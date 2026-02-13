Edit Profile
    দেবী মাতঙ্গী কে? কেন তাঁকে সকলে ভয় পান? অথচ তাঁকেই বলা হয় জ্ঞানের তান্ত্রিক রূপ! জেনে নিন মায়ের কাহিনি

    শিল্প, সঙ্গীত, জ্ঞান এবং বাকপটুতার দেবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর রূপ এবং সাধনার পদ্ধতি সাধারণের কাছে কিছুটা ভীতিপ্রদ। কেন তিনি দশমহাবিদ্যার অন্যতম শক্তিশালী রূপ এবং কেনই বা তাঁকে নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে এত কৌতূহল ও ভয়, জেনে নিন।

    Published on: Feb 13, 2026 11:03 AM IST
    By Suman Roy
    দশমহাবিদ্যার নবম রূপ হলেন দেবী মাতঙ্গী। ভারতীয় শক্তিবাদ বা তান্ত্রিক ঐতিহ্যে তিনি এক অনন্য এবং রহস্যময়ী দেবী। তাঁকে বলা হয় 'তান্ত্রিকে সরস্বতী'। শিল্প, সঙ্গীত, জ্ঞান এবং বাকপটুতার দেবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর রূপ এবং সাধনার পদ্ধতি সাধারণের কাছে কিছুটা ভীতিপ্রদ। কেন তিনি দশমহাবিদ্যার অন্যতম শক্তিশালী রূপ এবং কেনই বা তাঁকে নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে এত কৌতূহল ও ভয়, জেনে নিন।

    কে ছিলেন দেবী মাতঙ্গী? কেন তাঁকে জ্ঞানের তান্ত্রিক রূপ বলা হয়
    দেবী মাতঙ্গী: জ্ঞানের তান্ত্রিক রূপ

    দেবী মাতঙ্গী ভগবান শিবের 'চণ্ডাল' রূপের শক্তি। পুরাণে বর্ণিত আছে, তিনি চণ্ডাল কন্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর গায়ের রঙ ঘন সবুজ (মরকতমণির মতো), কপালে অর্ধচন্দ্র এবং হাতে পাশ, অঙ্কুশ, খড়্গ ও বীণা থাকে। তিনি মূলত বশীকরণ, কলা এবং পাণ্ডিত্যের দেবী। তবে দেবী সরস্বতী যেমন শ্বেতশুভ্র ও সাত্ত্বিক, মাতঙ্গী তেমন নন; তিনি উচ্ছিষ্ট বা এঁটো বস্তুর মাধ্যমে পূজিত হন বলে তাঁকে 'উচ্ছিষ্ট মাতঙ্গিনী' বলা হয়।

    কেন দেবী মাতঙ্গীকে সকলে ভয় পান?

    মাতঙ্গীকে নিয়ে ভয়ের মূল কারণ তাঁর 'অপ্রথাগত' রূপ এবং তান্ত্রিক সাধনা। সাধারণ দেবদেবীর পুজোয় যেখানে শুচিতা ও শুদ্ধাচার পরম শর্ত, মাতঙ্গীর ক্ষেত্রে নিয়ম একেবারেই উল্টো:

    • ১. উচ্ছিষ্ট ভোগ: তান্ত্রিক মতে, তাঁকে এঁটো খাবার বা উচ্ছিষ্ট নৈবেদ্য হিসেবে দেওয়া হয়। সাধারণ মানুষের কাছে যা অপবিত্র, দেবীর কাছে তাই পরম ভক্তি। এই চরম বিপরীতধর্মী আচরণ সাধারণের মনে ত্রাস সৃষ্টি করে।
    • ২. চণ্ডালিনী রূপ: তিনি সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে পূজিত হন। তাঁর এই আদিম এবং অপ্রতিহত শক্তি সামাজিক নিয়ম-কানুনকে অস্বীকার করে, যা অনেকের কাছে ভীতিজনক।
    • ৩. তীব্র বশীকরণ শক্তি: মাতঙ্গী সাধনা করলে মানুষ বাকসিদ্ধি লাভ করে। অর্থাৎ, তাঁর মুখ দিয়ে যা বেরোয় তাই সত্যি হয়। এই অলৌকিক শক্তি লাভের প্রক্রিয়া অত্যন্ত কঠিন এবং সামান্য ভুলেও সাধকের ক্ষতি হতে পারে বলে একে ভয়ের চোখে দেখা হয়।

