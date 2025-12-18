Edit Profile
    কেন্দ্র ত্রিকোণ যোগে জীবনে আসছে বড় বদল! তৈরি থাকুন ৪ রাশির জাতক

    যখন কোনো কুণ্ডলীতে কেন্দ্র ঘরের অধিপতি এবং ত্রিকোণ ঘরের অধিপতি একত্রিত হন বা একে অপরের ওপর দৃষ্টি রাখেন, তখন এই যোগের সৃষ্টি হয়।

    Published on: Dec 18, 2025 11:00 AM IST
    By Suman Roy
    বর্তমানে ২০২৫ সালের শেষার্ধে গ্রহের চলন এবং গোচর অনুযায়ী আকাশে এক অত্যন্ত শক্তিশালী ও শুভ যোগ তৈরি হতে চলেছে, যাকে বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে 'কেন্দ্র ত্রিকোণ যোগ' বলা হয়। এই যোগকে রাজযোগের সমান মর্যাদা দেওয়া হয়। যখন কোনো কুণ্ডলীতে কেন্দ্র ঘরের (১, ৪, ৭, ১০) অধিপতি এবং ত্রিকোণ ঘরের (১, ৫, ৯) অধিপতি একত্রিত হন বা একে অপরের ওপর দৃষ্টি রাখেন, তখন এই যোগের সৃষ্টি হয়।

    কেন্দ্র ত্রিকোণ যোগে জীবনে আসছে বড় বদল! তৈরি থাকুন ৪ রাশির জাতক
    কেন্দ্র ত্রিকোণ যোগে জীবনে আসছে বড় বদল! তৈরি থাকুন ৪ রাশির জাতক

    আগামী দিনে এই বিরল রাজযোগের প্রভাবে কোন কোন রাশির ভাগ্যের চাকা ঘুরতে চলেছে, জেনে নিন।

    কেন্দ্র ত্রিকোণ যোগ: কেন এটি এত শক্তিশালী?

    জ্যোতিষশাস্ত্রে কেন্দ্র ঘরকে ধরা হয় 'বিষ্ণু স্থান' (কর্ম ও স্থিতি) এবং ত্রিকোণ ঘরকে ধরা হয় 'লক্ষ্মী স্থান' (ভাগ্য ও সমৃদ্ধি)। এই দুই শক্তির মিলনে যে যোগ তৈরি হয়, তা জাতককে অর্থ, মান-সম্মান এবং দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য দান করে। ২০২৫-২৬ সালের গ্রহগত অবস্থানে বিশেষ করে বৃহস্পতি ও শনির বিশেষ বিন্যাস এই যোগকে আরও সক্রিয় করে তুলছে।

    কোন কোন রাশির সৌভাগ্যের দরজা খুলবে?

    এই রাজযোগের শুভ প্রভাবে মূলত চারটি রাশির জাতকরা সবচেয়ে বেশি লাভবান হতে চলেছেন:

    ১. সিংহ রাশি (Leo)

    সিংহ রাশির জাতকদের জন্য এই যোগ ক্যারিয়ারে অভাবনীয় সাফল্য নিয়ে আসবে।

    • সুফল: যারা সরকারি চাকরি বা প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত, তাদের পদোন্নতি নিশ্চিত। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদ মিটে যাবে। সমাজে আপনার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

    ২. মেষ রাশি (Aries)

    মেষ রাশির পঞ্চম ও নবম ঘরের অধিপতিদের বিশেষ অবস্থানের ফলে কেন্দ্র ত্রিকোণ যোগের শুভ ফল মিলবে।

    • সুফল: বিদ্যার্থীদের জন্য এটি স্বর্ণযুগ। গবেষণামূলক কাজে বড় সাফল্য আসবে। নতুন কোনো ব্যবসা শুরু করার জন্য এটিই সেরা সময়। যারা সন্তান লাভের আশা করছেন, তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে পারে।

    ৩. তুলা রাশি (Libra)

    তুলা রাশির জাতকদের জন্য এই যোগ আর্থিক স্থিতিশীলতা নিয়ে আসবে।

    • সুফল: বিনিয়োগ থেকে মোটা অংকের রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জীবনসঙ্গীর ভাগ্যে আপনার বৈষয়িক উন্নতি ঘটবে। সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কাজের কদর বাড়বে এবং খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে।

    ৪. ধনু রাশি (Sagittarius)

    ধনু রাশির অধিপতি বৃহস্পতির বিশেষ কৃপায় এই যোগ আপনাকে আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক—উভয় দিক থেকেই সমৃদ্ধ করবে।

    • সুফল: বিদেশ যাত্রার স্বপ্ন সফল হতে পারে। পারিবারিক সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নেওয়া কোনো সাহসী সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষের প্রশংসা কুড়োবে।

    এই যোগের পূর্ণ ফল পেতে কী করবেন?

    কেন্দ্র ত্রিকোণ যোগের সুফল পেতে হলে কর্ম ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় জরুরি:

    • নিষ্ঠা: নিজের কাজে সৎ ও পরিশ্রমী থাকুন, কারণ শনিদেব অলসতা পছন্দ করেন না।
    • মন্ত্র জপ: নিয়মিত নিজের ইষ্টদেবতার মন্ত্র জপ করলে গ্রহের নেতিবাচক প্রভাব দূর হয়।
    • দান: দরিদ্র বা দুস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য করলে রাজযোগের শুভ শক্তি আরও বৃদ্ধি পায়।

    শেষ কথা

    কেন্দ্র ত্রিকোণ যোগ হলো সুযোগের চাবিকাঠি। যদিও জ্যোতিষশাস্ত্র সম্ভাবনার কথা বলে, তবে আপনার ব্যক্তিগত পরিশ্রম এবং সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তই এই যোগের ফলকে বাস্তবে রূপান্তর করতে পারে। ২০২৫-এর এই শেষ লগ্নে দাঁড়িয়ে নিজের লক্ষ্য স্থির রাখুন, সাফল্য আপনার দরজায় কড়া নাড়বে।

