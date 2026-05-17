Lucky Zodiac Signs: দেবগুরু খুলবেন কাদের ভাগ্য!জুনে বৃহস্পতির গোচরে ১২ রাশিতে কী প্রভাব?
জ্যোতিষশাস্ত্রে, বৃহস্পতি দেবগুরুকে নয়টি গ্রহের মধ্যে সবচেয়ে শুভ বলে মনে করা হয়। ধর্ম, জ্ঞান, বিবাহ, সন্তান, ভাগ্যের ওপর তার প্রভাব পড়ে। এগুলোর প্রভাব বাড়ে। ১২ বছর পরে, এমন একটি বিরল যোগ তৈরি হচ্ছে। যেখানে দেবগুরু বৃহস্পতি তাঁর উচ্চতর রাশিচক্র কর্কট রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছেন।
হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, কর্কট রাশিতে বৃহস্পতির ট্রানজিট ২ জুন দুপুর ২.২৫ টায় অনুষ্ঠিত হবে, যা ৩১ অক্টোবর দুপুর ১২.৫০ টা পর্যন্ত চলবে। এর পরে, সূর্য সিংহ রাশিতে প্রবেশ করবে। এই কাকতালীয় ঘটনা অনেক রাশিচক্রের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বৃহস্পতি যখন কর্কট রাশিতে প্রবেশ করে, তখন হংস রাজযোগ গঠিত হয়, যা পাঁচটি মহাপুরুষের মধ্যে একটি।
এটি ১২ বছর পরে গঠিত শক্তিশালী রাজযোগ । এবার গুরু অতিচারী দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবেন। এর অর্থ হ'ল পরিবর্তনগুলি খুব দ্রুত এবং তীব্রতার সাথে ঘটবে। কর্কট রাশিতে বৃহস্পতির ট্রানজিটের সময়টি বিবাহ, সন্তান, উচ্চশিক্ষা, ব্যবসা, সম্পত্তি, ধর্মীয় ভ্রমণ, বিনিয়োগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বৃহস্পতি জুনে কর্কট রাশিতে ট্রানজিট করবে, মেষ রাশির প্রভাব মীন রাশির উপর পড়বে।
মেষ- চতুর্থ ঘরে বৃহস্পতি চমৎকার, বাড়ির সুখ মায়ের স্বাস্থ্য ও সম্পদে ভাল থাকবে, ঘর কেনার জন্য ভাল সময়, মানসিক শান্তি।
বৃষ রাশি: তৃতীয় ঘরে বৃহস্পতি, ক্ষমতা, ভ্রমণ, মিডিয়া এবং লেখার ক্ষেত্রে সুযোগ। ভাইবোনদের সাথে পার্থক্য সম্ভাব্য ঝামেলায় সতর্ক থাকুন।
মিথুন: দ্বিতীয় ঘরে বৃহস্পতি, সম্পদ বৃদ্ধি, পরিবারে সুখ, বছরের দ্বিতীয়ার্ধে আর্থিক উন্নতি।
কর্কট: বৃহস্পতি নিজেই আরোহণে অনেক জন্মের পুণ্য ফল পাবেন, বিবাহ, ব্যবসা, সন্তান, স্বাস্থ্যের অভূতপূর্ব অগ্রগতি, এটি আপনার জীবনের স্বর্ণযুগ হতে পারে।
সিংহ রাশি: বৃহস্পতির দশম ঘরে ব্যয় বাড়বে, তবে বিদেশ থেকে আধ্যাত্মিক সুবিধা এবং সুযোগ থাকবে। বিদেশ ভ্রমণ ও বসতি স্থাপনের সম্ভাবনা রয়েছে। পরিত্রাণের প্রতি মনোভাব।
কন্যা রাশি: বৃহস্পতির ইচ্ছা একদিনের বাড়িতে পূরণ হবে। বছরের দ্বিতীয়ার্ধটি বিয়ের জন্য শুভ।
তুলা রাশি: দশম ঘরে বৃহস্পতি, ক্যারিয়ারে বড় সুযোগ, নাম, প্রতিপত্তি, পদোন্নতি, ব্যবসায় সম্প্রসারণ, যারা রাজনীতিতে যান তাদের জন্য সেরা।
বৃশ্চিক রাশি: নবম ঘরে বৃহস্পতি আপনার জীবনের সেরা হতে পারে, ভাগ্যবান ট্রানজিট, বিবাহ, বিদেশ ভ্রমণ, পিতার কাছ থেকে সম্পদ।
ধনু রাশি: অষ্টম ঘরের বৃহস্পতি তার রাশিচক্র থেকে পঞ্চম ঘর, এবং কর্কট রাশিতে, সন্তানের অভূতপূর্ব বিকাশ, বুদ্ধিমত্তা এবং ভাগ্য, উত্তরাধিকার বা বীমা থেকে উপকৃত, আধ্যাত্মিক সাফল্য।
মকর রাশি: সপ্তম ঘরে বিবাহ, জীবন সঙ্গীর সাথে সুখ ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বে উপকারী সম্পর্কের উন্নতি করবে।
কুম্ভ: বৃহস্পতি ষষ্ঠ ঘরে থাকবে, প্রতিযোগিতায় জয় পাবেন, ঋণ থেকে মুক্তি পাবেন, চিকিৎসা, আইন ক্ষেত্রে সাফল্য পাবেন, কিছু স্বাস্থ্য সতর্কতা অবলম্বন করবেন।
মীন: পঞ্চম ঘরে বৃহস্পতি মীন রাশির অধিপতি এবং পঞ্চম ঘরে এটি গজ কেশরীর মতো একটি বিস্ময়কর যোগ। শিশুপ্রেম, শিক্ষা, বিনিয়োগে সাফল্য জীবনের সোনালী সময়।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