    পুজো ও সাধনার সময় লক্ষণীয় বিষয়

    দেবী মাতঙ্গীর আরাধনা সাধারণ পুজোর মতো নয়। এর জন্য বিশেষ মানসিক প্রস্তুতি ও নিয়মের প্রয়োজন:

    • শুচিতার ভিন্ন সংজ্ঞা: মাতঙ্গী পূজায় হাত-মুখ না ধুয়ে বা এঁটো মুখেও মন্ত্র জপ করার বিধান রয়েছে কিছু বিশেষ তান্ত্রিক পদ্ধতিতে। তবে এটি কেবল অভিজ্ঞ গুরুর নির্দেশেই করা সম্ভব।
    • মানসিক দৃঢ়তা: দেবীর উগ্র রূপ এবং অপ্রথাগত নৈবেদ্য দেখে বিচলিত হওয়া চলবে না। ভক্তিই এখানে প্রধান, বাইরের বাহ্যিক শুদ্ধি গৌণ।
    • গোপনীয়তা: মাতঙ্গী সাধনা অত্যন্ত গোপন রাখতে হয়। প্রচার বা লোকদেখানো আরাধনায় দেবী রুষ্ট হন বলে বিশ্বাস করা হয়।
    • শুক্লপক্ষ ও বিশেষ তিথি: সাধারণত অক্ষয় তৃতীয়া বা বিশেষ তান্ত্রিক তিথিতে তাঁর আরাধনা করলে দ্রুত ফল পাওয়া যায়।

    ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র ও শক্তিবাদের দৃষ্টিভঙ্গি

    শক্তিবাদ (Shaktism): শাক্ত মতে, মাতঙ্গী হলেন 'বাণী' বা শব্দের পরা-রূপ। তিনি আমাদের হৃদয়ের অন্তস্থলে থাকা সেই জ্ঞান যা শিল্প হয়ে প্রকাশ পায়। তিনি সামাজিক বিভেদ মুছে ফেলার প্রতীক। তাঁর আরাধনা করলে মানুষ জাগতিক মোহ থেকে মুক্তি পায় এবং চরম সত্যের মুখোমুখি হওয়ার সাহস পায়।

    জ্যোতিষশাস্ত্র (Astrology):

    • সূর্যের প্রতিকার: জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যকে রাজকীয় ক্ষমতার কারক মনে করা হয়। কিন্তু দেবী মাতঙ্গী সূর্যের নেতিবাচক প্রভাব বা 'অহংকার' নাশ করেন।
    • বুধ গ্রহের প্রভাব: যেহেতু তিনি বাণীর দেবী, তাই যাদের জন্মকুণ্ডলীতে বুধ (Mercury) গ্রহ দুর্বল বা পীড়িত, তাদের জন্য মাতঙ্গী কবচ বা মন্ত্র অত্যন্ত কার্যকরী। এটি বাকপটুতা এবং বুদ্ধিবৃত্তি বাড়াতে সাহায্য করে।
    • অশুভ দশা মুক্তি: বিশেষ করে রাহুর দশা বা নেতিবাচক তুকতাক থেকে বাঁচতে মাতঙ্গী সাধনা অজেয় রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে।

    দেবী মাতঙ্গী ভয়ের নন, বরং চরম সত্যের দেবী। তিনি আমাদের শেখান যে ব্রহ্মাণ্ডে কোনো কিছুই অপবিত্র নয়, সবটাই পরমাত্মার অংশ। যারা শিল্প ও জ্ঞানে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাতে চান, দেবী মাতঙ্গী তাঁদের পরম আশ্রয়। তবে তাঁর সাধনা করার আগে একজন উপযুক্ত তান্ত্রিক গুরুর পরামর্শ নেওয়া একান্ত আবশ্যক।

