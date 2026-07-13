Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    HomeNext

    Gajakesari Yoga: মহাকাশে তৈরি শক্তিশালী গজকেসরি যোগ! মেষ, কর্কট-সহ ৪ রাশির খুলবে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার, হাতের মুঠোয় সাফল্য

    Zodiac signs lucky horoscope: জ্যোতিষশাস্ত্রে ‘গজ’ শব্দের অর্থ হাতি, যা বুদ্ধি এবং অগাধ শক্তির প্রতীক; আর ‘কেসরি’ শব্দের অর্থ সিংহ, যা সাহস, পরাক্রম ও রাজকীয় ক্ষমতার প্রতীক। কুণ্ডলীতে এই দুই শক্তির মিলন ঘটলে জাতক সমাজে অসামান্য মান-সম্মান, ধন-সম্পদ ও উচ্চ পদমর্যাদা লাভ করেন।

    Published on: Jul 13, 2026, 19:26:09 IST
    By Suman Roy
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Jupiter Moon conjunction remedies: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে একাধিক রাজযোগের উল্লেখ রয়েছে, যা মানুষের জীবনকে সম্পূর্ণ বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এর মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী ও শুভ যোগ হলো ‘গজকেসরি যোগ’ (Gajakesari Yoga)। যখন কোনো জাতকের কুণ্ডলীতে দেবগুরু বৃহস্পতি এবং মনের কারক গ্রহ চন্দ্র একে অপরের থেকে কেন্দ্র স্থান অর্থাৎ প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম বা দশম ঘরে অবস্থান করে, তখন এই বিশেষ যোগের সৃষ্টি হয়।

    মহাকাশে তৈরি শক্তিশালী গজকেসরি যোগ! মেষ, কর্কট-সহ ৪ রাশির খুলবে ভাগ্যের দরজা
    মহাকাশে তৈরি শক্তিশালী গজকেসরি যোগ! মেষ, কর্কট-সহ ৪ রাশির খুলবে ভাগ্যের দরজা

    গ্রহ নক্ষত্রের বিশেষ চলনের ফলে এই গজকেসরি যোগ তৈরি হয়েছে, যার শুভ প্রভাব নির্দিষ্ট কিছু রাশির ওপর দীর্ঘ সময় ধরে বজায় থাকবে। এই রাজযোগের প্রভাবে কোন কোন রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে সুখ-সমৃদ্ধির বন্যা বয়ে যেতে পারে এবং এর নেপথ্যের বিস্তারিত জ্যোতিষ সমীকরণ জেনে নিন।

    জ্যোতিষশাস্ত্রে ‘গজ’ শব্দের অর্থ হাতি, যা বুদ্ধি এবং অগাধ শক্তির প্রতীক; আর ‘কেসরি’ শব্দের অর্থ সিংহ, যা সাহস, পরাক্রম ও রাজকীয় ক্ষমতার প্রতীক। কুণ্ডলীতে এই দুই শক্তির মিলন ঘটলে জাতক সমাজে অসামান্য মান-সম্মান, ধন-সম্পদ ও উচ্চ পদমর্যাদা লাভ করেন। এই যোগের ইতিবাচক প্রভাবের ফলে বিশেষ কিছু রাশির ভাগ্য পুরোপুরি বদলে যেতে চলেছে।

    শুভ প্রভাবের শীর্ষে যে ৪টি রাশি

    এই গজকেসরি রাজযোগের প্রভাবে মূলত চারটি রাশির জাতক-জাতিকারা সবচেয়ে বেশি লাভবান হতে চলেছেন:

    • মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই যোগটি কর্মক্ষেত্রে এক নতুন জোয়ার নিয়ে আসবে। যারা দীর্ঘদিন ধরে চাকরিতে পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির অপেক্ষায় ছিলেন, তাঁদের সেই ইচ্ছা এবার পূরণ হতে পারে। সমাজে আপনার প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন।
    • কর্কট রাশি (Cancer): কর্কট রাশির অধিপতি স্বয়ং চন্দ্র হওয়ায় এই রাশির জাতকদের ওপর গজকেসরি যোগের প্রভাব অত্যন্ত গভীর হবে। আপনার মানসিক চাপ ও উদ্বেগ দূর হবে। আর্থিক দিক থেকে বড় কোনো চুক্তি বা রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত শুভ। পারিবারিক জীবনে সুখ ও শান্তি ফিরে আসবে।
    • সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির জাতকদের সাহসিকতা ও নেতৃত্বের ক্ষমতা এই সময়ে দ্বিগুণ হয়ে যাবে। যারা নতুন কোনো ব্যবসা বা স্টার্টআপ শুরু করার কথা ভাবছেন, তাঁরা এই সময় বড় কোনো আর্থিক বিনিয়োগকারী বা পার্টনার পেয়ে যেতে পারেন। সরকারি কোনো কাজে আটকে থাকা ফাইল দ্রুত ছাড়পত্র পাবে।
    • ধনু রাশি (Sagittarius): ধনু রাশির অধিপতি হলেন দেবগুরু বৃহস্পতি। ফলে এই রাশির জাতকদের আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটবে। শিক্ষার্থীদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত ফলদায়ক হতে চলেছে। দূরপাল্লার কোনো শুভ যাত্রা বা বিদেশ ভ্রমণের যোগ তৈরি হতে পারে, যা ভবিষ্যতে ক্যারিয়ারের জন্য দারুণ লাভদায়ক হবে।

    গজকেসরি যোগের সাধারণ শুভ ফল ও জ্যোতিষীয় তাৎপর্য

    এই রাজযোগ চলাকালীন জাতকদের আর্থিক অবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে। ব্যাংক ব্যালেন্স বৃদ্ধির পাশাপাশি পুরনো ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ সুগম হয়। পারিবারিক সম্পর্কে কোনো ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা মিটে যায় এবং দাম্পত্য জীবনে মধুরতা ফিরে আসে। স্বাস্থ্যগত দিক থেকেও এই সময়টি জাতকদের দারুণ এনার্জি বা ইতিবাচক শক্তি প্রদান করে।

    মহাকাশের এই শুভ গ্রহগত অবস্থান আমাদের জীবনে নতুন আশা ও সম্ভাবনার আলো দেখায়। তবে জ্যোতিষশাস্ত্রের এই গণনা একটি সাধারণ পথপ্রদর্শক মাত্র। গজকেসরি যোগের এই ইতিবাচক শক্তিকে নিজের কঠোর পরিশ্রম, সততা ও সঠিক সিদ্ধান্তের সাথে যুক্ত করতে পারলে তবেই জীবনে কাঙ্ক্ষিত ও স্থায়ী সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Astrology/Gajakesari Yoga: মহাকাশে তৈরি শক্তিশালী গজকেসরি যোগ! মেষ, কর্কট-সহ ৪ রাশির খুলবে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার, হাতের মুঠোয় সাফল্য

    Choose sun sign to read horoscope

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes