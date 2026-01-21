কেতু গোচরের ফলে সাফল্য এসে ধরা দেবে এই সব রাশির হাতে! সতর্ক থাকতে হবে কোন রাশিদের?

Edit Profile
    নতুন বছরে কেতু গ্রহ তার রাশি পরিবর্তন করতে চলেছে। ২৫ জানুয়ারি এই গোচর কেতুকে পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্রের প্রথম পর্যায়ে নিয়ে যাবে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, কেতুর এই পরিবর্তন ১২টি রাশির জীবনে কোনও না কোনও ভাবে প্রভাব ফেলবে।

    Published on: Jan 21, 2026 9:46 AM IST
    By Sayani Rana
    নতুন বছরে কেতু গ্রহ তার রাশি পরিবর্তন করতে চলেছে। ২৫ জানুয়ারি এই গোচর কেতুকে পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্রের প্রথম পর্যায়ে নিয়ে যাবে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, কেতুর এই পরিবর্তন ১২টি রাশির জীবনে কোনও না কোনও ভাবে প্রভাব ফেলবে। এই পরিবর্তন কিছু রাশির জন্য ভালো হবে। আবার কিছু রাশির জাতকরা কেরিয়ার, সম্পর্ক এবং মানসিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে।

    কেতু গ্রহ একজন ব্যক্তির জীবনে কীভাবে প্রভাব ফেলে?

    জ্যোতিষশাস্ত্রে কেতুকে কর্ম, ত্যাগ এবং মায়ার গ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটা কেরিয়ারে হঠাৎ বাধা এবং বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে। এটা পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে পার্থক্য এবং দূরত্ব বাড়াতে পারে। ভুল বোঝাবুঝি এবং অহংকার সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজনা বা বিচ্ছেদের কারণ হতে পারে। মানসিক ভাবে কেতু বিভ্রান্তি, অস্থিরতা এবং উত্তেজনা বৃদ্ধি করে। কেতু ভুল স্থানে থাকলে বিষণ্ণতা, ঘুমের সমস্যা এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব হতে পারে। এটি পাচনতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে, ব্যক্তি আসক্তি বা বিষাক্ত অভ্যাসের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। এটা বিশ্বাস করা হয় যে কেতু পূর্বজন্মের কর্মের ফল দেন, তাই এর প্রভাব হঠাৎ এবং অপ্রত্যাশিত হতে পারে। তবে এই সব রাশিগুলির ক্ষেত্রে পড়বে সু-প্রভাব।

    সিংহ রাশি

    সন্তানদের থেকে সুখ এবং সমর্থন পাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে পরিস্থিতির উন্নতি হবে এবং আপনি সিনিয়রদের কাছ থেকে সহায়তা পাবেন।

    বৃষ রাশি

    পারিবারিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে এবং বাড়ির পরিবেশ ভালো থাকবে। চাকরি ও ব্যবসায় স্থিতিশীলতা এবং লাভের লক্ষণ রয়েছে।

    বৃশ্চিক রাশি

    অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে। ব্যবসায় নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে। লাভ বৃদ্ধি পেতে পারে। কেতু এই রাশিচক্রের জাতকদের কিছু সমস্যার মুখোমুখি করতে পারে। এই সময়ে কিছু রাশিচক্রের অতিরিক্ত সতর্ক থাকা প্রয়োজন। খরচ নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বিনিয়োগ করতে হবে, না হলে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেম জীবনে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে।

    মিথুন রাশি

    ব্যবসা এবং প্রেম জীবনে উত্থান-পতন হতে পারে। কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস না করাই ভালো।

