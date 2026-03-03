Edit Profile
    মহাদেবের তৃতীয় চোখের আগুনে এদিন পুড়ে গিয়েছিলেন কামদেব! কেন দোলের দিনেই এমন ঘটনা ঘটেছিল

    দোলযাত্রার দিনেই মহাদেবের তৃতীয় নয়নের আগুনে ভস্ম হয়েছিলেন কামদেব। কেন এমন ঘটনা ঘটেছিল আজকের দিনেই? জেনে নিন সেই কাহিনি। 

    Published on: Mar 03, 2026 11:43 AM IST
    By Suman Roy
    ভারতবর্ষের বিশাল ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের মতো এখানে প্রতিটি উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা লোকগাথাগুলোও অনন্য। উত্তর ও পূর্ব ভারতে দোলযাত্রা বা হোলি মূলত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা কিংবা প্রহ্লাদ-হোলিকার কাহিনির ওপর ভিত্তি করে পালিত হলেও, দক্ষিণ ভারতের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে এই দিনটি পরিচিত 'কামদহন' বা প্রেমের দেবতা কামদেবের আত্মত্যাগের স্মারক হিসেবে।

    মহাদেবের তৃতীয় চোখের আগুনে এদিন পুড়ে গিয়েছিলেন কামদেব! কেন দোলের দিনেই
    মহাদেবের তৃতীয় চোখের আগুনে এদিন পুড়ে গিয়েছিলেন কামদেব! কেন দোলের দিনেই

    দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত শিব ও কামদেবের এই অলৌকিক উপাখ্যান এবং দোলযাত্রার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য হয়তো অনেকেই জানেন না। কামদহনের সেই কাহিনি এখান থেকে জেনে নিন। জেনে নিন, কেন এই দিনটি প্রেমের ত্যাগের প্রতীক।

    দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু, কর্ণাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশের অনেক অংশে দোলযাত্রা বা হোলি পালিত হয় 'মনমথ দহন' বা কামদহন হিসেবে। হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী, এই দিনটিতেই দেবাদিদেব মহাদেবের কপালে থাকা তৃতীয় নয়নের অগ্নিশিখায় ভস্মীভূত হয়েছিলেন প্রেমের দেবতা কামদেব। এই ঘটনাটি কেবল একটি পৌরাণিক যুদ্ধ নয়, বরং এটি সৃষ্টি রক্ষার্থে প্রেমের এক মহান আত্মবলিদানের কাহিনি।

    কামদহনের নেপথ্যে কাহিনি

    পৌরাণিক বর্ণনা অনুসারে, সতী বিয়োগের পর মহাদেব গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে পড়েন। শোকাতুর শিবের এই তপস্যা ভাঙানোর সাধ্য কারো ছিল না। এদিকে তারকাসুর নামক এক শক্তিশালী দৈত্যের অত্যাচারে স্বর্গ-মর্ত্য প্রকম্পিত হয়ে উঠছিল। তারকাসুরকে বধ করার মতো শক্তি কেবল শিবের পুত্রেরই ছিল। কিন্তু মহাদেব ধ্যানে মগ্ন থাকায় দেবী পার্বতীর সঙ্গে তাঁর মিলন সম্ভব হচ্ছিল না।

    দেবতাদের অনুরোধে এবং সৃষ্টির মঙ্গলের জন্য প্রেমের দেবতা কামদেব তাঁর ধনুক ও ফুলের বাণ নিয়ে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করতে উদ্যত হন। বসন্তের মনোরম পরিবেশে কামদেব তাঁর 'পুষ্পবাণ' শিবের হৃদয়ে নিক্ষেপ করেন। এতে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ হয় এবং তিনি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হন। শিব তাঁর ললাটের তৃতীয় চক্ষু উন্মোচন করলে সেখান থেকে নির্গত অগ্নিশিখায় কামদেব মুহূর্তে ভস্মীভূত হয়ে যান।

    প্রেমের ত্যাগ ও রতির প্রার্থনা

    কামদেবের এই পরিণতির পর তাঁর পত্নী রতি দেবী শোকাকুল হয়ে শিবের কাছে প্রার্থনা করেন। তিনি মহাদেবকে জানান যে, কামদেব নিজের স্বার্থে নয়, বরং দেবতাদের ইচ্ছা এবং বিশ্বের কল্যাণের জন্য এই কাজ করেছেন। শিব যখন প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করেন, তখন তিনি বর দেন যে কামদেব জীবিত হবেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর কোনো শারীরিক রূপ থাকবে না—তিনি মানুষের মনে নিরাকার ভাব বা 'অনঙ্গ' হিসেবে অবস্থান করবেন।

    দক্ষিণ ভারতে দোল পালনের রীতি

    দক্ষিণ ভারতের মানুষ এই দিনটিকে কামদেবের ত্যাগের স্মরণে পালন করেন।

    • আগুন জ্বালানো: হোলিকা দহনের মতো সেখানেও এক বিশাল অগ্নিকুণ্ড তৈরি করা হয়। একে বলা হয় 'কামদহনম'। বিশ্বাস করা হয়, মানুষের ভেতরের কাম, ক্রোধ ও মোহকে এই আগুনে পুড়িয়ে বিশুদ্ধ হতে হবে।
    • বিলাপ ও ভজন: অনেক জায়গায় কামদেবের স্মরণে শোকগীতি বা বিলাপ গাওয়ার প্রথা আছে, যা পরবর্তীতে বসন্তের আনন্দগানে রূপ নেয়।
    • সুগন্ধি ও আবির: এখানে রঙের খেলাকে কামদেবের পুষ্পবাণের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। ভক্তরা সুগন্ধি চন্দন ও আবির ব্যবহার করেন যা মনের কোমলতা ও প্রেমের প্রতীক।

    আধ্যাত্মিক তাৎপর্য

    কামদহনের মূল শিক্ষা হলো—উচ্চতর লক্ষ্যের জন্য নিচু স্তরের প্রবৃত্তি বা লালসাকে দহন করা। কামদেব যখন শিবের রোষে পুড়ে গেলেন, তখন থেকে প্রেম কেবল শরীরী আকর্ষণ না থেকে এক আত্মিক ত্যাগের বিষয়ে পরিণত হলো। দক্ষিণ ভারতের দোলযাত্রা তাই কেবল আনন্দের নয়, বরং আত্মশুদ্ধি ও ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল।

    দোলযাত্রা আমাদের শেখায় যে, জীবনের বৈচিত্র্যময় রঙের পেছনে লুকিয়ে আছে ত্যাগের গভীর ইতিহাস। দক্ষিণ ভারতের এই কামদহন উৎসব প্রমাণ করে যে, প্রকৃত প্রেম অমর এবং তা যেকোনো ধ্বংসলীলার ঊর্ধ্বে। মহাদেবের রুদ্ররূপ আর কামদেবের কোমলতা—এই দুইয়ের সমন্বয়েই পূর্ণতা পায় বসন্তের এই উৎসব।

