষা নক্ষত্রে শুক্রের ট্রানজিট কিছু রাশিচক্রের ভাগ্যকে উজ্জ্বল করতে পারে।
শুক্রের ট্রানজিট বর্তমানে কর্কট রাশিতে চলছে। যখনই সম্পদ এবং প্রেমের দাতা শুক্র তার গতিবিধি পরিবর্তন করে, তখন এটি সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রের উপর প্রভাব ফেলে। শুক্রকে বিলাসিতা, প্রেম, সৌন্দর্য, আকর্ষণ এবং সম্পদের কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শুক্র গ্রহ বর্তমানে অশ্লেষা নক্ষত্রপুঞ্জে ভ্রমণ করছে। অশ্লেষা নক্ষত্রপুঞ্জের অধিপতিকে গ্রহের রাজপুত্র বুধ বলে মনে করা হয়।
হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, ২৩ জুন, ২০২৬ এ, প্রেম এবং সম্পদের দাতা শুক্র আশ্লেষ নক্ষত্রে ভ্রমণ করতে চলেছেন। বুধের আশলেশা নক্ষত্রপুঞ্জে শুক্রের ট্রানজিট ৪ জুলাই, ২০২৬ সন্ধ্যা পর্যন্ত চলবে। এই পরিস্থিতিতে, কিছু রাশিচক্র বুধ গ্রহের নক্ষত্রপুঞ্জে সুখ এবং প্রেমের উপাদান শুক্রের ট্রানজিট থেকে উপকৃত হতে পারে।
জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা অনুসারে, ৫ টি রাশির শুভ দিনগুলি আজ থেকে শুরু হবে। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, অশ্লেষ নক্ষত্র, মিথুন, কন্যা, মকর রাশিতে শুক্রের সঞ্চালনের কারণে, তুলা রাশি ও কুম্ভ রাশির জাতীয়রা উপকৃত হবেন। ধনু এবং মীনের জন্য, শুক্র ট্রানজিটের ফলাফল মাঝারি হবে।
জ্যোতিষমত বলছে, মিথুন, কন্যা রাশি, মকর, তুলা এবং কুম্ভ রাশির জাতকরা আশ্লেষ নক্ষত্রে শুক্রের ট্রানজিট থেকে উপকৃত হবেন। পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে। নিজেকে চাপমুক্ত এবং সুখী রাখতে স্বাভাবিক জীবনযাপন উপভোগ করুন। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। যারা সরকারি চাকরি করছেন তারা কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। ব্যবসায়িক অবস্থা ভালো হবে। আগের তুলনায় অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে। জীবনের সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে দূর হতে শুরু করবে।
শুক্রের এই গোচরে সুসময় আনতে কিছু প্রতিকার রইল- কালীমন্দিরে সাদা জিনিস যেমন চাল, চিনি, সাদা কাপড়, সাদা ফুল ইত্যাদি দান করুন। মন্দিরে সুগন্ধি নিবেদন করা শুভ হবে। দই অফার করুন। পণ্ডিতজির মতে, দুধ দেওয়া উচিত নয়। শুক্রের প্রতিকারে দুধ কখনও দেওয়া হয় না। দই দান করা এবং নিবেদন করা শুভ বলে মনে করা হয়।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য অনুমানের উপর ভিত্তি করে। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More