Hanuman jayanti 2026: ২ এপ্রিল হনুমান জয়ন্তী ২০২৬র দিন শুভ তিথি কখন রয়েছে? পুজোর বিধি দেখে নিন

Hanuman jayanti 2026: ২ এপ্রিল হনুমান জয়ন্তী ২০২৬র দিন শুভ তিথি কখন রয়েছে? পুজোর বিধি দেখে নিন
হনুমান জয়ন্তীর পবিত্র উৎসব প্রতি বছর চৈত্র মাসে পালিত হয়। পূর্ণিমার দিন হনুমান জয়ন্তী পালিত হয়। হনুমানজি অষ্টসিদ্ধি এবং নবনিধির দাতা হিসাবে পরিচিত। এই বিশেষ দিনে ভগবান বজরংবলীর পূজা করলে ভয়, রোগ, কষ্ট ইত্যাদি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
বজরংবলী বা হনুমানজিকে দেবাদিদেব মহাদেবের একাদশতম অবতার এবং শ্রীরামের একনিষ্ঠ ভক্ত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আসুন জেনে নেওয়া যাক হনুমান জয়ন্তীতে পূজার শুভ সময়, পদ্ধতি এবং প্রতিকার।
২ এপ্রিল হনুমান জয়ন্তী উদযাপন করা কি শুভ হবে? জ্যোতিষী পিটি. শরদ চাঁদ মিশ্রের মতে, হনুমান জন্মোৎসব সম্পর্কে দুটি মতামত রয়েছে। একটি মতামত অনুসারে, হনুমানজি মেষ আরোহণের চৈত্র শুক্লা পূর্ণিমার দিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। একই সময়ে, দ্বিতীয় বিশ্বাস অনুসারে, হনুমানজি কার্তিক কৃষ্ণ চতুর্দশীতে অবতার রূপে এসেছিলেন। ২ এপ্রিল, সূর্যোদয় ভোর ৫:৫১ মিনিটে হবে। এই দিনে, হস্ত নক্ষত্র বিকেল ৪:৩৫ মিনিট অবধি থাকবে, তারপরে চিত্র নক্ষত্র। প্রাতঃকালে মেষ লগ্নের কারণে এই দিনে হনুমান জয়ন্তী উদযাপন করা হবে।
২ এপ্রিল, হনুমান জয়ন্তী সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই শুভ সময়কালে পূজা করার পরামর্শ দিচ্ছেন শাস্ত্রজ্ঞরা। এই দিনে ব্রহ্ম মুহূর্ত সকাল ০৪:৩৮ মিনিট থেকে ০৫:২৪ মিনিট, অভিজিৎ মুহূর্ত দুপুর ১২:০০ টা থেকে ১২:৫০ মিনিট পর্যন্ত, বিজয় মুহূর্ত দুপুর ০২:৩০ মিনিট থেকে ০৩:২০ মিনিট পর্যন্ত, গোধূলীমুহূর্ত সন্ধ্যা ০৬:৩৮ থেকে ০৭:০১ মিনিট পর্যন্ত।
এছাড়াও রয়েছে অমৃত কাল। ২ এপ্রিল অমৃতকাল সকাল ১১:১৮ মিনিট থেকে ১২:৫৯ মিনিট পর্যন্ত। নিশিতা মুহূর্ত রাত ১২:০১ মিনিট থেকে এপ্রিল ০৩র ১২:৪৭ মিনিট পর্যন্ত।
পুজোর দিনে বজরংবলীকে কী নিবেদন করা উচিত? আপনারা হনুমানজির বোঁদে, মিষ্টি পান, বেসনের লাড্ডু, পঞ্চামৃত, চুরমা, ফল, শুকনো ফল, গুড়, ছোলা, এই সবকিছু দিতে পারেন।
হনুমান জয়ন্তীতে প্রতিকারের টিপস- হনুমান জয়ন্তীতে হনুমান চালিসা পাঠ করুন। সিঁদুর প্রয়োগ করুন। হনুমানজিকে জুঁই তেলের প্রদীপ জ্বালান। আপনার ইচ্ছা পূরণের জন্য রামের নাম জপ করুন।
হনুমান জয়ন্তীতে পুজো করবেন কীভাবে? হনুমান জয়ন্তীর দিনে ব্রহ্ম মুহুর্তে স্নান করা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে বলে মনে করা হয়। হনুমানজির অভিষেক করুন। হলুদ, লাল বা কমলা রঙের ফল, ফুল ও জামাকাপড় প্রভুকে উৎসর্গ করা যেতে পারে। লাল চন্দন দিয়ে তিলক লাগান। এবার ধূপকাঠি ও ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন। এবার লাড্ডু, বাদাম বা মিষ্টি অফার করুন। হনুমান চালিসা পাঠ করুন। আপনি যদি উপবাস রাখেন তবে উপবাসের ব্রত নিন। আরতি করুন। পরিশেষে, ক্ষমা প্রার্থনা করতে ভুলবেন না।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
