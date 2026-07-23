Guru Purnima 2026: গুরু পূর্ণিমা ২০২৬ আসন্ন! তিথি কবে? বুধাদিত্য, শশ সহ একগুচ্ছ যোগ আসছে
আসছে গুরু পূর্ণিমা। ২০২৬ সালের গুরু পূর্ণিমার শুভ যোগ দেখে নিন।
গুরু পূর্ণিমার উৎসব তার সঙ্গে নিয়ে আসছে অনেক বিরল যোগ। গ্রহগুলির অবস্থানও এতটাই ভাল যে গ্রহগুলির সংমিশ্রণে অনেক রাজযোগ তৈরি হচ্ছে। এই দিনে, চাঁদ মকর রাশিতে থাকবে, পূর্ণিমার কারণে চাঁদের অবস্থানও ভাল থাকে এবং সূর্যের নক্ষত্রপুঞ্জের কারণে গুরু পূর্ণিমার বিশেষ প্রভাব থাকবে।
এই দিনে, গুরু দীক্ষা নেওয়া উচিত এবং যাদের গুরু রয়েছে, তাদের পা স্পর্শ করা উচিত এবং তাদের কাছ থেকে আশীর্বাদ নেওয়া উচিত এবং গুরুকে সম্মান করা উচিত যে আপনি যা অর্জন করেছেন তা গুরুর দেখানো পথের কারণে। গুরু পূর্ণিমায় অনেক দুর্লভ যোগের জন্ম হচ্ছে।
এই দিনে, সূর্য এবং বুধ একই রাশিতে থাকায় বুদ্ধাদিত্য রাজ যোগ গঠিত হচ্ছে, যখন বুধাদিত্য রাজ যোগ ২৮ জুলাই শুরু হবে এবং ২৯ জুলাই গুরু পূর্ণিমার উৎসব উদযাপিত হবে। এই যোগগুলি ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের জন্য খুব ফলপ্রসূ বলে মনে করা হয়। এই দিনেই শাশারাজ যোগও গড়ে উঠছে।
বলা হচ্ছে যে ৫৬বছর পরে, এই জাতীয় যোগ রয়েছে এই শুভ দিনে। বলা হয়ে থাকে যে এই শুভ যোগগুলিতে যে কাজই করা হোক না কেন সর্বোত্তম ফলাফল পাওয়া যাবে। আর ধ্যান, মন্ত্রোচ্চারণ এবং জ্ঞান অর্জন অত্যন্ত শুভ।
গুরু পূর্ণিমা কেন পালন করা হয়?
ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, গুরু পূর্ণিমা উৎসব পালিত হয় কারণ এই দিনে বেদ জ্ঞানী মহর্ষি বেদব্যাসের জন্ম হয়েছিল। তাই এই দিনে গুরু পূর্ণিমা পালিত হয়, এটি ছাড়াও ভগবান শিব সপ্তর্ষিদের 'আদি গুরু' হিসাবে যোগের জ্ঞানও দিয়েছিলেন। এই দিনেই সারনাথে ভগবান বুদ্ধ তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন।
গুরু পূর্ণিমার তারিখ ২৮ জুলাই সন্ধ্যা ০৬:১৮ টায় শুরু হবে। তারিখটি ২৯ জুলাই রাত ০৮:০৫ মিনিট পর্যন্ত থাকবে। ২৯ জুলাই পূর্ণিমার তারিখের কারণে গুরু পূর্ণিমার উৎসব ২৯ জুলাই উদযাপিত হবে।
উপবাস রাখার শুভ মুহূর্ত, ভোর ০৫:৪১ মিনিট থেকে সকাল ০৯:৪৭ মিনিট পর্যন্ত। এই সময়ে, আপনি গুরুর উপাসনাও করতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More