Jyestha Purnima 2026: জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা ২০২৬র তিথি আজ আর কতক্ষণ থাকবে! দেখে নিন সময়কাল

Jyestha Purnima 2026: জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা ২০২৬র তিথি আজ আর কতক্ষণ থাকবে! দেখে নিন সময়কাল
জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা ২০২৬র তিথি আজ আর কতক্ষণ থাকবে, তা দেখে নিন।
২০২৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমার তিথি পড়ে গিয়েছে। এই পূর্ণিমা তিথি অনেকের কাছেই খুব শুভ। এই শুভ তিথিতে অনেকেই বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজো করে থাকেন। এই শুভ তিথিতে অনেকেই স্নান, দানের পর্ব যেমন পালন করেন, তেমনই অনেকে শুভ কাজ শুরু করেন। ফলত, পূর্ণিমার তিথি কতক্ষণ থাকবে, তা নিয়ে জল্পনা রয়েইছে। দেখে নেওয়া যাক, ২০২৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথি।
৩০ মে সকাল ১১ টা ৫৭ মিনিটে এই জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা তিথি শুরু হয়ে গিয়েছে। আর তিথি শেষ হবে ৩১ মে দুপুর ২টো ১৪ মিনিটে। এই পূর্ণিমার শুভ তিথিতে অনেকেই স্নান ও দানের প্রথা পালন করেন। জ্যোতিষমতে বলা হচ্ছে, ৩১ মে গঙ্গাস্নান অত্যন্ত লাভদায়ী। মনে করা হয়, পূর্ণিমার দিনে চন্দ্র ষোলো কলা দিয়ে পরিপূর্ণ থাকেন। এই দিন স্নান, দানের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই লক্ষ্মীদেবী, নারায়ণদেব ও চন্দ্রদেবের পুজোও করে থাকেন।
আজকের এই পূর্ণিমার দিনের অভিজিৎ মুহূর্ত রয়েছে সকাল ১১ টা ৫৭ মিনিট থেকে দুপুর ১২ টা ৫১ মিনিট পর্যন্ত। এমন দিনে সকালে উঠে পবিত্র নদীতে প্রণাম করে স্নান ও স্নানের পর কিছু দান করাকে শুভ বলে মনে করা হয়। অনেকেই এই রীতি পালন করে থাকেন। এই দিনে দুধ, মরশুমি ফল, ছাতা দান করে থাকেন অনেকে। এমন দিনে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে কোনও শিব মন্দিরে রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন জ্যোতিষবিদরা। এমন দিনে দেবাদিদেব মহাদেবকে বেলপত্র দিয়ে পুজো করারও বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে বলে মনে করা হয়।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
