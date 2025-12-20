২০২৬-এ কবে পড়েছে মৌনী অমাবস্যা? জেনে নিন বছরের অন্যান্য অমাবস্যার দিনক্ষণ

২০২৬-এ কবে পড়েছে মৌনী অমাবস্যা? জেনে নিন বছরের অন্যান্য অমাবস্যার দিনক্ষণ
২০২৬ সাল শুরু হতে চলেছে এবং এর প্রথম অমাবস্যা হবে মাঘী অমাবস্যা। এর পরে ফাল্গুন অমাবস্যা এবং চৈত্র অমাবস্যা। ২০২৬ সালের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল আরও একটি অমাবস্যা থাকবে, কারণ অমাবস্যা কখনও কখনও দুই দিন স্থায়ী হয়।
২০২৬ সাল শুরু হতে চলেছে এবং এর প্রথম অমাবস্যা হবে মাঘী অমাবস্যা। এর পরে ফাল্গুন অমাবস্যা এবং চৈত্র অমাবস্যা। ২০২৬ সালের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল আরও একটি অমাবস্যা থাকবে, কারণ অমাবস্যা কখনও কখনও দুই দিন স্থায়ী হয়, যার ফলে একটি অমাবস্যা দিন স্নান এবং দান করার জন্য শুভ হয়, অন্যদিকে অন্য দিনটি প্রার্থনা এবং উপবাসের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়।
বছরের প্রথম অমাবস্যা তিথি হবে মৌনী অমাবস্যা। এটি মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের শেষে পড়ে, যা মাঘী অমাবস্যা নামেও পরিচিত। এই দিনে মানুষ পবিত্র নদীতে স্নান করে এবং তাদের পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে। মৌনী অমাবস্যা উপলক্ষে নীরবে উপবাস করারও একটি ঐতিহ্য রয়েছে। এই বছর, মৌনী অমাবস্যা ২০২৬ সালের ১৮ জানুয়ারী পড়ে।
এছাড়াও, ২০২৬ সালের নতুন বছরে দুটি শনিশ্চরি অমাবস্যা (অমাবস্যা দিন) থাকবে। যখন অমাবস্যা শনিবারে পড়ে, তখন তাকে শনিশ্চরি অমাবস্যা বলা হয়। শনিশ্চরি অমাবস্যা ২০২৬ সালের ১৬ মে এবং ১০ অক্টোবর তারিখে পড়বে। এই দিনগুলিতে, পূর্বপুরুষদের আচার-অনুষ্ঠান, শনিদেবের পূজা এবং বট গাছের নীচে সরষের তেলের প্রদীপ জ্বালানো শুভ বলে মনে করা হয়।
হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে এই বছর অতিরিক্ত একটি মাস থাকবে। মাসটিকে বলা হয় আধিক মাস বা পুরুষোত্তম মাস। এই মাসে একটি অতিরিক্ত অমাবস্যা এবং পূর্ণিমাও থাকবে।
২০২৬ সালের নতুন চাঁদের ক্যালেন্ডা অনুসারে অমাবস্যা তারিখ
১৮ জানুয়ারী, ২০২৬ রবিবার, মৌনী অমাবস্যা বা মাঘী অমাবস্যা
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬, মঙ্গলবার, ফাল্গুন অমাবস্যা
১৮ মার্চ, ২০২৬ বুধবার, চৈত্র অমাবস্যা
১৭ এপ্রিল, ২০২৬ শুক্রবার বৈশাখী অমাবস্যা
১৬ মে ২০২৬ শনিবার, জ্যৈষ্ঠ অমাবস্যা
১৪ জুন ২০২৬, রবিবার, আধিক মাস অমাবস্যা
১৪ জুলাই, ২০২৬ মঙ্গলবার, আষাঢ় অমাবস্যা
১২ অগস্ট, ২০২৬ বুধবার শ্রাবণ অমাবস্যা বা শবন অমাবস্যা
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, বৃহস্পতিবার ভাদ্রপদ অমাবস্যা
১০ অক্টোবর ২০২৬ শনিবার আশ্বিন অমাবস্যা
৪ নভেম্বর, ২০২৬ রবিবার কার্তিক অমাবস্যা
৪ ডিসেম্বর, ২০২৬ মঙ্গলবার, মার্গশীর্ষ অমাবস্যা
News/Astrology/২০২৬-এ কবে পড়েছে মৌনী অমাবস্যা? জেনে নিন বছরের অন্যান্য অমাবস্যার দিনক্ষণ