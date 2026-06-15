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    Shanidev and Rahudev: বাড়িতে কি জামাকাপড় উপচে পড়ে চেয়ারের ওপর? এর প্রভাব কী হতে পারে, বলছে শাস্ত্রমত

    Negative impact of Shanidev and Rahudev: আপনি যদি চেয়ারে কাপড়ের স্তূপ রাখেন তবে রাহু-শনির খারাপ প্রভাব শীঘ্রই জীবনে অনেক অসুবিধা বাড়িয়ে তুলতে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে এটি এড়ানো যায়? 

    Published on: Jun 15, 2026 4:00 PM IST
    By Sritama Mitra
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    আপনি নিশ্চয়ই অনেককে চেয়ারে কাপড় স্তূপ করতে দেখেছেন। এটি একটি স্বাভাবিক অভ্যাসের মতো দেখাবে বা আপনি বলবেন এটি মানুষের আলস্য। যাইহোক, বাস্তু বিশ্বাস করে যে এই একটি অভ্যাসের কারণে পুরো বাড়ির শক্তি সম্পূর্ণ নেতিবাচক হয়ে যায়। একই সঙ্গে জীবনে সব ধরনের সমস্যাও আসতে শুরু করে।

    বাড়িতে কি জামাকাপড় উপচে পড়ে চেয়ারের ওপর? এর প্রভাব কী হতে পারে,বলছে শাস্ত্রমত
    বাড়িতে কি জামাকাপড় উপচে পড়ে চেয়ারের ওপর? এর প্রভাব কী হতে পারে,বলছে শাস্ত্রমত

    আসলে ঘরে ছড়িয়ে পড়া জিনিস শুধু মনকেই বিভ্রান্ত করে না, কিছু গ্রহের খারাপ প্রভাবও বাড়িয়ে তোলে। আপনি যদি আপনার চেয়ারে কাপড় স্তূপ করেন, তবে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে এর অসুবিধাগুলি কী কী? বাস্তু শাস্ত্রে, চারপাশে নোংরা এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিস রাখার অভ্যাসকে রাহুর সাথে খারাপ প্রভাবের সাথে যুক্ত হিসাবে দেখা হয়।

    একই সময়ে, শনিকে শৃঙ্খলা-প্রেমময় এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ফ্যাক্টর হিসাবেও দেখা হয়। এই পরিস্থিতিতে, আপনি যখন আপনার চেয়ারে কাপড় ছড়িয়ে আরামে থাকেন, তখন এটি রাহু এবং শনি উভয়ের জন্যই সঠিক বলে মনে করা হয় না। বাস্তুর মতে, যারা কাপড় ছড়িয়ে দেয় তারা শনি এবং রাহু গ্রহের দ্বারা খারাপভাবে প্রভাবিত হয়। চারপাশে একটি গদি রেখে এবং চারপাশে জিনিসগুলি ছড়িয়ে দিয়ে রাহুর প্রভাব বাড়ানোর সমস্ত সম্ভাবনা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে মন বিভ্রান্ত হবে এবং প্রতিটি ছোট-বড় জিনিস নিয়ে মানসিক চাপ ও বিরক্তি বাড়বে। একই সঙ্গে কাজের প্রতি মনোযোগের অবনতি ঘটবে ধীরে ধীরে। অন্যদিকে শনি শৃঙ্খলা পছন্দ করে এবং এমন পরিস্থিতিতে যদি বাড়িতে সবকিছু ঠিকঠাক না রাখা হয়, তাহলে তা জীবনে বাধা সৃষ্টি করতে শুরু করে এবং প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিলম্বিত হয়।

    কী কী নিয়ম পালনীয়-

    ১. বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, জীর্ণ বা ধুয়ে থাকা কাপড়গুলি চেয়ারে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিবর্তে একটি লন্ড্রি ব্যাগ বা আলমারিতে রাখা উচিত।

    ২. ঘরটি ঠিক করার জন্য আপনার প্রতিদিন কিছু সময় নেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। ঘর যদি পরিষ্কার থাকে এবং সবকিছু সঠিক জায়গায় থাকে তবে এটি মনকে প্রফুল্ল করবে এবং ঘর থেকে পুরো ঘরের শক্তিও ইতিবাচক হবে। বাস্তুতে বিশ্বাস করা হয় যে এই ছোট ছোট অভ্যাসগুলির মাধ্যমে আমরা রাহু-শনি সম্পর্কিত অনেক সমস্যা থেকে দূরে থাকতে পারি।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। Disclaimer- আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Shanidev And Rahudev: বাড়িতে কি জামাকাপড় উপচে পড়ে চেয়ারের ওপর? এর প্রভাব কী হতে পারে, বলছে শাস্ত্রমত

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