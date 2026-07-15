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    Guru Asta effects on zodiac signs: কর্কট রাশিতে বৃহস্পতির অস্ত দশা! বড় সংকটের মুখে পড়তে চলেছে এই ৪ রাশি

    Jupiter combust in Cancer 2026: দেবগুরু বৃহস্পতি চন্দ্রের রাশি কর্কটে প্রবেশ করে অস্ত যেতে চলেছেন। কর্কট রাশিতে বৃহস্পতির এই অস্ত দশা কিছু নির্দিষ্ট রাশির জাতকদের জন্য অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং সময় নিয়ে আসতে চলেছে।

    Published on: Jul 15, 2026, 10:04:22 IST
    By Suman Roy
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    Guru Asta effects on zodiac signs: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে দেবগুরু বৃহস্পতিকে সবচেয়ে শুভ এবং প্রভাবশালী গ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বৃহস্পতি জ্ঞান, ভাগ্য, ধর্ম, বিবাহ এবং ধন-সম্পদের কারক গ্রহ। যখন এই পরম শুভ গ্রহটি নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে কিংবা সূর্যের কাছাকাছি এসে ম্লান বা ‘অস্ত’ (Guru Asta) হয়ে যায়, তখন মহাকাশে এক বড় ধরণের জ্যোতিষ সমীকরণ তৈরি হয়। এর প্রভাব সরাসরি পড়ে বারোটি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে।

    কর্কট রাশিতে বৃহস্পতির অস্ত দশা! বড় সংকটের মুখে পড়তে চলেছে এই ৪ রাশি
    কর্কট রাশিতে বৃহস্পতির অস্ত দশা! বড় সংকটের মুখে পড়তে চলেছে এই ৪ রাশি

    দেবগুরু বৃহস্পতি চন্দ্রের রাশি কর্কটে প্রবেশ করে অস্ত যেতে চলেছেন। কর্কট রাশিতে বৃহস্পতির এই অস্ত দশা কিছু নির্দিষ্ট রাশির জাতকদের জন্য অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং সময় নিয়ে আসতে চলেছে। গুরুর এই গমনের ফলে কোন কোন রাশির জাতক-জাতিকাদের আগামী দিনে অতিরিক্ত সতর্ক থাকতে হবে এবং এর পেছনের জ্যোতিষ সমীকরণ কী, জেনে নিন।

    জ্যোতিষশাস্ত্রে কর্কট রাশি হলো বৃহস্পতির ‘উচ্চস্থ’ (Exalted) স্থান। অর্থাৎ, এই রাশিতে বৃহস্পতি সবচেয়ে শক্তিশালী ফল দেয়। কিন্তু যখন এই উচ্চস্থ স্থানেই সূর্যদেবের প্রতাপে দেবগুরু অস্ত যান, তখন শুভ শক্তির প্রকাশ সাময়িকভাবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে জাতকদের ভাগ্য সাধারণ সময়ের চেয়ে কিছুটা কম সাথ দেয় এবং নানা কাজে আকস্মিক বাধা আসতে শুরু করে।

    সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি যে ৪টি রাশি

    কর্কট রাশিতে গুরুর এই অস্ত দশার কারণে মূলত চারটি রাশির জাতক-জাতিকাদের অর্থনৈতিক, ক্যারিয়ার এবং পারিবারিক জীবনে বড় ধরণের ওঠানামা দেখা দিতে পারে:

    • মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি জমি-জমা বা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে কিছুটা জটিলতা তৈরি করতে পারে। পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের স্বাস্থ্যের অবনতি মানসিক উদ্বেগের কারণ হবে। কর্মক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করে কোনো বড় সিদ্ধান্ত বা চাকরি পরিবর্তনের মতো পদক্ষেপ না নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
    • মিথুন রাশি (Gemini): আর্থিক দিক থেকে মিথুন রাশির জাতকদের এই সময়ে অত্যন্ত সাবধান হতে হবে। হুট করে কাউকে বড় অঙ্কের টাকা ধার দেওয়া বা নতুন কোনো ব্যবসায়িক চুক্তিতে বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন। সঞ্চিত অর্থ কোনো অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, যা মানসিক চাপ বাড়াবে।
    • কর্কট রাশি (Cancer): যেহেতু বৃহস্পতি আপনার নিজের রাশিতেই অস্ত যাচ্ছে, তাই এর সরাসরি প্রভাব আপনার স্বাস্থ্য এবং ব্যক্তিত্বের ওপর পড়তে পারে। এই সময়ে অলসতা ও সিদ্ধান্তহীনতা আপনাকে গ্রাস করতে পারে। দাম্পত্য জীবন বা অংশীদারী (Partnership) ব্যবসায় ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে নিজের কথাবার্তায় সংযম বজায় রাখুন।
    • ধনু রাশি (Sagittarius): ধনু রাশির অধিপতি স্বয়ং দেবগুরু বৃহস্পতি। নিজের রাশির স্বামী অস্ত যাওয়ার কারণে আপনার ভাগ্যের গতি কিছুটা মন্থর হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের কৃতিত্ব অন্য কেউ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারে। আইনি কোনো বিষয়ে জড়িয়ে থাকলে এই সময়ে একটু অতিরিক্ত সতর্ক থাকুন।

    অশুভ প্রভাব কাটানোর জ্যোতিষীয় প্রতিকার

    বৃহস্পতির এই অস্ত কালীন কঠিন সময়ে জীবনের গতি সচল রাখতে এবং নেতিবাচক শক্তি থেকে বাঁচতে জ্যোতিষশাস্ত্রে কিছু বিশেষ প্রতিকারের কথা বলা হয়েছে:

    ১. প্রতিদিন সকালে স্নানের পর কপালে হলুদের তিলক লাগানো অত্যন্ত শুভ।

    ২. গুরুজন, পিতা-মাতা এবং শিক্ষকদের সম্মান করুন ও তাঁদের আশীর্বাদ নিন।

    ৩. প্রতি বৃহস্পতিবার বিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ করুন অথবা ভগবান শ্রী হরির মন্ত্র জপ করুন।

    ৪. অভাবী মানুষকে হলুদ রঙের খাদ্যশস্য (যেমন ছোলার ডাল), হলুদ বস্ত্র বা কলা দান করলে বৃহস্পতির শুভত্ব বৃদ্ধি পায় এবং জীবনের সমস্ত সংকট ধীরে ধীরে দূর হয়।

    মহাকাশের এই গ্রহগত অবস্থান আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে পারে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, গ্রহের দশা চিরস্থায়ী নয়। এই সময়ে যেকোনো প্রকার নেতিবাচক চিন্তা দূরে সরিয়ে, সঠিক কর্মপরিকল্পনা ও ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারলে এই চ্যালেঞ্জিং সময় সহজেই পার করে দেওয়া সম্ভব।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Astrology/Guru Asta Effects On Zodiac Signs: কর্কট রাশিতে বৃহস্পতির অস্ত দশা! বড় সংকটের মুখে পড়তে চলেছে এই ৪ রাশি

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