    June 2026 Rashifal: জুন ২০২৬ বহু রাশির জাতক জাতিকারই কপাল খুলবে! লাকির লিস্টে কতগুলি রাশি?

    এই বছরের জুন মাসে গ্রহগুলির অবস্থান খুব বিশেষ বলে মনে করা হয়। অনেক বড় গ্রহ এই মাসে ট্রানজিটেযেতে চলেছে, যা কিছু রাশিচক্রের জন্য অসাধারণ লাভের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

    Published on: May 30, 2026 5:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    এই বছর জুন মাসটি খুব বিশেষ বলে মনে করা হয়। এর কারণ হ'ল অনেক গ্রহ এই মাসে ট্রানজিট করছে এবং একটি শুভ সংমিশ্রণ তৈরি করছে। জুন মাসে গ্রহের গতিবিধি পরিবর্তনের ফলে পবিত্র রাজযোগও তৈরি হচ্ছে। জুন মাসে বৃহস্পতি কর্কট রাশিতে প্রবেশ করে হংস রাজযোগব্যায়াম করছে। শুক্র ৮ ই জুন কর্কট রাশিতে প্রবেশ করবে এবং বৃহস্পতির সাথে গজকেশরী যোগ গঠন করবে।

    1 থেকে 30 জুন পর্যন্ত, এই 3 টি রাশিচক্রের মধ্যে রূপা থাকবে কেবল রূপা, অর্থের বৃষ্টি হবে

    ১৫ ই জুন, সূর্য মিথুন রাশিতে ভ্রমণ করবে। ২১ শে জুন, মঙ্গল বৃষ রাশিতে প্রবেশ করবে। ২২ শে জুন, বুধ কর্কট রাশিতে প্রবেশ করবেন। এতে লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগ তৈরি হবে। এই পরিস্থিতিতে, গ্রহগুলির শুভ মিলন এবং রাজযোগ গঠনের কারণে এই মাসটি কিছু রাশির জন্য খুব উপকারী প্রমাণিত হতে পারে।

    ১ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত,৩ টি রাশিচক্রের সময়কাল ভালোর দিকে যাবে। কেমন কাটবে সময়, দেখে নিন।

    বৃশ্চিক

    ১ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত সময়টি রাশিচক্রের জন্য খুব শুভ বলে মনে করা হয়। এবারের সময় এসেছে ভালো সুযোগ। পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে আপনার সম্পর্ক দৃঢ় হবে। ক্যারিয়ারের নতুন সুযোগ আপনার সামনে আসবে। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ক্যারিয়ার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়াই ভালো হবে। আপনি আপনার স্ত্রীর সমর্থনও পাবেন। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ রাখুন পাশাপাশি কথা বলার উপর সংযম রাখা ভাল হবে।

    কর্কট

    জন্য কেমন হবে? ১ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত সময়টি কর্কট রাশির জন্য খুব শুভ বলে মনে করা হয়। আর্থিক পরিস্থিতিও স্থিতিশীল হতে চলেছে। ব্যবসায়ীদের জন্য সময়টি খুব শুভ হতে চলেছে। ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে শান্তির পরিবেশ থাকবে। নতুন কাজের অফারও পেতে পারেন।

    মিথুন

    ১ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত সময়কালটি মিথুন রাশির জন্য খুব শুভ বলে মনে করা হয়। বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে, যা উপকারী হবে। জীবনে যেসব সমস্যা চলছে তা কমতে শুরু করবে। এই সময়ে, নেটিভরা চাকরিতে সাফল্যের পাশাপাশি বন্ধুদের সমর্থন পেতে পারেন। একই সঙ্গে দাম্পত্য জীবনে সুখ, শান্তি ও ভালোবাসার সম্ভাবনাও রয়েছে। ভাগ্য খুব সহায়ক হবে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

