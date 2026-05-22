    Jyeshtha Amavasya 2026: একই দিনে জ্যৈষ্ঠ অমাবস্যা ও মিথুন সংক্রান্তি! কাদের জন্য আসছে ভালো সময়?

    জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা ও মিথুন সংক্রান্তি উভয়ই একই দিনে পড়ছে। এটি একটি বিশেষ কাকতালীয়। এ বছর জ্যেষ্ঠ  অধিক মাস জুন মাসে অমাবস্যা হবে। এই দিন, সূর্যের ট্রানজিট মিথুন রাশিতে হবে।

    Published on: May 22, 2026 4:32 PM IST
    By Sritama Mitra
    এবার অধিমাস অমাবস্যা ও মিঠুন সংক্রান্তি উভয়ই একই দিনে পড়ছে। এটি একটি বিশেষ কাকতালীয়। এই বছর, জ্যেষ্ঠ অধিক মাস জুন মাসে অমাবস্যা হবে। এই দিন, সূর্যের ট্রানজিট মিথুন রাশিতে হবে। এই দুজনের একদিন কাটানো বিরল কাকতালীয়।

    অধিমাস অমাবস্যা এবং মিথুন সংক্রান্তি উভয়ই একই দিনে থাকে, কোন রাশিচক্রান্ত মিঠুন সংক্রান্তি থেকে উপকৃত হয়?
    এই বছর, অমাবস্যা তিথি ৪ জুন ২০২৬ দুপুর ১২ টায় শুরু হবে এবং পরের দিন ১৫ জুন ২০২৬ সকাল ৮:২৩ টায় শেষ হবে। এমন পরিস্থিতিতে, ১৫ জুন অমাবস্যা দান করা হবে। তিথি ১৫ জুন সকালে শেষ হয় এবং অমাবস্যার প্রধান শুভ সময়টি সূর্যোদয়ের সময় বলে মনে করা হয়, তাই দান এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ১৫ জুন, ২০২৬, সোমবার অনুষ্ঠিত হবে। এর নাম হবে সোমবতী অমাবস্যা, যা সোমবার হবে। অমাবস্যা সোমবার যেহেতু পড়ছে, তাই এই অমাবস্যার নাম সোমবতী অমাবস্যা।

    এই দিনে, দান এবং পুণ্যের একটি ভাল সংমিশ্রণ হবে। অতএব, সোমবতী অমাবস্যা এবং অধিমাস এবং মিথুন সংক্রান্তি উপলক্ষে, এই দিনে আপনার জল, পাখা, ফল, ছাতা, চপ্পল, জামাকাপড়, শস্য দান করা উচিত, এটি খুব বিশেষ বলে মনে করা হয়।

    মিথুন রাশির সংক্রান্তি কখন হবে, কোন রাশিচক্রের উপর কী প্রভাব পড়বে?

    এই বছর, সূর্য বৃষ রাশি থেকে বেরিয়ে মিথুন রাশিতে চলে যাবেন। মিথুন রাশিতে যাওয়া অনেক রাশিচক্রের জন্য ভাল সম্ভাবনা তৈরি করবে। মিথুন রাশি বুধের রাশি, এই রাশিচক্রের জাতক জাতিকাদের যোগাযোগ, ব্যবসা এবং বক্তৃতা ইত্যাদিতে আপনাকে উপকৃত করবে।

    রাশিচক্রের উপর মিথুন রাশির প্রভাব?

    মিথুন রাশিতেও প্রভাব ফেলবে এই সংক্রান্তি। এই সময়ে সিংহ থেকে মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ভালো ফল লাভের সম্ভাবনা থাকবে। আপনি আপনার পেশাগত জীবনে সাফল্য ও সুবিধা পেতে পারেন। মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারা একটি স্বতন্ত্র পরিচয় লাভ করবেন। আপনার অংশীদারিত্ব লাভজনক হবে এবং পেশাগত দক্ষতা ভালো থাকবে। সূর্য সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সম্মান ও সমর্থন নিয়ে আসবে। এটি আপনার জন্য একটি চমৎকার সময়। এই সময়ে কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্যও সময়টি ভালো যাবে। বুধের ফল আপনাকে ব্যবসায়িক কোনো প্রকল্প অর্জনে সহায়তা করবে।

    মিথুন সংক্রান্তির সময় কী দান করবেন: অধিকমাসে, শরবত, জলের পাত্র, পাখা বা ফল (যেমন আম) মানুষকে দান করা খুব পুণ্যজনক। এ ছাড়া প্রদীপ ও তিল দান ও ধর্মীয় গ্রন্থও চমৎকার বলে মনে করা হয়।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )

    Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

