    মিথুন রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৮ ডিসেম্বরের রাশিফল

    মিথুন রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 18, 2025 2:10 PM IST
    By Sayani Rana
    মিথুন (মে 21 - জুন 21) দৈনিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, আপনার আবেগ অবাধে প্রকাশ করুন নতুন প্রেম দিনের ক্যাচওয়ার্ড। একটি সুখী রোমান্টিক সম্পর্ক একটি ভাল অফিস জীবন এবং আর্থিক অবস্থা দ্বারা সমর্থিত। আপনার স্বাস্থ্যও আজ ভাল আছে। রোম্যান্স সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে দেবেন না। পরিপক্ক মনোভাবের সাথে সমস্ত পেশাদার চ্যালেঞ্জ পরিচালনা করতে সতর্ক হন। যদিও আপনার আর্থিক অবস্থা ভাল, তবে কাউকে বড় পরিমাণ ঋণ দেওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। মিথুন রাশির প্রেমের রাশিফল আজ কিছু দীর্ঘ-দূরত্বের প্রেমের জন্য আরও যোগাযোগের প্রয়োজন। যারা ভ্রমণ করছেন তাদের উচিত ফোনে তাদের প্রেমিকের সাথে সংযোগ স্থাপন করা এবং বাধা ছাড়াই আবেগ ভাগ করে নেওয়া। প্রেমিককে বিরক্ত করতে পারে এমন বিষয়গুলি এড়িয়ে যাওয়া ভাল। যাদের সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তারা পিতামাতার সম্মতি পেতে পারেন। বিবাহিত মহিলারা পরিবার সম্প্রসারণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে পারেন। কিছু নেটিভও নতুন প্রেম খুঁজে পেতে ভাগ্যবান হবে। মিথুন রাশিফল আজ কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা নতুন কাজের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হবে। আজ ক্লায়েন্টদের মুগ্ধ করার জন্য যোগাযোগের দক্ষতা ব্যবহার করুন। আপনি যদি উচ্চতর পড়াশোনার পরিকল্পনা করছেন এবং একই পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন তবে সম্ভাবনা আজ উজ্জ্বল। গসিপ থেকে দূরে থাকুন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনার উত্পাদনশীলতা আজ আপোস করা হয় না। টেক্সটাইল, কসমেটিকস, চামড়া এবং কম্পিউটার আনুষাঙ্গিক ব্যবসার উদ্যোক্তারা আজ ভাল রিটার্ন পাবেন। ব্যবসায়ীরা নতুন অংশীদারদের সাথেও দেখা করবেন এবং নতুন চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন যা আগামীকাল মুনাফা বয়ে আনবে। মিথুন রাশিফল আজ সম্পদ আপনার পাশে থাকবে। এটি সমস্ত বকেয়া মেটাতে সহায়তা করবে। কোনও ভাইবোন আর্থিক সহায়তা চাইতে পারে এবং আপনি এটি সরবরাহ করতে পারেন। যাইহোক, আপনি একটি বড় পরিমাণ অংশ নেওয়ার আগে, নিশ্চিত করুন যে এটি ফেরত দেওয়া হবে। আপনি একটি ফিক্সড ডিপোজিটেও বিনিয়োগ করতে পারেন বা বিনিয়োগ হিসাবে কোনও সম্পত্তি কিনতে পারেন। কিছু নেটিভ পরিবারের মধ্যে সম্পত্তি সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানে সফল হবেন। ব্যবসায়ীরাও ব্যাংক থেকে ঋণ পাবেন। মিথুন রাশিফল আজ আপনি প্রায় 20 মিনিটের জন্য পার্কে হাঁটতে পারেন বা যোগব্যায়াম অনুশীলন করতে পারেন। মেডিটেশন আপনাকে মানসিক চাপের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে সহায়তা করবে। কার্ডিয়াক সমস্যাযুক্ত সিনিয়ররা দিনের প্রথম অংশে জটিলতা বিকাশ করতে পারে। চিকিত্সার যত্ন নিতে দেরি করবেন না। ভাইরাল জ্বর, গলা ব্যথা এবং হজমের সমস্যা থাকতে পারে। তবে তারা গুরুতর হবে না। সন্ধ্যার বেলায় ভারী জিনিস না তোলাই ভালো। মিথুন রাশির গুণাবলী শক্তি: অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ, জ্ঞানী, স্মার্ট, মনোরম, দ্রুত বুদ্ধিমান, মনোমুগ্ধকর দুর্বলতা: অসঙ্গতিপূর্ণ, গসিপি, অলস প্রতীক: যমজ উপাদান: বায়ু দেহের অংশ: বাহু এবং ফুসফুস সাইন শাসক: বুধ ভাগ্যবান দিন: বুধ শুভ রঙ: রৌপ্য ভাগ্যবান সংখ্যা: 7 ভাগ্যবান পাথর: পান্না মিথুন রাশি সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ ভাল সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু মেলা সামঞ্জস্য: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক রাশি, মকর রাশি কম সামঞ্জস্য: কন্যা রাশি, মীন রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Gemini Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you.
