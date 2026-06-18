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    Shanidev Sadesati Prediction: শনিদেবের সাড়েসাতি চলাকালীনও বিদেশযাত্রা হতে পারে! বৃষর জন্য জ্যোতিষমত রইল

    Sadesati to begin in Vrisha rashi: শনির সাড়েসাতি পরের বছর বৃষ রাশিতে শুরু হবে। শনির সাড়েসাতির সময়, এই রাশির জাতক জাতিকাদের আর্থিক এবং ব্যবসা সহ অনেক ক্ষেত্রে উত্থান-পতনের মুখোমুখি হতে হতে পারে। 

    Published on: Jun 18, 2026 3:00 PM IST
    By Sritama Mitra
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    ন্যায়ের দেবতা শনি, ২০২৭ সালে তার রাশিচক্র পরিবর্তন করবে। শনি রাশিচক্র পরিবর্তন করার সাথে সাথেই শনির সাড়েসাতি কুম্ভ রাশি থেকে সরে যাবে এবং বৃষ রাশিতে সাড়েসাতির প্রথম পর্ব শুরু হবে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, শনির সাড়েসাতির তিনটি পর্যায় রয়েছে। প্রতিটি পর্যায় আড়াই বছরের, এইভাবে সাদেসাতীর মোট সময়কাল সাড়েসাত বছর।

    শনিদেবের সাড়েসাতি চলাকালীনও বিদেশ যাত্রা হতে পারে! বৃষর জন্য জ্যোতিষমত রইল
    শনিদেবের সাড়েসাতি চলাকালীনও বিদেশ যাত্রা হতে পারে! বৃষর জন্য জ্যোতিষমত রইল

    বৃষ রাশির অধিপতি হলেন শুক্র। শুক্র ও শনির মধ্যে বন্ধুত্বের অনুভূতি রয়েছে। শনির সাড়েসাতির সময় বৃষ রাশির জাতক জাতিকাদের কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং শনির অশুভ প্রভাবগুলি এড়াতে কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, তা জানালেন পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়।

    বৃষ রাশিতে কখন শনির সাড়েসাতি হবে:

    শনি বর্তমানে বৃহস্পতির মীন রাশিতে বসে আছেন। পঞ্জিকা অনুসারে, শনি ০৩ জুন, ২০২৭এ মীন রাশি থেকে বেরিয়ে আসবে এবং মেষ রাশিতে চলে যাবে। শনি মেষ রাশিতে প্রবেশ করার সাথে সাথেই বৃষ রাশি সাড়েসাতি দ্বারা প্রভাবিত হবে।

    পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, বৃষ রাশিতে শনিদেবের সাড়েসাতির কারণে এই রাশির জাতক জাতিকাদের স্বাস্থ্য সমস্যার পাশাপাশি আর্থিক সমস্যা, ক্যারিয়ারের ব্যর্থতা এবং বিশেষত মানসিক চাপের মুখোমুখি হতে হয়।

    বৃষ রাশির অধিপতি হলেন শুক্র। শুক্র ও শনির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ অনুভূতি রয়েছে। যার কারণে বৃষ রাশিতে শনির সাড়েসাতির অন্যান্য রাশিচক্রের তুলনায় কিছুটা কম বেদনাদায়ক বলে মনে করা হয়। পণ্ডিতজির মতে, শনির সাড়েসাতির সময়, বৃষ রাশিচক্রের মাথায় যাতে কোনও আঘাত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত। অংশীদারিত্বের বিষয়টিও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আপনার ব্যবসা যদি বিদেশের সাথে সম্পর্কিত হয় তবে অংশীদারের সাথে কাজ করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। আপনার বাবার স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখতে হবে। কোনও ধরনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি নেবেন না। সরকারি ব্যবস্থার ঝামেলায় যাবেন না, যতটা পারবেন ঝামেলা এড়িয়ে চলুন। অর্থের ক্ষেত্রে বিশেষ নজরদারি প্রয়োজন হবে। অপরিচিত কাউকে কোনও ধরনের টাকা টাকা ধার বা তাঁদের সঙ্গে লেনদেন না করাই আপনার পক্ষে ভাল হবে।

    এছাড়াও সতর্কতা হিসাবে, কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, অন্যথায় আপনার ক্যারিয়ারে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হতে পারে। পণ্ডিত উপাধ্যায়ের মতে, বৃষ রাশির জাতক জাতিকাদের পক্ষে সাড়েসাতির সময় তাদের ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনের সমন্বয় করা সহজ হবে না।

    রয়েছে বিদেশযাত্রার সুযোগ?

    তবে এটি পুরোপুরি খারাপ সময়ও নয়। এই সময়ে, আপনার কাজের সাথে সম্পর্কিত ভাল সম্পর্ক তৈরি হবে, যা বিদেশের সাথে সম্পর্কিত হবে। শনির প্রভাবের কারণে কিছু লোকের কাজের সাথে সম্পর্কিত বিদেশে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে।

    সাড়েসাতির সময় শনির ক্রোধ রোধ করার উপায়:

    1. জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, শনি সাড়েসাতির সময় কর্ম বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শনি কর্ম ফলদাতা। শনির অশুভ প্রভাব এড়াতে, শনি পূজা এবং শনি মন্ত্র জপ করা উচিত।

    2. শনির অশুভ প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, প্রতিদিন বা মঙ্গলবার এবং শনিবার হনুমান মন্দিরে যাওয়া উচিত এবং তাদের বুন্দি এবং ছোলার লাড্ডু দেওয়া উচিত। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, শনিদেব কখনও হনুমানজির ভক্তদের বিরক্ত করেন না।

    3. শনিবার সন্ধ্যায়, অশ্বত্থ গাছের নীচে একটি সরিষার তেলের বাতি জ্বালানো উচিত এবং এটি সাত বা 11 বার প্রদক্ষিণ করা উচিত।

    4. শনি গ্রহীর ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য ছায়া দানকে খুব শুভ এবং উপকারী বলে মনে করা হয়। শনিবার একটি বাটিতে সরিষার তেল নিন এবং তাতে আপনার মুখ দেখেন এবং এটি কোনও দরিদ্র বা অভাবী ব্যক্তিকে দান করুন।

    5. শনিবার, দরিদ্র বা অভাবগ্রস্তদের কালো তিল, কালো কাপড়, জুতা, চপ্পল, ছাতা এবং কালো ডাল দান করা উচিত।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Shanidev Sadesati Prediction: শনিদেবের সাড়েসাতি চলাকালীনও বিদেশযাত্রা হতে পারে! বৃষর জন্য জ্যোতিষমত রইল

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