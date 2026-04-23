Guru Gochar Lucky Zodiac Signs: নক্ষত্র গোচর হবে দেবগুরুর! কপাল খুলবে একঝাঁক রাশির, লাকি কারা!
Guru Gochar: দেবগুরু বৃহস্পতি যেতে চলেছেন শনিদেবের নক্ষত্রে। তার জেরে কাদের ভাগ্য ফিরবে।
Guru Gochar: দেবগুরু বৃহস্পতির নক্ষত্র পরিবর্তন এবার শনির নক্ষত্রে ঘটতে চলেছে। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, ১৮ জুন, ২০২৬ এ, বৃহস্পতি নক্ষত্রপুঞ্জে পুষ্য নক্ষত্রে ট্রানজিট করতে চলেছেন। এই নক্ষত্রে, বৃহস্পতি ১৮ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত থাকতে চলেছেন। বৃহস্পতির এই নক্ষত্র গোচর সমস্ত রাশির উপর একটি প্রভাব ফেলবে। দেখা যাক, কারা কারা লাকি।
ধনু-শনির পুষ্য নক্ষত্রে বৃহস্পতির গোচর ধনু রাশির লোকদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনার মন শান্তি এবং সুখে পূর্ণ থাকবে। বৃহস্পতির শুভ প্রভাবের কারণে আপনার আয় বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একই সময়ে, অর্থ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। কেরিয়ার জীবনে সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠবে। প্রেম জীবনেও রোম্যান্স থাকবে। বিবাহিত জীবনে মাধুর্য থাকবে।
কর্কট -শনির পুষ্য নক্ষত্রে বৃহস্পতির ট্রানজিট কর্কট রাশির জন্য খুব উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। জীবনে সুখ এবং সুখ থাকবে। এই সময়ে আপনার আর্থিক সমস্যাগুলি দূর হবে। ব্যবসায়ী ব্যবসা সম্পর্কিত কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। সময়টি শিক্ষার্থীদের জন্য শুভ বলে মনে করা হয়। ক্যারিয়ারে একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার।
কন্যা- কন্যা রাশির লোকদের জন্য, শনির পুষ্য নক্ষত্রে বৃহস্পতির ট্রানজিট থেকে উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হবেন। আপনি কিছু ভাল খবরও পেতে পারেন। একই সময়ে, কেরিয়ার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিও পাওয়া যেতে পারে। আপনি ভ্রমণও করতে পারেন। কিছু নতুন লোকের সাথে দেখা করাও সম্ভব। হঠাৎ আর্থিক লাভ হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার : আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার।