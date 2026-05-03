    Ketu Gochar Good Effects: মায়বী গ্রহের প্রভাবে কেটে যাবে নেগেটিভ এনার্জি, এই ৩ জাতকদের আসবে সুখবরের ঢেউ

    Ketu Gochar Good Effects: ২০২৬ সালের ৩১ মে কেতুর এই নক্ষত্র পরিবর্তন মহাজাগতিক এক বিশেষ ঘটনা। সিংহ, ধনু ও বৃষ রাশির জাতকদের জন্য এটি উন্নতির সিঁড়ি হয়ে দাঁড়াবে। তবে রাশিফলের পাশাপাশি কর্ম এবং প্রচেষ্টাই মানুষের জীবনের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

    Published on: May 03, 2026 7:59 PM IST
    By Ayan Das
    Ketu Gochar Good Effects: জ্যোতিষশাস্ত্রে কেতুকে একটি 'ছায়া গ্রহ' বা 'মায়াবী গ্রহ' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাহু এবং কেতুর চলন মানুষের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। কেতুর নক্ষত্র পরিবর্তনের ফলে কয়েকটি রাশির জন্য সৌভাগ্যের দরজা খুলে যাবে। বিশেষ করে মে মাসের শেষ থেকে ৩টি রাশির জাতক-জাতিকার জীবনে ইতিবাচক শক্তির জোয়ার আসবে।

    মায়বী গ্রহ কেতুর গোচরের প্রভাবে কেটে যাবে নেগেটিভ এনার্জি।
    কেতু গোচরের সময়কাল ও নক্ষত্র পরিবর্তন

    বর্তমানে মায়াবী গ্রহ কেতু মঘা নক্ষত্রের চতুর্থ পদে অবস্থান করছে। পঞ্জিকা অনুসারে, ২০২৬ সালের ৩১শে মে রাত ২:২৮ মিনিটে কেতু তার নক্ষত্র পদ পরিবর্তন করে মঘা নক্ষত্রের তৃতীয় পদে প্রবেশ করবে। কেতু সর্বদা উল্টো পথে চলে (বক্রী গতি), তাই এই পদ পরিবর্তন জ্যোতিষশাস্ত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। মে মাসের এই পরিবর্তনের ফলে ৩টি বিশেষ রাশির জাতকরা আর্থিক উন্নতি থেকে শুরু করে পারিবারিক সুখ—সবই পাবেন।

    সিংহ রাশি: ছাত্রছাত্রী ও ব্যবসায়ীদের জন্য সুবর্ণ সময়

    ১) শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য: যাঁরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, সেই সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা মে মাসের শেষে কোনও শুভ সংবাদ পেতে পারেন।

    ২) ব্যবসায়িক উন্নতি: ব্যবসায়ীদের জন্য এটি লাভের সময়। আগে থেকে করা পরিকল্পনাগুলো এই সময় সফল হবে।

    ৩) আর্থিক অবস্থা: আটকে থাকা টাকা ফেরত পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া ভাগ্যের সহায়তায় ব্যবসায়িক পরিস্থিতিতে বড়সড় উন্নতি দেখা যাবে।

    ৪) পারিবারিক সুখ: পরিবারে আনন্দের পরিবেশ বজায় থাকবে এবং পুরনো বন্ধুর সাথে হঠাৎ দেখা হওয়ার ফলে মন খুশি থাকবে।

    ধনু রাশি: বিনিয়োগে লাভ ও সুস্বাস্থ্য

    ১) হঠাৎ ধনলাভ: লটারি, শেয়ার বাজার বা পৈতৃক সম্পত্তি থেকে হঠাৎ আর্থিক লাভের যোগ রয়েছে।

    ২) বিনিয়োগ: আপনি যদি দীর্ঘদিনের জন্য কোনো বিনিয়োগ করার কথা ভেবে থাকেন, তবে ৩১ মে-র পর থেকে সময়টি আপনার জন্য অনুকূল।

    ৩) সম্পর্ক ও স্বাস্থ্য: শারীরিক অবস্থার উন্নতি হবে। পাশাপাশি যারা অবিবাহিত বা প্রেমের সম্পর্কে আছেন, তাদের সম্পর্কের বাঁধন আরও দৃঢ় হবে। ব্যবসার ক্ষেত্রেও সময়টি স্থিতিশীল থাকবে।

    বৃষ রাশি: নতুন যাত্রা ও পারিবারিক বন্ধন

    ১) সন্তান ভাগ্য: সন্তানদের দিক থেকে কোনও ভালো খবর পেতে পারেন, যা পরিবারের আনন্দ বাড়িয়ে দেবে।

    ২) ভ্রমণের সুযোগ: কর্মসূত্রে বা নিছক আনন্দ ভ্রমণের যোগ তৈরি হচ্ছে। এই যাত্রা আপনার জন্য লাভজনক হতে পারে।

    ৩) অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি: আপনার অর্থনৈতিক অবস্থান আগের চেয়ে অনেক মজবুত হবে। পরিবারে সদস্যদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে এবং ব্যবসায় নতুন কোনA চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

