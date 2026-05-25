Gangajal Vastu shastra: বাড়ির এই জায়গাগুলিতে রাখেননি তো গঙ্গাজল? কী হতে পারে! বলছে বাস্তুশাস্ত্র

Gangajal Vastu shastra: বাড়ির এই জায়গাগুলিতে রাখেননি তো গঙ্গাজল? কী হতে পারে! বলছে বাস্তুশাস্ত্র
বাড়িতে গঙ্গার জল রাখার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন। শোবার ঘর, রান্নাঘরসহ এসব জায়গায় গঙ্গার জল রাখা নিষিদ্ধ। গঙ্গার জল, সঠিক জায়গা এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করার বাস্তু নিয়মগুলি জানুন, যাতে এর বিশুদ্ধতা বজায় থাকে এবং বাড়িতে ইতিবাচক শক্তি থাকে।
সনাতন ধর্মে গঙ্গা নদীকে মায়ের রূপ বলে মনে করা হয়। গঙ্গার জলকে অত্যন্ত পবিত্র এবং পাপ ধ্বংসকারী বলে মনে করা হয়। বাস্তুশাস্ত্রে গঙ্গার জলকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশুদ্ধতা এবং ইতিবাচকতা বজায় রাখার জন্য গঙ্গার জল বেশিরভাগ বাড়িতে রাখা হয়। কিন্তু অনেকে অজান্তেই এটিকে ভুল জায়গায় রাখেন, যা বাস্তু ত্রুটির কারণ হতে পারে এবং গঙ্গাজলের পবিত্র প্রভাব হ্রাস করতে পারে।
গঙ্গা জলের ধার্মিক তাৎপর্য গঙ্গা জল কেবল পবিত্রই নয়, এটি শুভ কাজ, পুজো এবং বাড়ির শুদ্ধকরণের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, গঙ্গা জল ছিটিয়ে দিলেই পরিবেশ শুদ্ধ হয়, নেতিবাচক শক্তি দূর হয়। তবে এই পবিত্র জলকে সঠিক জায়গায় ও সঠিক উপায়ে রাখা খুবই জরুরি, অন্যথায় এর বিপরীত প্রভাব পড়তে পারে। শোবার ঘরে গঙ্গার জল রাখা নিষিদ্ধ শোবার ঘরটি বিশ্রাম এবং বিশ্রামের জায়গা। বাস্তু এবং ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, গঙ্গার জল শোবার ঘরে রাখা উচিত নয়। এটি বিছানার কাছে বা মাথার কাছে রাখলে ঘুমের ব্যাঘাত, মানসিক ব্যাঘাত এবং বাস্তু ত্রুটি দেখা দিতে পারে। গঙ্গার জল উপাসনাস্থলে বা মূল কক্ষে রাখাই বেশি উপযুক্ত।
রান্নাঘরে গঙ্গার জল রাখা এড়িয়ে চলুন, রান্নাঘর খাবার এবং আগুনের সাথে সম্পর্কিত একটি জায়গা। এখানে গঙ্গার জল রাখা শুভ বলে মনে করা হয় না। আগুন এবং জলের শক্তি সংঘর্ষ করতে পারে, যার ফলে পরিবারে আর্থিক ব্যাঘাত বা স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়। রান্নাঘর থেকে গঙ্গার জল সম্পূর্ণ দূরে রাখুন। বাথরুম ও ডাইনিং এরিয়ায় বাথরুম রাখবেন না, বাথরুমকে অশুচি জায়গা বলে মনে করা হয়। এখানে গঙ্গার জল রাখা পবিত্র জলের অপমান। একইভাবে গঙ্গার জল ডাইনিং এরিয়ায় রাখা উচিত নয়। খাবারের জায়গা এবং পবিত্র জল উভয়ই আলাদা হওয়া উচিত। এই জায়গাগুলিতে রাখলে বাস্তু দোষ বাড়ে এবং বাড়ির ইতিবাচকতাকে প্রভাবিত করে। অন্ধকার ও নেতিবাচক জায়গা থেকে দূরে থাকুন, গঙ্গার জল কখনোই অন্ধকার ঘর, কোণ বা বন্ধ জায়গায় রাখা উচিত নয়। যেখানে আলো পৌঁছায় না, সেখানে নেতিবাচক শক্তি বেশি থাকে। গঙ্গার জলকে সর্বদা পরিষ্কার, উজ্জ্বল এবং উঁচু জায়গায় রাখুন। নিয়মিত বোতল পরিষ্কার করুন এবং পুরানো জল পরিবর্তন করতে থাকুন।
গঙ্গার জল পবিত্রতার প্রতীক। ভুল জায়গায় রেখে অপমান করবেন না। গঙ্গা জলকে সঠিক নিয়ম এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে রাখলে বাড়িতে সর্বদাই সুখ, সমৃদ্ধি এবং শান্তি থাকবে।
গঙ্গার জল রাখার উপকারিতা হল, এটি ঘরে সঠিক জায়গায় থাকলে ইতিবাচক পরিবেশ বজায় রাখে। এটি মা লক্ষ্মীর কৃপা, পরিবারে সুস্বাস্থ্য এবং শান্তি বজায় রাখে। বাস্তু ত্রুটিগুলি দূর হয় এবং বাড়িতে সুখ ও সমৃদ্ধি আসে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। ডিসক্লেইমার: আমরা এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক বলে দাবি করি না। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More