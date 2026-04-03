    হংস মহাপুরুষ রাজযোগ আসন্ন! নামটি যেমন সুন্দর, উচ্চস্থ বৃহস্পতির কৃপায় তিন রাশির জীবনও তেমনই সুন্দর হবে

    জ্যোতিষশাস্ত্রে বৃহস্পতি বা গুরুকে জ্ঞান, সম্পদ, সন্তান এবং আধ্যাত্মিকতার কারক গ্রহ মনে করা হয়। দেবগুরু যখন নিজের উচ্চ রাশিতে (কর্কট) অবস্থান করেন, তখন তিনি সবথেকে বেশি শক্তিশালী হন। ২০২৬ সালের মে মাসে তৈরি হওয়া 'হংস মহাপুরুষ রাজযোগ' জাতকদের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি এবং সাফল্যের জোয়ার নিয়ে আসবে।

    Published on: Apr 03, 2026 1:30 PM IST
    By Suman Roy
    ২০২৬ সালের মে মাসে জ্যোতিষশাস্ত্রের জগতে এক অত্যন্ত শুভ এবং বিরল পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। দেবগুরু বৃহস্পতি তাঁর রাশি পরিবর্তন করে মিথুন রাশি থেকে কর্কট রাশিতে প্রবেশ করবেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বৃহস্পতি যখন কর্কট রাশিতে যান, তখন তিনি 'উচ্চস্থ' হন। আর এই উচ্চস্থ বৃহস্পতির প্রভাবে তৈরি হতে চলেছে 'হংস মহাপুরুষ রাজযোগ'। এই রাজযোগের প্রভাব ১২টি রাশির ওপর পড়লেও তিন বিশেষ রাশির ভাগ্য সোনার মতো উজ্জ্বল হতে চলেছে।

    হংস মহাপুরুষ রাজযোগ আসন্ন! উচ্চস্থ বৃহস্পতির কৃপায় তিন রাশির জীবন হবে সুন্দর
    হংস মহাপুরুষ রাজযোগ আসন্ন! উচ্চস্থ বৃহস্পতির কৃপায় তিন রাশির জীবন হবে সুন্দর

    জ্যোতিষশাস্ত্রে বৃহস্পতি বা গুরুকে জ্ঞান, সম্পদ, সন্তান এবং আধ্যাত্মিকতার কারক গ্রহ মনে করা হয়। দেবগুরু যখন নিজের উচ্চ রাশিতে (কর্কট) অবস্থান করেন, তখন তিনি সবথেকে বেশি শক্তিশালী হন। ২০২৬ সালের মে মাসের এই রাশি পরিবর্তনের ফলে তৈরি হওয়া 'হংস মহাপুরুষ রাজযোগ' জাতকদের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি এবং সাফল্যের জোয়ার নিয়ে আসবে।

    হংস মহাপুরুষ রাজযোগ আসলে কী?

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, পঞ্চ মহাপুরুষ যোগের অন্যতম হলো এই হংস যোগ। যখন বৃহস্পতি লগ্ন বা চন্দ্র রাশি থেকে কেন্দ্র স্থানে (প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম বা দশম ঘরে) কর্কট, ধনু বা মীন রাশিতে অবস্থান করে, তখন এই যোগ তৈরি হয়। এই যোগে জন্ম নেওয়া বা এর প্রভাবে থাকা ব্যক্তিরা অত্যন্ত জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ণ এবং সমাজে উচ্চ সম্মানের অধিকারী হন।

    সৌভাগ্যের শিখরে কোন তিন রাশি?

    ১. কর্কট রাশি (Cancer):

    • বৃহস্পতি এই রাশিতেই প্রবেশ করে উচ্চস্থ হবেন, ফলে সবথেকে বেশি লাভবান হবেন কর্কট রাশির জাতকরা। লগ্ন স্থানে এই রাজযোগ তৈরি হওয়ার ফলে:
    • আপনার ব্যক্তিত্বে এক অন্যরকম আকর্ষণ তৈরি হবে।
    • দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত আইনি সমস্যার সমাধান হবে।
    • কেরিয়ারে বড় কোনো পদোন্নতি বা নতুন বড় দায়িত্ব লাভের যোগ রয়েছে।
    • বিবাহিত জীবনে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে এবং অবিবাহিতদের বিয়ের আলোচনা সফল হবে।

    ২. মেষ রাশি (Aries):

    মেষ রাশির চতুর্থ ঘরে বৃহস্পতি অবস্থান করবেন, যা সুখ ও সম্পত্তির ঘর হিসেবে পরিচিত।

    • যারা নতুন বাড়ি বা গাড়ি কেনার পরিকল্পনা করছেন, তাদের স্বপ্ন পূরণ হবে।
    • মায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে এবং পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
    • কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা করা হবে এবং নতুন কোনো আয়ের উৎস তৈরি হতে পারে।
    • এই সময়টি মানসিক শান্তির জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

    ৩. কন্যা রাশি (Virgo):

    কন্যা রাশির জাতকদের জন্য বৃহস্পতির এই গোচর একাদশ ঘরে ঘটবে, যা লাভ ও আয়ের ঘর।

    • হঠাৎ করে বড় কোনো আর্থিক প্রাপ্তি ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে।
    • যারা শেয়ার বাজার বা ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছেন, তারা কাঙ্ক্ষিত রিটার্ন পাবেন।
    • সন্তানদের পক্ষ থেকে কোনো শুভ সংবাদ পেতে পারেন।
    • দীর্ঘদিনের কোনো বড় ইচ্ছা এই সময় পূর্ণ হতে পারে। আপনার সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে যা ভবিষ্যতে কাজে দেবে।

    অন্যান্য রাশির ওপর প্রভাব ও প্রতিকার

    বাকি রাশিগুলোর জন্যও বৃহস্পতির এই পরিবর্তন মিশ্র ফল নিয়ে আসবে। তবে দেবগুরুর আশীর্বাদ পেতে এবং এই রাজযোগের পূর্ণ সুবিধা নিতে জ্যোতিষবিদরা বিশেষ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন:

    • প্রতি বৃহস্পতিবার বিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ করা বা শোনা অত্যন্ত ফলদায়ক।
    • হলুদ রঙের পোশাক পরিধান করা বা হলুদ রঙের খাবার (যেমন ছোলার ডাল) দান করা শুভ।
    • গুরুজন ও ব্রাহ্মণদের সম্মান করলে বৃহস্পতির শুভ দৃষ্টি বজায় থাকে।

    ২০২৬ সালের মে মাসের এই মহাজাগতিক পরিবর্তন দীর্ঘ সময়ের জন্য মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। হংস মহাপুরুষ রাজযোগ কেবল ব্যক্তিগত সাফল্যই নয়, বরং সমাজে নৈতিকতা ও জ্ঞানের প্রসার ঘটাতেও সাহায্য করে। আপনার রাশি যাই হোক না কেন, পরিশ্রম এবং দেবগুরুর ওপর আস্থা রাখলে এই সময়টি আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলোর একটি হয়ে উঠতে পারে।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

