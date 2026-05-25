Ganga Dussehra 2026 date: কবে পালিত হবে এই পুণ্য তিথি? জানুন স্নান-দানের সেরা শুভ মুহূর্ত ও ধর্মীয় গুরুত্ব

Ganga Dussehra 2026 date: কবে পালিত হবে এই পুণ্য তিথি? জানুন স্নান-দানের সেরা শুভ মুহূর্ত ও ধর্মীয় গুরুত্ব
Ganga Dussehra 2026 date: সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি তিথি হলো গঙ্গা দশহরা (Ganga Dussehra)। প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে এই উৎসব পালিত হয়। বিশ্বাস করা হয়, এই বিশেষ দিনেই মর্ত্যলোকের তৃষ্ণা মেটাতে এবং মানবজাতিকে পাপমুক্ত করতে স্বর্গ থেকে গঙ্গাদেবীর অবতারণা হয়েছিল। ২০২৬ সালের গঙ্গা দশহরার সঠিক তারিখ, পুণ্য স্নান ও দানের শুভ মুহূর্ত নিয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন নিচে তুলে ধরা হলো।
সনাতন ধর্মে মা গঙ্গাকে মোক্ষদায়ী এবং পরম পবিত্র নদী হিসেবে পুজো করা হয়। পৌরাণিক আখ্যান অনুসারে, রাজা ভগীরথের কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে জ্যৈষ্ঠ শুক্ল দশমী তিথিতে দেবী গঙ্গা শিবের জটা বেয়ে মর্ত্যধামে নেমে এসেছিলেন। এই দিনটিকে স্মরণ করেই প্রতি বছর গঙ্গা দশহরা বা গঙ্গাবতরণ উৎসব পালন করা হয়। ২০২৬ সালের গঙ্গা দশহরার দিনটিতে বেশ কিছু অত্যন্ত শুভ যোগ তৈরি হচ্ছে, যা এই উৎসবের আধ্যাত্মিক গুরুত্বকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এই দিনে পবিত্র গঙ্গায় স্নান এবং সামর্থ্য অনুযায়ী দান করলে অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়।
গঙ্গা দশহরা ২০২৬: সঠিক তারিখ ও তিথি
জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিটি শুরু এবং শেষ হওয়ার সুনির্দিষ্ট সময় নিচে দেওয়া হলো:
- দশমী তিথি শুরু: মে মাসের শেষ সপ্তাহে এই পুণ্য তিথিটি প্রবেশ করছে।
- উদয়া তিথি অনুসারে: সনাতন ধর্মে উদয়া তিথির বিশেষ গুরুত্ব থাকায়, ২০২৬ সালের মে মাসের শেষভাগে বা জুনের প্রথমার্ধে (পঞ্জিকা মতে নির্দিষ্ট দিনে) এই উৎসব দেশজুড়ে উদযাপিত হবে।
স্নান ও দানের শুভ মুহূর্ত (Muhurat)
গঙ্গা দশহরার দিন ব্রহ্মমুহূর্ত থেকে শুরু করে সারাদিনই স্নান-দানের জন্য প্রশস্ত। তবে জ্যোতিষবিদদের মতে, সূর্যোদয়ের সময় থেকে শুরু করে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত সময়টি স্নান এবং অর্ঘ্যদানের জন্য সবচেয়ে সেরা মুহূর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। এই সময়ে করা দান সরাসরি দেবলোক ও পিতৃলোকে পৌঁছায় বলে বিশ্বাস করা হয়।
গঙ্গা দশহরার বিশেষ ১০টি দানের নিয়ম
এই উৎসবে 'দশ' বা ১০ সংখ্যার একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। বিশ্বাস করা হয়, এই দিন ১০টি পাপ হরণ করতেই মা গঙ্গার আগমন ঘটেছিল। তাই শাস্ত্রে এই দিনে ১০টি জিনিস দান করার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। একজন ব্রতধারী বা সাধারণ মানুষ এই দিনে অভাবী মানুষকে—জল, অন্ন, বস্ত্র, ফল, ছাতা, হাতপাখা, জুতো, সুপুরি, ঘি এবং শস্য দান করতে পারেন। যদি ১০টি জিনিস দান করা সম্ভব না হয়, তবে যেকোনো একটি সামগ্রী ১০ জন ব্রাহ্মণ বা দুঃস্থ মানুষকে দান করলেও সমান ফল পাওয়া যায়।
কীভাবে করবেন পুজো ও উপাসনা?
১. এই দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কোনো পবিত্র নদীতে (সম্ভব হলে গঙ্গায়) স্নান করুন। নদীতে যাওয়া সম্ভব না হলে স্নানের জলে সামান্য গঙ্গাজল মিশিয়ে নিন।
২. স্নানের পর সূর্যদেবকে তিল ও অক্ষত (আতপ চাল) মিশ্রিত জল অর্পণ করুন।
৩. মা গঙ্গার ধ্যান করে "ওঁ নমো ভগবত্যৈ দশপাপহরায়ৈ গঙ্গায়ৈ নারায়ণ্যৈ নমো নমঃ" মন্ত্রটি ১০ বার জপ করুন।
৪. সন্ধ্যার সময় বাড়ির পুজোঘরে বা কাছাকাছি কোনো মন্দিরে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি করুন।
গঙ্গা দশহরা হলো আত্মশুদ্ধি এবং পুণ্য অর্জনের এক মহোৎসব। ২০২৬ সালের এই পবিত্র দিনে সঠিক নিয়ম মেনে স্নান, উপাসনা ও দানধ্যান করলে জীবন থেকে সমস্ত নেতিবাচক প্রভাব দূর হয় এবং মা গঙ্গার আশীর্বাদে পরিবারে সুখ, শান্তি ও ঐশ্বর্য বজায় থাকে।
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত।