    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Tomorrow Daily Horoscope of 10 May 2026:১০ মে ২০২৬-এর রাশিফল: রবিবার আপনার জন্য কেমন যাবে? জানুন ১২ রাশির ভাগ্যে কী আছে?

    Published on: May 09, 2026 10:57 PM IST
    By Ayan Das
    Tomorrow Daily Horoscope of 10 May 2026: রবিবার দিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই দিনটি বিশেষ করে সূর্য দেবের আরাধনার জন্য শুভ। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, রবিবারে সূর্য দেবের পুজো করলে জীবনে মান-সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। চলুন জেনে নেওয়া যাক, মেষ থেকে মীন—সব রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য কালকের দিনটি ঠিক কেমন কাটবে।

    রবিবার বিভিন্ন রাশির জাতকদের জন্য বিভিন্নরকম কাটবে।
    মেষ থেকে কর্কট: কাজের চাপ ও ভাগ্যের সহায়তা

    মেষ রাশি: মেষ রাশির জাতকদের জন্য ১০ মে দিনটি মিশ্র সম্ভাবনাময়। কর্মক্ষেত্রে আপনার পরিশ্রমের স্বীকৃতি মিলবে। তবে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সাবধান থাকতে হবে। কোনো পুরনো বিনিয়োগ থেকে ভালো রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমের ক্ষেত্রে দিনটি আনন্দদায়ক হবে।

    বৃষ রাশি: আপনার জন্য দিনটি বেশ ইতিবাচক। বিশেষ করে যারা ব্যবসার সাথে যুক্ত, তাদের জন্য লাভের সুযোগ তৈরি হবে। তবে শারীরিক ক্লান্তিতে ভুগতে পারেন। পারিবারিক শান্ত বজায় থাকবে এবং কোনো শুভ সংবাদ পেতে পারেন।

    মিথুন রাশি: মিথুন রাশির জাতকদের জন্য কালকের দিনটি একটু সচেতন থাকার ইঙ্গিত দিচ্ছে। কোনো বিশেষ পরিস্থিতি আপনার প্রতিকূলে যেতে পারে। হঠকারিতায় কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না। কর্মস্থলে সহকর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন।

    কর্কট রাশি: কর্কট রাশির জন্য পরিস্থিতির উন্নতি হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিক দিক দিয়েও আপনি সুরক্ষিত বোধ করবেন। কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের যোগ রয়েছে। পরিবারের সদস্যদের সাথে ভালো সময় কাটবে।

    সিংহ থেকে বৃশ্চিক: আত্মবিশ্বাস ও সতর্কবার্তা

    সিংহ রাশি: সিংহ রাশির জাতকদের জন্য দিনটি বেশ শক্তিশালী। শত্রুদের ওপর আপনার আধিপত্য বজায় থাকবে। বড়দের আশীর্বাদে কোনো কঠিন কাজ সহজ হয়ে যাবে। তবে স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়া জরুরি। ছোটখাটো চোট-আঘাতের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

    কন্যা রাশি: কন্যা রাশির জন্য দিনটি সৃজনশীল কাজের জন্য ভালো। আপনি যদি কোনো নতুন প্রজেক্ট শুরু করতে চান, তবে কালকের দিনটি অনুকূল। তবে সন্তানদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে অযথা রাগ এড়িয়ে চলুন।

    তুলা রাশি: তুলা রাশির জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির যোগ রয়েছে। তবে পারিবারিক জীবনে কিছুটা কলহ দেখা দিতে পারে। শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সাফল্য আসবে এবং বিদেশ যাত্রার পরিকল্পনা সফল হতে পারে।

    বৃশ্চিক রাশি: বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য সাহসিকতা ও পরাক্রমের দিন। আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। তবে স্বাস্থ্য কিছুটা মধ্যম থাকতে পারে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ কারো পরামর্শ নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

    ধনু থেকে মীন: সাবধানতা ও প্রাপ্তি

    ধনু রাশি: ধনু রাশির জাতকদের জন্য বিশেষ সতর্কবার্তা রয়েছে। জুয়া, লটারি বা ফাটকা কারবারে টাকা বিনিয়োগ করবেন না। বিনিয়োগের জন্য সময়টি অনুকূল নয়। তবে দাম্পত্য জীবনে সুখ বজায় থাকবে। লাল রঙের কোনো বস্তু কাছে রাখলে শুভ ফল পাবেন।

    মকর রাশি: মকর রাশির জাতকদের জন্য দিনটি সাফল্য। সমাজে আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হবে। যাঁরা চাকরির খোঁজ করছেন, তাঁরা কোনও ভালো খবর পেতে পারেন। বন্ধুদের সঙ্গে ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা হতে পারে।

    কুম্ভ রাশি: কুম্ভ রাশির জন্য দিনটি কর্মব্যস্ততার। অনেক কাজ একসঙ্গে হাতে নেওয়ায় মানসিক চাপ বাড়তে পারে। তবে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকবে। বড় কোনও কেনাকাটার আগে ভালো করে বিচার-বিবেচনা করুন।

    মীন রাশি: মীন রাশির জাতকদের জন্য কালকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। আয়ের নতুন পথ খুলে যেতে পারে। পুরনো কোনও বন্ধু বা আত্মীয়ের কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। ভ্রমণের যোগ রয়েছে। যাঁরা আধ্যাত্মিক কাজে যুক্ত, তাঁদের জন্য দিনটি বিশেষ ফলদায়ী হবে।

    • Ayan Das
      ABOUT THE AUTHOR
      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

