    নিজেকে অভেদ্য দৈব সুরক্ষাবলয়ে ঘিরে ফেলতে পারেন এই কবচে, থাকবে কামাখ্যা মায়ের আশীর্বাদ

    কামাখ্যা কবচ মূলত মা কামাখ্যার বীজ মন্ত্র এবং বিশেষ স্তোত্র দ্বারা সিদ্ধ করা একটি তান্ত্রিক রক্ষাকবচ। এটি সাধারণত ভোজপত্রের ওপর অষ্টগন্ধা দিয়ে লিখে রুপো বা তামার মাদুলিতে ভরে ধারণ করা হয়।

    Published on: Feb 06, 2026 12:17 PM IST
    By Suman Roy
    ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনা ও শক্তি উপাসনার কেন্দ্রে রয়েছে অসমের নীলাচল পাহাড়ে অবস্থিত মা কামাখ্যার মন্দির। তন্ত্রশাস্ত্রে কামাখ্যাকে বলা হয় মহাসিদ্ধির স্থান। আর এই দেবীর কৃপা ও মহাশক্তিকে ধারণ করার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হলো 'কামাখ্যা কবচ'। প্রাচীন পুঁথি ও জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, এই কবচ ধারণ করা মানে নিজেকে এক অভেদ্য দৈব সুরক্ষাবলয়ে ঘিরে ফেলা।

    মা কামাখ্যার আশীর্বাদ ধন্য এই কবচের কথা অনেকেই জানেন না, এটি বদলে দিতে পারে জীবন
    মা কামাখ্যার আশীর্বাদ ধন্য এই কবচের কথা অনেকেই জানেন না, এটি বদলে দিতে পারে জীবন

    মা কামাখ্যার দৈব শক্তি এবং কামাখ্যা কবচের গুরুত্ব জেনে নিন।

    কামাখ্যা কবচ কী?

    'কবচ' শব্দের অর্থ হলো বর্ম বা ঢাল। কামাখ্যা কবচ মূলত মা কামাখ্যার বীজ মন্ত্র এবং বিশেষ স্তোত্র দ্বারা সিদ্ধ করা একটি তান্ত্রিক রক্ষাকবচ। এটি সাধারণত ভোজপত্রের ওপর অষ্টগন্ধা দিয়ে লিখে রুপো বা তামার মাদুলিতে ভরে ধারণ করা হয়। অনেক সময় কামাখ্যা মন্দিরের বিশেষ সিন্দুর বা শিলাজতু প্রয়োগ করেও এই কবচ প্রস্তুত করা হয়। মনে করা হয়, এই কবচের মাধ্যমে দেবী কামাখ্যার 'যোনি মুদ্রা' বা সৃষ্টিশক্তির আশীর্বাদ সরাসরি জাতকের ওপর বর্ষিত হয়।

    কামাখ্যা কবচ কোন কাজে লাগে?

    জ্যোতিষ ও তন্ত্রশাস্ত্রে এই কবচের বহুমুখী উপযোগিতার কথা বলা হয়েছে:

    ১. নেতিবাচক শক্তি ও তন্ত্র বাধা নাশ: কারো ওপর যদি দীর্ঘদিনের নজর দোষ, কালো জাদুর প্রভাব (Black Magic) বা তন্ত্র বাধা থাকে, তবে কামাখ্যা কবচ তা নিমেষেই ধ্বংস করে। এটি শত্রুর অনিষ্ট থেকে জাতককে রক্ষা করে।

    ২. বশীকরণ ও আকর্ষণী শক্তি: এখানে বশীকরণ বলতে কাউকে বশীভূত করা নয়, বরং মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রভাব বাড়ানোকে বোঝায়। এই কবচ ধারণ করলে সামাজিক জীবনে মান-সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের ওপর আপনার কথার প্রভাব বাড়ে।

    ৩. আর্থিক উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি: মা কামাখ্যাকে 'ষোড়শী' বা 'ত্রিপুরসুন্দরী'র রূপ মনে করা হয়। এই কবচ ধারণ করলে ব্যবসায়িক বাধা দূর হয় এবং ধনাগমনের পথ প্রশস্ত হয়।

    ৪. নিঃসন্তান দম্পতিদের জন্য: যেহেতু কামাখ্যা মা সৃষ্টিশক্তির প্রতীক, তাই শাস্ত্র মতে ভক্তিভরে এই কবচ ধারণ করলে সন্তানহীনতার কষ্ট দূর হতে পারে।

    ৫. মানসিক প্রশান্তি: দীর্ঘদিনের অবসাদ, ভয় বা অনিদ্রা দূর করতে এই কবচের ইতিবাচক স্পন্দন জাদুর মতো কাজ করে।

    ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র কী বলছে?

    ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহের কু-প্রভাব কাটাতে রত্নের পাশাপাশি কবচ ধারণের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

    • রাহু ও কেতুর দোষ: যারা রাহু বা কেতুর অশুভ দশা বা কালসর্প দোষে ভুগছেন, তাদের জন্য কামাখ্যা কবচ পরম রক্ষাকবচ। এটি ছায়া গ্রহের নেতিবাচকতা কাটিয়ে জীবনে স্থিরতা আনে।
    • গ্রহদোষ খণ্ডন: বিশেষ করে মাঙ্গলিক দোষ বা বিবাহে বাধার ক্ষেত্রে এই কবচ শুভ ফল প্রদান করে।
    • শুদ্ধিকরণ: জ্যোতিষীদের মতে, এই কবচটি কেবল অঙ্গে ধারণ করলেই হয় না, এটি নিয়মিত শোধন এবং মন্ত্র জপের মাধ্যমে জাগ্রত রাখতে হয়। সাধারণত অম্বুবাচী বা কামাখ্যা মন্দিরের বিশেষ তিথিতে এই কবচ ধারণ করা সবথেকে বেশি ফলদায়ক।

    সতর্কতা

    কামাখ্যা কবচ অত্যন্ত শক্তিশালী। তাই এটি ধারণ করার সময় শুদ্ধতা বজায় রাখা জরুরি। মিথ্যে বলা, আমিষ আহার বা অনৈতিক কাজ থেকে দূরে থাকলে এই কবচের শক্তি দ্রুত কাজ করে। কোনো অভিজ্ঞ তান্ত্রিক বা জ্যোতিষীর পরামর্শ নিয়ে তবেই এটি ধারণ করা উচিত।

