Chandra Grahan Lucky Zodiac signs: দুশ্চিন্তার দিন শেষ! চন্দ্রগ্রহণ থেকেই ভাগ্য ঘুরবে ধনু সহ একঝাঁক রাশির
চন্দ্রগ্রহণ রয়েছে ৩ মার্চ ২০২৬এ। সেই সময় থেকেই ভাগ্য ঘুরবে বহু রাশির।
২০২৬ সালের প্রথম চন্দ্রগ্রহণ আসতে আর হাতে গোনা কয়েকদিন বাকি। চন্দ্রগ্রহণ রয়েছে ৩ মার্চ ২০২৬এ। এদিকে, জ্যোতিষমতে বলা হচ্ছে, এই চন্দ্রগ্রহণের দিন থেকেই ভাগ্য ঘুরে যাবে একাধিক রাশির জাতক জাতিকার। আসন্ন চন্দ্রগ্রহণ লাগতে চলেছে সূর্যের স্বামীত্বে থাকা রাশিতে। তারফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পাবে। লাকি কারা?
মেষ
এই রাশির স্বামীত্বের গ্রহ হলেন মঙ্গল। আর সূর্যের সঙ্গে মঙ্গলের সম্পর্ক ভালো। সেই জায়গা থেকে মেষ রাশির এই চন্দ্রগ্রহণের সময়কাল খুবই লাভদায়ক। রয়েছে উন্নতির সুযোগ। দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা কাজ এবার ভালোর দিকে যাবে। পদোন্নতিও হতে পারে। নতুন কোনও দায়িত্বও পেতে পারেন। মান সম্মান বৃদ্ধি পেতে পারে। আর্থিক পরিস্থিতি আগের থেকে ভালো হতে পারে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল আপনি পেতে আরম্ভ করবেন।
সিংহ
কর্মস্থলে আপনার নেতৃত্ব হু হু করে বেড়ে যাবে। আপনমার নেতৃত্ব আলাদা চমক দিতে চলেছে। চাকরিরতরা কর্মক্ষেত্রে সমাদর পেতে পারেন। কোনও বড় প্রজেক্টের দায়িত্ব পেতে পারেন। বিনিয়োগের সম্ভাবনা বাড়বে। তবে বিনিয়োগ বুঝেল শুনে করতে হবে। রাগ, অভিমান হলে, নিজেকে সংযত করতে হবে।
ধনু
আপনাদের জন্য চন্দ্রগ্রহণ খুবই লাভপ্রদ হতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পেতে পারেন। আটকে থাকা টাকা হাতে ফের পাওয়ার যোগ তৈরি হতকে পারে। কেরিয়ার নতুন কোনও দিশা পাবে। আপনার আধ্যাত্মিক রুচি বাড়বে। আর মানসিক পরিস্থিতি আগের থেকে ভালোর দিকে যাবে। কর্মস্থলে আপনাকে বেশি পরিশ্রম করতে হতে পারে। দেশ বিদেশে যাত্রা করতে পারেন।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )