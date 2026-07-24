August Lucky Zodiac Signs: ৫ আগস্ট থেকে শুরু হবে ভালো দিন! এই ৪ রাশি ২২ তারিখ পর্যন্ত লাকি গুরু, বুধের কৃপায়

August Lucky Zodiac Signs: ৫ আগস্ট থেকে শুরু হবে ভালো দিন! এই ৪ রাশি ২২ তারিখ পর্যন্ত লাকি গুরু, বুধের কৃপায়
৫ আগস্ট, ২০২৬ বৃহস্পতি এবং বুধের যুতি, কর্কট রাশিতে ঘটতে চলেছে, যা গজলক্ষ্মী রাজ যোগ গঠন করবে। এই রাজযোগের উপকারিতা মিথুন সহ কন্যা, মকর এবং মীন রাশিচক্রের লোকদের দেওয়া হবে।
জ্যোতিষশাস্ত্রে, এমন কিছু রাজযোগ তৈরি করা হয় যা দীর্ঘ সময়ের জন্য উপকার দেয়। এই যোগগুলির মধ্যে একটি হল গজলক্ষ্মী রাজ যোগ। যখনই কর্কট রাশিতে বৃহস্পতি এবং বুধের সংমিশ্রণ ঘটে, তখন এটি রাজযোগ হয়ে যায়, যা শাস্ত্রে অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়, যা সুখ এবং সমৃদ্ধি দেয় এমন একটি যোগ বলে মনে করা হয়।
৫ আগস্ট থেকে আরও একবার যোগ গড়ে উঠতে চলেছে, যা ২২ আগস্ট পর্যন্ত সক্রিয় থাকতে চলেছে। আজ থেকে ১২ দিন পর এই রাজযোগের সুফল পাওয়া শুরু করবে। জ্যোতিষী পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, গজলক্ষ্মী রাজযোগের উপকারিতা মিথুন, কন্যা, মকর এবং মীন রাশিকে দেওয়া হবে। বৃহস্পতি বর্তমানে চাঁদের রাশি কর্কট রাশিতে বসে আছেন। এই রাশিচক্রে তার ট্রানজিট ২ জুন ঘটেছিল।
গুরু এখানে ৩১ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত থাকবেন। বুধ বর্তমানে মিথুন রাশিতে রয়েছেন। এই মাসের ৭ জুলাই, বুধ এই রাশিতে প্রবেশ করেছেন, যেখানে এটি ৫ আগস্ট পর্যন্ত থাকবে। এই দিনে, বুধ কর্কট রাশিতে ট্রানজিট করতে চলেছেন এবং ২২ আগস্ট পর্যন্ত এখানে থাকবেন। এর পরে, বুধের ট্রানজিট সিংহ রাশিতে থাকবে।
মিথুন
বৃহস্পতি এবং বুধের সংমিশ্রণ মিথুন রাশির লোকদের অর্থের দিক থেকে কিছু সুসংবাদ দিতে পারে। কোথাও থেকে আটকে থাকা টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সঞ্চয়ও সঠিকভাবে হতে শুরু করবে। একই সময়ে, আপনি চাকরি এবং ব্যবসার দিক থেকেও সুবিধা পাবেন। আপনার কথার প্রভাব পড়বে মানুষের ওপর। পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে। একই সময়ে, আপনি প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনার প্রিয়জনের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন।
কন্যা
কন্যা রাশির রাশি কন্যা রাশিচক্র রাশি গজলক্ষ্মী রাজ যোগের সুবিধাও নেবে। এ সময় আয় বাড়তে পারে। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে, এটি আপনার পক্ষে আসবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হতে পারে। একই সময়ে, আপনি একটি পুরানো বিনিয়োগ থেকেও উপকৃত হবেন। আপনি দীর্ঘদিন ধরে যা অপেক্ষা করছেন তাতে আপনি সফল হবেন। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাবেন। সামগ্রিকভাবে, ৫ থেকে ২২ আগস্ট পর্যন্ত সময়টি কন্যা রাশির জন্য ভাল প্রমাণিত হবে।
মকর
বৃহস্পতি এবং বুধের সংমিশ্রণের সুবিধাও পাবেন। এই যোগব্যায়াম ব্যবসা এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পাবে। একই সঙ্গে পার্টনারশিপের কাজ ভালো মুনাফা দেবে। সবকিছুতেই পার্টনার সাপোর্ট পাওয়া যাবে। এমন পরিস্থিতিতে সম্পর্ক দৃঢ় হবে। সমাজে সম্মান ও সম্মান বাড়বে। চাকুরীজীবীরা তাদের কাজের কারণে একটি নতুন পরিচয় পাবেন।
মীন
৫ আগস্টের পরের সময়টিও মীন রাশির পক্ষে থাকবে। হঠাৎ করে অর্থ উপার্জনের সুযোগ থাকতে পারে। অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন তারা সাফল্য পাবেন। সন্তানের দিক থেকে আপনি অবশ্যই কিছুটা সুখ পাবেন। এমন পরিস্থিতিতে পারিবারিক পরিবেশ খুব ভাল থাকবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More