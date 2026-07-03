Lucky Zodiac Signs From 4 July: সিংহ সহ একগুচ্ছ রাশির কপাল খুলছে ৪ জুলাই থেকে! কৃপা করবেন স্বয়ং শুক্র

Lucky Zodiac Signs From 4 July: সিংহ সহ একগুচ্ছ রাশির কপাল খুলছে ৪ জুলাই থেকে! কৃপা করবেন স্বয়ং শুক্র
শুক্রদেব ৪ জুলাই ২০২৬ রাশিচক্র পরিবর্তন করতে চলেছেন। এই দিনে শুক্র, সিংহ রাশিতে প্রবেশ করবে। শুক্রের রাশিচক্র পরিবর্তন করে, কিছু রাশিচক্রের জন্য ভাল দিন শুরু হবে। এই রাশিচক্রগুলি এই সময়ের মধ্যে ভাগ্যের সম্পূর্ণ সমর্থন পাবে।
জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহের গতিবিধি পরিবর্তন করা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। গ্রহগুলির গতিবিধির পরিবর্তন সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রকে প্রভাবিত করে। আগামিকাল অর্থাৎ ৪ জুলাই, ২০২৬ সালে শুক্র রাশিচক্র পরিবর্তন করতে চলেছেন। এই দিনে শুক্র, কর্কট থেকে সিংহ রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছেন।
শুক্র ১ আগস্ট পর্যন্ত সিংহ রাশিতে থাকবে। জ্যোতিষী পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, শুক্র একটি শুভ গ্রহ। শুক্র একজন মানুষের জীবনকে উপভোগ্য করে তোলে। শুক্র হ'ল আরাম, ঐশ্বর্য, শিল্প, সম্পদ এবং ভালবাসার গ্রহ। সাধারণত, শুক্র যখনই রাশিচক্র পরিবর্তন করে, তখন এটি শুভ ফলাফল দেয়। শুক্রকে এমন একটি গ্রহ বলা হয় যা শুভ ফলাফল দেয়। সিংহ রাশিতে শুক্রের প্রবেশের সাথে সাথে ৬টি রাশিচক্র রয়েছে যা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে। আসুন জেনে নেওয়া যাক, সিংহ-তুলা রাশির রাশিতে শুক্রের প্রবেশ থেকে কোন ৬ টি রাশিচক্র সবচেয়ে বেশি উপকার দিতে চলেছে।
সিংহ রাশির জাতক-জাতিকারা আর্থিক সুবিধা পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে যে কাজ আটকে ছিল, তা সম্পূর্ণ হবে। চাকরি ও ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা থাকবে। এই সময়ে, আপনি নতুন কাজও শুরু করতে পারেন। দাম্পত্য জীবনও সুখের হবে।
বৃশ্চিক রাশিচক্র রাশি- বৃশ্চিক রাশির লোকেরা শুক্র পরিবর্তনের কারণে শুভ ফলাফল পাবেন। এ সময় সম্পদ বাড়বে। নতুন কাজ শুরু করার জন্য এটি একটি ভাল সময় হবে। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাবেন। পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা পাবেন। সামগ্রিকভাবে, এই সময়টি বৃশ্চিক রাশির জন্য খুব ভাল বলা যেতে পারে।
ধনু রাশি- সিংহ রাশিতে শুক্রের প্রবেশ ধনু রাশির মানুষের জন্য শুভ বলে মনে করা হবে। সিংহ রাশিতে শুক্রের আগমনের সাথে সাথে আয়ের উৎস বৃদ্ধি পাবে। এই সময়ে আপনি যে কাজই করুন না কেন, সাফল্যের সম্ভাবনা থাকবে। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে মিশবেন এবং পরিবারের সাথে সময় কাটাবেন। সামগ্রিকভাবে, ধনু রাশির জাতকরা এই সময়ের মধ্যে শুভ ফলাফল পাবেন।
কুম্ভ রাশি- সিংহ রাশিতে শুক্রের প্রবেশ কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্যও শুভ হতে চলেছে। দাম্পত্য জীবন সুখময় হবে। চাকরি ও ব্যবসায় লাভবান হবে। পরিবারের সদস্যরা সহযোগিতা করবেন। ভ্রমণের সম্ভাবনাও থাকবে। কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকারা এই সময়ে নতুন কাজ শুরু করতে পারেন। এই সময়ে কুম্ভ রাশির মানুষের প্রতিটি কাজে শুক্র সহায়ক হবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More