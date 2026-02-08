Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Very Auspicious Lakshmi Narayan Yog: সুখের সময় এসে দাঁড়িয়েছে দরজার বাইরে! লক্ষ্মী-নারায়ণ যোগে সময় ফিরবে কোন ৫ রাশির

    বুদ্ধি ও বাণীর কারক গ্রহ বুধ এবং সুখ-বিলাসের কারক গ্রহ শুক্র একই রাশিতে মিলিত হয়, তখন সৃষ্টি হয় অত্যন্ত প্রভাবশালী 'লক্ষ্মী নারায়ণ যোগ'। এই যোগকে ঐশ্বর্য, সমৃদ্ধি এবং বুদ্ধিমত্তার প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়।

    Published on: Feb 08, 2026 9:30 AM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    জ্যোতিষশাস্ত্রে যখনই বুদ্ধি ও বাণীর কারক গ্রহ বুধ এবং সুখ-বিলাসের কারক গ্রহ শুক্র একই রাশিতে মিলিত হয়, তখন সৃষ্টি হয় অত্যন্ত প্রভাবশালী 'লক্ষ্মী নারায়ণ যোগ'। এই যোগকে ঐশ্বর্য, সমৃদ্ধি এবং বুদ্ধিমত্তার প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। ২০২৬ সালের এই বিশেষ গ্রহ বিন্যাস বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সাফল্যের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে চলেছে।

    সুখের সময় এসে দাঁড়িয়েছে দরজার বাইরে! লক্ষ্মী-নারায়ণ যোগে সময় ফিরবে কোন ৫ রাশির
    সুখের সময় এসে দাঁড়িয়েছে দরজার বাইরে! লক্ষ্মী-নারায়ণ যোগে সময় ফিরবে কোন ৫ রাশির

    জেনে নিন লক্ষ্মী নারায়ণ যোগের প্রভাবে কোন রাশিগুলি সবথেকে বেশি লাভবান হবে:

    ১. মেষ রাশি (Aries)

    মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই যোগ অত্যন্ত শুভ ফল নিয়ে আসবে। আপনি যদি দীর্ঘ সময় ধরে পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির অপেক্ষায় থাকেন, তবে সেই ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে নতুন কোনো অংশীদারিত্ব (Partnership) আপনাকে বড় লাভের মুখ দেখাবে। সমাজে আপনার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

    ২. মিথুন রাশি (Gemini)

    মিথুন রাশির জাতকদের বুদ্ধিমত্তা এই সময়ে তুঙ্গে থাকবে। সৃজনশীল কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা—যেমন লেখক, শিল্পী বা বিপণন পেশাজীবীরা—বিশেষ খ্যাতি অর্জন করবেন। প্রেম জীবনে রোমান্স বাড়বে এবং অবিবাহিতদের বিয়ের যোগ তৈরি হতে পারে। ব্যাংক ব্যালেন্স বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

    ৩. সিংহ রাশি (Leo)

    সিংহ রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি বিলাসবহুল জীবন কাটানোর। নতুন কোনো সম্পত্তি বা দামি গ্যাজেট কেনার যোগ রয়েছে। আপনার কর্মদক্ষতা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজর কাড়বে। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কোনো আইনি জটিলতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

    ৪. তুলা রাশি (Libra)

    তুলা রাশির অধিপতি শুক্র হওয়ায় এই রাজযোগের প্রভাব আপনার ওপর হবে জাদুর মতো। আপনার ব্যক্তিত্বে এক ধরণের আকর্ষণ তৈরি হবে যা মানুষকে মুগ্ধ করবে। বিনিয়োগ থেকে ভালো মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারের সদস্যদের সাথে ধর্মীয় ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা সফল হতে পারে।

    ৫. ধনু রাশি (Sagittarius)

    ধনু রাশির জাতকদের আধ্যাত্মিক এবং বৈষয়িক—উভয় দিক থেকেই উন্নতি হবে। বিদেশের সাথে যুক্ত ব্যবসায়ীরা ভালো অর্ডার পেতে পারেন। আপনার কঠোর পরিশ্রমের সঠিক মূল্যায়ন হবে এবং এর ফলে আর্থিক চিন্তার অবসান ঘটবে।

    লক্ষ্মী নারায়ণ যোগের শুভ ফল পাওয়ার উপায়:

    • এই রাজযোগের পূর্ণ সুবিধা নিতে হলে আপনি নিচের প্রতিকারগুলো করতে পারেন:
    • প্রতি শুক্রবার শ্রী সূক্ত পাঠ করুন।
    • ছোট শিশুদের মিষ্টি বা চকলেট দান করুন।
    • পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন এবং হালকা সুগন্ধি ব্যবহার করুন।
    News/Astrology/Very Auspicious Lakshmi Narayan Yog: সুখের সময় এসে দাঁড়িয়েছে দরজার বাইরে! লক্ষ্মী-নারায়ণ যোগে সময় ফিরবে কোন ৫ রাশির

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes