২৭ জানুয়ারিতে চাঁদের উপর পড়বে শনির দৃষ্টি! এই ৩ রাশি সতর্ক না হলেই হবে মহাবিপদ

২৭ জানুয়ারিতে চাঁদের উপর পড়বে শনির দৃষ্টি! এই ৩ রাশি সতর্ক না হলেই হবে মহাবিপদ
জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, শনি এবং চন্দ্রের রাশি প্রকৃতিগত ভাবে প্রতিকূল। যখন শনি চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তখন চাঁদের ইতিবাচক শক্তি প্রভাবিত হয়। যা আবেগ, মানসিক অবস্থা এবং সিদ্ধান্তের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।
জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, শনি এবং চন্দ্রের রাশি প্রকৃতিগত ভাবে প্রতিকূল। যখন শনি চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তখন চাঁদের ইতিবাচক শক্তি প্রভাবিত হয়। যা আবেগ, মানসিক অবস্থা এবং সিদ্ধান্তের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। ২৭ জানুয়ারি, বিকেল ৪টা বেজে ৪৫ মিনিটে, চাঁদ মেষ রাশি ত্যাগ করে বৃষ রাশিতে প্রবেশ করবে, এই সময় শনি মীন রাশিতে থাকবে। এই পরিস্থিতিতে, শনির তৃতীয় দৃষ্টি চাঁদের উপর পড়বে, যা জ্যোতিষশাস্ত্রে নেতিবাচক প্রভাব হিসাবে বিবেচিত হয়।
এই কারণে, কিছু রাশির জাতক জাতিকাদের এই সময়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন কেরিয়ার, স্বাস্থ্য এবং আর্থিক বিষয়ে খুবই ভাবনা চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই সময়ে, মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখা এবং তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে এড়িয়ে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
বৃষ রাশি
এই সময়টি বৃষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য মানসিক ভাবে চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। চাঁদ শনির তৃতীয় দৃষ্টি নেতিবাচক আবেগ বৃদ্ধি করতে পারে, যার ফলে চাপ এবং অস্থিরতা বৃদ্ধি পেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বিলম্ব, ছোটখাটো মতবিরোধ বা পারিবারিক জীবনে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। এই সময়ে, বিশেষ করে ৩০ জানুয়ারির আগে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বা বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। গাড়ি চালানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন। তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলুন। মানসিক শান্তি এবং ইতিবাচক শক্তি বজায় রাখার জন্য শিব মন্ত্র জপ করতে পারেন।
কর্কট রাশি
কর্কট রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এটা একটা আবেগগত ভাবে সংবেদনশীল এবং চ্যালেঞ্জিং সময়। চন্দ্র এই রাশির শাসনকর্তা, তাই শনির প্রভাব সরাসরি আবেগের উপর প্রভাব ফেলবে। ছোট ছোট জিনিস আপনাকে বিরক্ত বা চাপ দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পরিস্থিতি প্রতিকূল হতে পারে এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব হতে পারে। প্রতিটা কাজে সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য। প্রতিকার হিসাবে, শিবলিঙ্গে জল অর্পণ করা শুভ বলে বিবেচিত হয়, যা নেতিবাচক প্রভাব কমাতে সাহায্য করবে।
বৃশ্চিক রাশি
বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। চাঁদের উপর শনির প্রভাব আপনার কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না দেখা মানসিক অসন্তোষ এবং কষ্টের কারণ হতে পারে। আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যেতে পারে, তাই তাৎক্ষণিক ভাবে কোনও বড় বা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। সামাজিক বা পারিবারিক কথোপকথনের সময় আপনার কথার প্রতি বিশেষভাবে সতর্ক থাকুন, কারণ সেগুলির ভুল মানে বের করতে পারে অনেকেই। প্রতিকার হিসেবে কালো তিল দান করা উপকারী হতে পারে।