Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'J' যাঁদের নামের আদ্যক্ষর তাঁদের ব্যক্তিত্ব কেমন হয়? তাঁদের বৈবাহিক জীবনই বা কেমন হয়? দেখে নিন

    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, যাদের নাম 'J' অক্ষর দিয়ে শুরু হয়, তাঁরা চঞ্চল প্রকৃতির হন। তাঁরা নিজেদের স্বাধীনতাকে খুব ভালোবাসেন এবং কোনও বিধিনিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকতে পছন্দ করেন না। তাঁরা পুরোনো প্রথা ও ঐতিহ্যকে বর্জন করেন।

    Published on: Apr 06, 2026 4:05 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, একজন ব্যক্তির নাম তাঁর চরিত্রের অনেক শক্তি এবং দুর্বলতা প্রকাশ করে। এটা সত্যি যে একজন ব্যক্তির নামের প্রথম অক্ষর তাঁর জীবনের অনেক গোপন কথা প্রকাশ করতে পারে। একজন ব্যক্তির নামের প্রথম অক্ষর থেকে তাঁর ভবিষ্যৎ, স্বভাব এবং কর্মজীবন সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারা যায়। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, একজন ব্যক্তির নামের প্রথম অক্ষরের নিজস্ব শক্তি এবং সংশ্লিষ্ট গুণাবলী রয়েছে।

    'J' যাঁদের নামের আদ্যক্ষর তাঁদের ব্যক্তিত্ব কেমন হয়?

    J অক্ষর দিয়ে নাম শুরু হওয়া ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ব

    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, যাদের নাম 'J' অক্ষর দিয়ে শুরু হয়, তাঁরা চঞ্চল প্রকৃতির হন। তাঁরা নিজেদের স্বাধীনতাকে খুব ভালোবাসেন এবং কোনও বিধিনিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকতে পছন্দ করেন না। তাঁরা পুরোনো প্রথা ও ঐতিহ্যকে বর্জন করেন। তাঁদের কৌতুকপূর্ণ স্বভাব কিছু মানুষকে ঈর্ষান্বিত করে তোলেন। তাঁরা নিজেদের ইচ্ছামতো জীবনযাপন করতে পছন্দ করেন। তাঁরা সহজে কোনও কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হন না, কিন্তু একবার আকৃষ্ট হলে তা অর্জনের জন্য সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করেন।

    J অক্ষর দিয়ে নাম শুরু হওয়া ব্যক্তিদের দাম্পত্য জীবন

    যাঁদের নাম J অক্ষর দিয়ে শুরু হয়, তাঁরা রোমান্টিক প্রকৃতির হন, তাই প্রেম করে বিয়ে করার ব্যাপারে তাঁদের বিশ্বাস বেশি থাকে এবং যাঁদের দেখাশোনা করে বিয়ে হয়, তাঁদের দাম্পত্য জীবনও ভালো হয়।

    এঁরা তাঁদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সৎ হন। তাঁরা তাঁদের জীবনসঙ্গীর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত থাকেন এবং সম্পদ, প্রতিপত্তি ও সম্মানের অধিকারী হন যাঁর সবই তাঁরা তাঁদের জীবনসঙ্গীদের মধ্যে সঞ্চারিত করেন। তাঁরা নিজেদের এবং জীবনসঙ্গীর জীবনকে আনন্দময় করে তোলেন এবং জীবনে ক্রমাগত উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করেন।

    Home/Astrology/'J' যাঁদের নামের আদ্যক্ষর তাঁদের ব্যক্তিত্ব কেমন হয়? তাঁদের বৈবাহিক জীবনই বা কেমন হয়? দেখে নিন

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes