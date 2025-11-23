২০২৬ সালের প্রথম সূর্যগ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণ কবে কবে? রইল তারিখ, সময়কাল

২০২৬ সালের প্রথম সূর্যগ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণ কবে কবে? রইল তারিখ, সময়কাল
আর কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হতে চলেছে ২০২৬ সাল। ২০২৬ সালের মোট চারটি গ্রহণ হবে। দুটি সূর্য গ্রহণ এবং দুটি চন্দ্রগ্রহণ। আসুন এক নজরে দেখে নেওয়া যাক বছরের প্রথম সূর্য এবং চন্দ্রগ্রহণের তারিখ এবং সেই দিন কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে আপনাকে।
২০২৬ সালের প্রথম সূর্যগ্রহণ: ২০২৬ সালের প্রথম সূর্যগ্রহণ হবে আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি। তবে এটি ভারত থেকে দেখা যাবে না। অতএব এটির সুতক কাল প্রযোজ্য হবে না।
২০২৬ সালের প্রথম চন্দ্রগ্রহণ: ২০২৬ সালের ৩ মার্চ নতুন বছরের প্রথম চন্দ্রগ্রহণ হবে। এটি ভারত থেকে দেখা যাবে। সৌভাগ্যবশত এই দিনে রয়েছে হোলি উৎসব।
প্রচলিত বিশ্বাস ও মান্যতা অনুসারে গ্রহণের দিন কি কি করনীয়?
এই দিন অবশ্যই ঈশ্বরের নাম জপ করা শুভ।
এই বিশেষ দিনে যদি আপনি পুজো করেন তাহলে শুভ বলে মনে করা হয়।
এই সময় গায়ত্রী মন্ত্র, মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র এবং হনুমান চল্লিশা পাঠ করা প্রয়োজন।
মনকে শান্ত করার জন্য ধ্যান করা শুভ বলে মনে করা হয়।
গ্রহণের অশুভ প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে খাবার এবং জলে তুলসী পাতা যোগ করুন।
এই দিন দরিদ্রদের খাদ্যবস্ত্র এবং অর্থ দান করা শুভ বলে মনে করা হয়।
গ্রহণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র স্নান শুভ বলে মনে করা হয়।
গ্রহণ শেষ হবার পর সারা ঘরে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিন।
প্রচলিত বিশ্বাস ও মান্যতা অনুসারে গ্রহণের সময় কী করা উচিত নয়?
সূতক যুগের শুরু থেকে গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত খাবার রান্না করা বা খাওয়া এড়িয়ে চলুন।
ঘর বা মন্দিরে স্থাপিত দেব-দেবীদের মূর্তি স্পর্শ করবেন না।
এই সময় মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকে।
এই সময়কালে কোনও শুভ কাজ শুরু করবেন না।
এই সময়কালে গর্ভবতী মহিলাদের ঘরের বাইরে যাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত বলে মনে করা হয়ে থাকে।
এই সময়ে, ধারালো জিনিস থেকে দূরে থাকা উচিত, বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলাদের।
এই সময়ে খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকা উচিত।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা মান্য়তাধর্মী তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )
